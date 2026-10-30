Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään Lohjalla 16.–22.11.2026

Monipuolista ohjelmaa lapsille ja perheille ympäri Lohjaa

Lohjan avoin varhaiskasvatus järjestää lapsiperheille iltapuistotreffit tiistaina 17.11. klo 16.30–19 Postikadun leikkipuistossa (Postikatu 6–8). Ohjelmassa on heijastinpiilo, valoshow sekä grillausta.

Ojamon kirjastolla (Kartanonkuja 4) järjestetään kaikille avoin satutunti keskiviikkona 18.11. klo 9.30-10.00. Satuhetki on suunnattu 4–6-vuotiaille.

Keskiviikkona 18.11. klo 17–18 Virkkalan kirkolla (Virkkalantie 1) vietetään Lapsen oikeuksien päivän tapahtumaa ulkona yhdessä perheiden kanssa. Ota oma taskulamppu mukaan!

Liikuntakeskuksen järjestämä Taika-pingviinin metsäretki tarjoaa lapsiperheille mahdollisuuden liikkua ja viettää aikaa yhdessä torstaina 19.11.2026 klo 17–19. Heijastinpolku hämärässä Harjun metsässä johdattaa innokkaat liikkujat Taika-pingviinin luo.

HEI OLLAANKS KAVEREITA? HEJ, SKA VI VARA VÄNNER? -lastenkonsertti järjestetään perjantaina 20.11.2026 klo 9.30 Laurentius-salissa. Maksuttomaan konserttiin toivotetaan tervetulleeksi päiväkotiryhmät, 1.–2. luokat ja lapsiperheet. Lohjan kaupungin järjestämässä kaksikielisessä konsertissa esiintyy ammattimuusikoista koostuva Laulau-orkesteri. Konsertti tarjoaa laulua, leikkiä, soittoa ja piirtämistä yhdistävän riemukkaan elämyksen.

Lohjan kaupungin nuorisotyö järjestää viikon aikana monipuolista ohjelmaa, kuten unelmakarttapajoja kouluilla ja Fu***** WKND -nuorten illan perjantaina 20.11. klo 20–22.45 Sporttikeskus Tennarissa. Lisätietoa tapahtumista: nuorilohja.fi.

Lapset mukaan töihin -päivä kaupungintalo Monkolassa 20.11.

Lohja on mukana Lapset mukaan töihin -teemapäivässä perjantaina 20.11. 2026. Päivä tuo työelämään lapsimyönteisyyttä ja lisää tietoisuutta lapsen oikeuksista.

Viime vuoden tapaan kaupungintalolle kutsutaan kaupungintalolla työskentelevien lapsia ja lapsiryhmiä päiväkodeista ja kouluista osallistumaan lasten valtuustoon ja opastetulle kierrokselle tapaamaan kaupungintalolla työskenteleviä.

Lohjan Lapsen oikeuksien juhlaviikko huipentuu päätapahtumaan Laurentius-talolla 21.11.

Jo viidettä vuotta peräkkäin lapsen oikeuksien viikko huipentuu Lohjalla kaikille avoimeen ja maksuttomaan päätapahtumaan lauantaina 21.11.2026 klo 10–17 Laurentius-talolla. Perinteiseen tapaan toimijat kaupungilta, yhdistyksistä ja seurakunnasta järjestävät monipuolista ohjelmaa lapsille ja perheille. Luvassa on mm. Haukku Hippeläisen konsertti klo 10, työpajoja sekä lasten toivoma disco. Lisäksi taiteen perusopetuksen toimijat toteuttavat Elävä Canvas -valotanssiteoksen Eeva Joenpellon aukiolla klo 16.30 alkaen.

Lisätietoa Lapsen oikeuksien viikon tapahtumista: Lapsen oikeuksien viikko Lohjalla - Lohja.