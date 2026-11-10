Kokoomuksen Kiuru: Suomen lait eivät saa tarjota suojaa vihamielisten valtioiden vakoojille

Kokoomuksen Sarkomaa ja Laiho tyrmäävät: Vanhusta ei saa rangaista siitä, että hän on tehnyt töitä, säästänyt ja ostanut oman kodin 10.11.2026 07:07:00 EET | Tiedote

Voisiko oma asunto tai vuosien aikana säästetty omaisuus nostaa vanhuksen hoivamaksua lähes tuhannella eurolla kuukaudessa? Tätä mahdollisuutta valtiovarainministeriön virkamiehet ovat selvittäneet osana Suomen talouden säästökeinoja. Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Mia Laiho pitävät ajatusta kestämättömänä ja lyhytnäköisenä ja vastustavat sitä tiukasti. Heidän mukaansa Suomessa pitää kannustaa ihmisiä vaurastumaan, ei rangaista heitä siitä.