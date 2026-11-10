Kokoomuksen Kiuru: Suomen lait eivät saa tarjota suojaa vihamielisten valtioiden vakoojille
10.11.2026 13:50:43 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja tiedusteluvalvontavaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Kiuru vaatii sotilastiedustelulainsäädännössä olevan aukon korjaamista. Eduskunnassa käsitellään tänään hallituksen esitystä, joka mahdollistaisi vakavien turvallisuusuhkien selvittämisen myös yksityisasunnoissa tuomioistuimen luvalla.
– Ei voi olla niin, että vieraat valtiot tai muut vihamieliset toimijat voivat suunnitella Suomen turvallisuutta uhkaavia tekoja rauhassa vain siksi, että toimintaa piilotellaan asuntoihin. Vihamieliset tiedustelupalvelut tuntevat lakimme heikkoudet ja käyttävät niitä röyhkeästi hyväkseen, Kiuru sanoo.
Nykyinen lainsäädäntö ei salli sotilastiedustelumenetelmien käyttöä asunnoissa. Hallituksen esityksellä halutaan korjata tämä puute ja antaa viranomaisille paremmat mahdollisuudet selvittää Suomen turvallisuutta vakavasti uhkaavaa toimintaa tarkasti rajatuissa tilanteissa.
– Vuonna 2019 uudistettu tiedustelulainsäädäntö oli Suomelle iso edistysaskel. Mutta kun laista löytyy aukko, jota vihamieliset toimijat voivat käyttää hyväkseen, se on korjattava. Suomen turvallisuutta uhkaava toiminta ei saa jäädä viranomaisten ulottumattomiin, Kiuru painottaa.
Tiedusteluvalvontavaliokunnan varapuheenjohtajana Kiuru korostaa myös kotirauhan ja viranomaistoiminnan valvonnan merkitystä. Asuntoihin kohdistuvat uudet tiedustelutoimet edellyttäisivät aina tuomioistuimen erikseen myöntämää lupaa, minkä lisäksi toimintaa valvoisi myös tiedusteluvalvontavaltuutettu.
– Suomalaisten kotirauha on vahva perusoikeus. Siksi viranomaisille ei olla antamassa vapaita käsiä mennä ihmisten koteihin. Uusien valtuuksien käyttöä on valvottava tarkasti. Turvallisuudesta huolehtiminen ja perusoikeuksien kunnioittaminen eivät sulje toisiaan pois, Kiuru sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Pauli KiuruKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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