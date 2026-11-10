Helsingin yliopisto

Yksilöllinen rintasyövän hoito Studia Medicinassa 18.11.2026

10.11.2026 16:11:57 EET | Helsingin yliopisto | Kutsu

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Tervetuloa kuulemaan, miten rintasyöpäpotilaiden hoitoa pystytään räätälöimään yksilöllisesti.

Aika: keskiviikko 18.11.2026 klo 17.00-19.00  

Paikka: Biomedicum 1, Haartmaninkatu 8, luentosali 2, Helsinki tai suoratoistona tästä

Ohjelma

  • Räätälöityä rintasyöpäkirurgiaa – kun vähemmän on enemmän
    Tuomo Meretoja, dosentti, rintarauhaskirurgian ylilääkäri

  • Lääkehoitoja kohdentamalla yhä parempia hoitotuloksia
    Johanna Mattson, dosentti, Syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri

  • Rintasyövän sädehoito: miksi, milloin ja miten?
    Leena Vehmanen, dosentti, erikoislääkäri

  • Rintasyövän sairastaneen seuranta ja hyvinvointi
    Paula Poikonen-Saksela, dosentti, erikoislääkäri

  • Puheenjohtaja: dosentti Johanna Mattson

Studia Medicinan järjestävät yhteistyössä HUS, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Biomedicum Helsinki. Kuusi kertaa vuodessa toteutettavassa yleisötilaisuudessa Meilahden kampuksen tutkijat ja lääkärit kertovat ajankohtaisista lääketieteen aiheista. Tilaisuudessa on myös mahdollista keskustella asiantuntijoiden kanssa. Studia Medicina -luentoja on järjestetty vuodesta 2009 alkaen.

Avainsanat

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