Plan International

Yli puoli miljoonaa lasta Gazassa on vaarassa talvitulvien keskellä

10.11.2026 13:34:30 EET | Plan International | Tiedote

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Gazan pahenevat tulvat ja talven saapuminen syventävät humanitaarista kriisiä alueella. Yli puoli miljoonaa lasta tarvitsee kiireellisesti suojaa ja elintärkeää apua. Erityisesti tytöt ovat kriiseissä alttiina sukupuolistuneelle väkivallalle ja hyväksikäytölle.

Tulvat ovat jo aiheuttaneet vakavia vahinkoja eri puolilla Gazaa. Perheet ovat menettäneet ruokavarastojaan, vaatteitaan ja muuta omaisuuttaan.
Tulvat ovat jo aiheuttaneet vakavia vahinkoja eri puolilla Gazaa. Perheet ovat menettäneet ruokavarastojaan, vaatteitaan ja muuta omaisuuttaan. Kotof El-Khair Association Kotof El-Khair Association

Rankkasateita seuranneet tulvat ovat pahentaneet entisestään lasten ja perheiden tilannetta Gazassa. Pitkittynyt konflikti on ajanut valtaosan väestöstä pois kodeistaan. Suurin osa ihmisistä asuu nyt teltoissa, väliaikaisissa suojissa tai vaurioituneissa rakennuksissa vailla riittävää suojaa kylmyydeltä ja rankkasateilta.

Tulvat ovat jo aiheuttaneet vakavia vahinkoja eri puolilla Gazaa. Perheet ovat menettäneet ruokavarastojaan, vaatteitaan ja muuta omaisuuttaan, ja tulvat ovat vaatineet myös ihmishenkiä.

Kriiseissä lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Tytöt kohtaavat usein myös sukupuolistunutta väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Plan Internationalin Palestiinalaisalueen maajohtaja ja kansainvälisen humanitaarisen avun johtaja Unni Krishnan varoittaa, että tulvat, turvattomat elinolot ja jatkuva epävarmuus pahentavat entisestään kotinsa menettäneiden lasten hätää. Tuhannet lapset ovat alttiina kylmyydelle, tulvavesille ja hengenvaarallisille olosuhteille.

”Kuulemme sydäntäsärkeviä kertomuksia lapsista, jotka yrittävät torjua tulvia mukeilla ja ämpäreillä. Sodan vuoksi useita kertoja kodeistaan paenneet lapset joutuvat nyt kohtaamaan myös talvitulvat. Lasten sietokyvyllä on rajansa”, Krishnan sanoo.

YK arvioi kesäkuussa, että 82 prosenttia kaikista Gazan rakennuksista oli vaurioitunut. Elokuuhun 2026 mennessä suojaa tarvitsi peräti 94 prosenttia Gazan 2,1 miljoonasta asukkaasta. Samaan aikaan humanitaarista tilannetta pahentavat rajoitukset, jotka estävät välttämättömien avustustarvikkeiden pääsyn alueelle. Esimerkiksi rakennus- ja lääkintätarvikkeista on akuutti pula.

Vaikeista oloista huolimatta Plan Internationalin yhteistyökumppanit Gazassa toimittavat haavoittuvimmassa asemassa oleville perheille muun muassa telttoja, pressuja, puhdasta vettä ja terveyspalveluja.

”Lasten selviytyminen talvesta riippuu siitä, saadaanko alueelle nopeasti lisää apua. Suojelua, hätämajoituksia ja elintärkeää humanitaarista apua on lisättävä viipymättä. Emme voi jättää lapsia kohtaamaan jälleen yhtä katastrofia yksin”, Krishnan painottaa.

Plan Internationalin hätäaputyötä voi tukea lahjoittamalla
🔹 verkossa: plan.fi/hataapu
🔹 tekstaamalla KRIISI numeroon 16155 (lahjoitat 20 €)
🔹 valitsemasi summa MobilePaylla numeroon 80500.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Plan Internationalin kumppanijärjestö Kotof el-Khair Association jakaa perheille talvivaatteita ja patjoja maansisäisten pakolaisten leirissä Gazassa.
Plan Internationalin kumppanijärjestö Kotof el-Khair Association jakaa perheille talvivaatteita ja patjoja maansisäisten pakolaisten leirissä Gazassa.
Kotof El-Khair Association Kotof El-Khair Association
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Plan Internationalin kumppanijärjestö Kotof el-Khair Association jakaa lapsille ja heidän perheilleen ruokatarvikkeita Gazassa.
Plan Internationalin kumppanijärjestö Kotof el-Khair Association jakaa lapsille ja heidän perheilleen ruokatarvikkeita Gazassa.
Kotof El-Khair Association Kotof El-Khair Association
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Lapset varautuvat tulviin täyttämällä hiekkasäkkejä Gazassa.
Lapset varautuvat tulviin täyttämällä hiekkasäkkejä Gazassa.
Kotof El-Khair Association Kotof El-Khair Association
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Tulvavedet kastelivat väliaikaisen oppimistilan Gazassa.
Tulvavedet kastelivat väliaikaisen oppimistilan Gazassa.
Kotof El-Khair Association Kotof El-Khair Association
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Lastenoikeus- ja humanitaarinen järjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevan tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 80 maassa.

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