Yksilöllinen rintasyövän hoito Studia Medicinassa 18.11.2026
10.11.2026 16:11:57 EET | Helsingin yliopisto | Kutsu
Tervetuloa kuulemaan, miten rintasyöpäpotilaiden hoitoa pystytään räätälöimään yksilöllisesti.
Aika: keskiviikko 18.11.2026 klo 17.00-19.00
Paikka: Biomedicum 1, Haartmaninkatu 8, luentosali 2, Helsinki tai suoratoistona tästä
Ohjelma
- Räätälöityä rintasyöpäkirurgiaa – kun vähemmän on enemmän
Tuomo Meretoja, dosentti, rintarauhaskirurgian ylilääkäri
- Lääkehoitoja kohdentamalla yhä parempia hoitotuloksia
Johanna Mattson, dosentti, Syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri
- Rintasyövän sädehoito: miksi, milloin ja miten?
Leena Vehmanen, dosentti, erikoislääkäri
- Rintasyövän sairastaneen seuranta ja hyvinvointi
Paula Poikonen-Saksela, dosentti, erikoislääkäri
- Puheenjohtaja: dosentti Johanna Mattson
Studia Medicinan järjestävät yhteistyössä HUS, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Biomedicum Helsinki. Kuusi kertaa vuodessa toteutettavassa yleisötilaisuudessa Meilahden kampuksen tutkijat ja lääkärit kertovat ajankohtaisista lääketieteen aiheista. Tilaisuudessa on myös mahdollista keskustella asiantuntijoiden kanssa. Studia Medicina -luentoja on järjestetty vuodesta 2009 alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Hannamaija Helanderviestintäpäällikkö
Meilahden kampus
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
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