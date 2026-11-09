KORJATTU TIEDOTE: Helsingin terassien ja parkletien vuokraukseen päivityksiä – yrityksille uudet hinnat, sopimukset ja laskutuskäytännöt

Helsingin kaupunki esittää uusia periaatteita terassien ja parkletien vuokraukseen. Muutokset toisivat yrityksille nykyistä joustavammat vuokrasopimukset, kuukausilaskutuksen sekä päivitetyt vuokrat. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 10. marraskuuta.

Tänä vuonna Helsingissä on ollut 337 kesäterassia, 166 parkletia ja 41 talviterassia, joiden avulla ravintolat ja kahvilat ovat voineet laajentaa tarjoilualuettaan rakennusten edustoille ja aukioille. Parkletit ovat pysäköintipaikalle liiketilan eteen perustettuja terasseja, joita voi käyttää myös myynti- ja esittelypaikkana.

Terassien ja parkletien vuokrauksen uudistuksella tavoitellaan selkeämpiä käytäntöjä ja lisää joustavuutta yrityksille - esimerkiksi lisää vaihtoehtoja vuokrausaikoihin sekä kuukausittaista laskutusta. Terassien ja parkletien sijoittelua koskevat periaatteet säilyisivät ennallaan.

Uudet periaatteet on tarkoitus ottaa käyttöön 1. huhtikuuta 2027, jos kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy esityksen marraskuun kokouksessaan.

Määräaikaisten sopimusten rinnalle toistaiseksi voimassa olevat sopimukset

Tähän asti terasseista ja parkleteista sopimuksia on voitu tehdä enintään viideksi vuodeksi, mutta valtaosa niistä on ollut 1–2 vuoden mittaisia. Kaikki sopimukset päättyvät viimeistään 31.3.2027

Jatkossa sopimukset voisivat olla joko määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia. Määräaikaisen sopimuksen kesto voisi olla yhdestä kuukaudesta kahteen vuoteen.

Kaupunki voisi myös kilpailuttaa vuokrattavan terassialueen, jos se liittyy useampaan ravintolaan, kahvilaan tai muuhun elintarvikkeita käsittelevään tilaan ja useampi yrittäjä on kiinnostunut siitä. Tällainen alue on esimerkiksi Kolmensepänaukio.

Vuokrauksen uudistumisen yhteydessä kaikista terasseista ja parkleteista tehdään uudet vuokrasopimukset Helsingin kaupungin kanssa. Terassien käyttö edellyttää lisäksi kiinteistön omistajan suostumuksen sekä tarvittaessa rakennusvalvonnan lupaa. Pienimuotoisia terasseja voi jatkossakin pitää korvauksetta kiinteistön omistajan luvalla. Tällaisella tilalla tarkoitetaan liiketilan julkisivussa kiinni olevaa 80 senttimetriä leveää aluetta.

Päivitetyt vuokrat maksetaan jatkossa kuukausittain

Uudistuksen myötä nykyinen kausilaskutus korvattaisiin kuukausilaskutukseksi. Nykyisin talvikausi laskutetaan syyskuussa ja kesäkausi kesäkuussa. Muutos helpottaisi kustannusten ennakointia ja mahdollistaisi vuokrauksen aiempaa paremmin yritysten tarpeiden mukaan.

Terassien ja parkletien vuokrahinnat päivitetään markkinahintaselvityksen perusteella. Kesäkaudella kuukausivuokra nousee keskustan hintavyöhykkeellä 13,21 eurosta 15 euroon neliömetriltä ja muualla Helsingissä 9,91 eurosta 12 euroon neliömetriltä.

Talvikaudella vastaavat hinnat nousevat 6,61 eurosta 7,50 euroon neliömetriltä ja 4,96 eurosta 6 euroon neliömetriltä. Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin ja tarkistetaan vuosittain 1. huhtikuuta.