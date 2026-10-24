Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vaahteraliigan kauden 2027 liigalisenssit myönnetty kuudelle joukkueelle

10.11.2026 13:10:29 EET | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton (SAJL) hallitus on vahvistanut Vaahteraliigan liigalisenssit kaudelle 2027. Lisenssi myönnettiin kaikille kuudelle sitä hakeneelle seuralle, jotka pelasivat Vaahteraliigassa myös päättyneellä kaudella.

Vaahteraliigalisenssit kuudelle joukkueelle 2027
Vaahteraliigalisenssit kuudelle joukkueelle 2027 Laura Helminen

Kaudella 2027 Vaahteraliigassa pelaavat helsinkiläiset East City Giants ja Helsinki Roosters, Porvoon Butchers, Seinäjoki Crocodiles, Tampere Saints sekä Wasa Royals.

Päättyneellä kaudella Vaahteraliigassa pelannut Kuopio Steelers ei hakenut liigalisenssiä tulevalle kaudelle.

Kausi 2027 on Vaahteraliigan historian 48. Suomen mestaruus ratkaistaan syksyllä Helsingin Bolt Arenalla pelattavassa Vaahteramalja XLVIII -loppuottelussa.

Tulevan kauden sarjaohjelma julkaistaan myöhemmin.

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Vaahteraliigalisenssit kuudelle joukkueelle 2027
Vaahteraliigalisenssit kuudelle joukkueelle 2027
Laura Helminen
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 38 jäsenseuraa ympäri Suomea.

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