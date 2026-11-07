SDP:n Paula Werning: Kuinka kauan ministeri Essayah aikoo odotuttaa sikaruton vuoksi kärsiviä yrittäjiä?
10.11.2026 13:40:00 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Paula Werning (sd.) arvostelee maa- ja metsätalousministeriön hidasta reagointia afrikkalaisen sikaruton aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin Kaakkois-Suomessa. Yrittäjät kärsivät jo nyt viranomaisrajoitusten seurauksista, mutta hallitukselta puuttuvat edelleen päätökset menetysten korvaamisesta. Werning on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen.
"Nyt alkaa olla mitta täynnä tätä odottelua. Yrittäjät menettävät toimeksiantoja, tuloja ja työmahdollisuuksia. Heitä on kehotettu säilyttämään kuitit ja dokumentoimaan vahingot mahdollista myöhempää korvauskäsittelyä varten. Mutta missä ovat päätökset?" Werning kysyy.
Rajoitukset vaikuttavat sikatalouden lisäksi muun muassa metsätalouteen, metsäkoneyrittäjiin, urakointiin, matkailuun, metsästykseen ja koira-alan yrityksiin.
Maa- ja metsätalousministeriön 4.11. päivätyssä muistiossa todetaan, että muiden kuin eläintuotannon toimijoiden tappioiden korvaamisesta ei ole suoraa lainsäädäntöä. Hallitus aikoo arvioida vaikutuksia vuoden 2027 talousarviovalmistelun yhteydessä.
"Vuoden 2027 talousarviovalmistelu ei ole vastaus yrittäjälle, joka menettää tulojaan tänään. Yrittäjän laskut eivät odota budjettineuvotteluja. On kohtuutonta, että valtion välttämättömien torjuntatoimien taloudellinen taakka jää yksittäisten yrittäjien kannettavaksi," Werning toteaa.
Werning muistuttaa varoittaneensa tilanteesta jo elokuussa SDP:n tiedotteessa ja Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.
"Sanoin jo silloin, ettei valtion vastuuta pidä pohtia vasta siinä vaiheessa, kun yrittäjä on menettänyt toimeentulonsa. Nyt ollaan juuri siinä tilanteessa, josta varoitin. Miksi ministeriössä ei ole toimittu ajoissa?" Werning kummeksuu.
Werning on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Hän vaatii, että korvausmallissa huomioidaan sekä suorat lisäkustannukset että tulonmenetykset ja että korvaukset ulotetaan myös rajoitusten alkuvaiheesta lähtien syntyneisiin vahinkoihin.
"En kyseenalaista sikaruton torjunnan välttämättömyyttä. Mutta torjuntaa ei voi tehdä niin, että lasku jätetään yrittäjien maksettavaksi. Ministeri Essayahilta tarvitaan nyt johtajuutta ja konkreettisia päätöksiä, ei enää uusia muistioita ja selvityksiä," Werning painottaa.
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Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
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