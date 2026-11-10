Yksilöllinen rintasyövän hoito Studia Medicinassa 18.11.2026

Äärilämpötilat ovat erityisen vaarallisia ihmisille, joilla yhdistyvät vakava sairaus ja sosiaalinen huono-osaisuus 5.11.2026 12:04:32 EET | Tiedote

Helteisiin ja pakkasiin liittyvä ylimääräinen kuolleisuus pitkäaikaissairailla ja sosiaalisesti huono-osaisilla ihmisillä oli yli kymmenkertainen verrattuna niihin ihmisiin, joilla oli vain toinen näistä riskitekijöistä tai ei kumpaakaan, selviää suomalais-brittiläisessä tutkimuksessa.