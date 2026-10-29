Pelko voi estää verenluovutuksen, vaikka halua auttaa olisi
11.11.2026 09:20:05 EET | SPR Veripalvelu | Tiedote
Verenluovutukseen liittyvä pelko ja jännitys voivat estää luovuttamisen aloittamisen, vaikka halua auttaa olisi. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu järjestää perjantaina 13.11. Helsingin Sanomatalossa maksuttoman Pelkojen viimeinen ilta -tapahtuman, jossa verenluovutukseen voi tutustua omassa tahdissa.
Helsingin yliopiston tutkijoiden Anne Birgitta Pessin ja Teemu Pauhan vielä julkaisemattomassa verenluovutuksen esteitä käsittelevässä tutkimuksessa fyysisen epämukavuuden, kuten pahoinvoinnin tai huimauksen, mainitsi esteeksi 20 prosenttia vastaajista, ja neulojen tai kivun pelon 17 prosenttia.
”Halu auttaa ja pelko eivät sulje toisiaan pois. Ihminen voi aidosti haluta luovuttaa verta, mutta jännittää toimenpidettä niin paljon, että jättää lopulta luovuttamatta. Pelko voi siis estää hyvän aikomuksen muuttumisen toiminnaksi", Teemu Pauha kertoo.
"Verenluovutusta voi myös pelätä, vaikka tietäisi sen olevan turvallista. Siksi pelkoa ei voida lievittää vain jakamalla tietoa, vaan yhtä tärkeää on kohdata pelkäävä ihminen ja ottaa hänen huolensa vakavasti", Pauha toteaa.
Mahdollisuus tutustua verenluovutukseen
Pelkojen viimeinen ilta -tapahtuma järjestetään 13.11. Klo 18–22 Sanomatalossa Helsingissä. Tapahtuma on suunnattu erityisesti ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita verenluovutuksesta, mutta joita luovuttaminen jännittää tai pelottaa.
"Verenluovutuksen ei tarvitse alkaa suoraan luovutustuolista. Haluamme tarjota mahdollisuuden tutustua siihen, mitä verenluovutuksessa tapahtuu, ja kohdata jännitystä omassa tahdissa", kertoo Veripalvelun kumppanuuspäällikkö Hille Nylander.
Kävijät voivat tutustua verenluovutuksen maailmaan muun muassa audiovisuaalisen elämyksen avulla, nähdä verivalmisteita ja verenottovälineitä sekä mittauttaa hemoglobiininsa. Illan ohjelmassa on myös livemusiikkia. Tapahtuma on maksuton, ja ikäraja on 18 vuotta.
Halutessaan kävijät voivat luovuttaa verta Sanomatalon toisessa kerroksessa. Verenluovutus on mahdollista illalla klo 21.30 saakka.
Pelkojen viimeisen illan toteuttajana on tapahtumatoimisto LIWLIG, tapahtuman visuaalisen ilmeen on tehnyt Kobra Agency. Videon on toteuttanut ohjaaja Tuukka Koski, tuotantoyhtiö Breakfast, El Camino ja Kobra Agency.
Huom. Tapahtuman kapasiteetti on rajallinen ja jonoa saattaa muodostua.
Pelkojen viimeinen ilta
Pe 13.11.2026 klo 18–22
Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
Verenluovutus mahdollista klo 21.30 saakka
Tapahtuma on maksuton, ikäraja 18 vuotta.
Median yhteyshenkilöt:
Hille Nylander ja Anne Lind
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Yhteyshenkilöt
Anne LindViestintä- ja markkinointipäällikkö, VeripalveluPuh:029 300 1709anne.lind@veripalvelu.fi
Hille NylanderVeripalveluPuh:029 300 1013hille.nylander@veripalvelu.fi
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Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta ja sitä tukevista laboratoriopalveluista. Keräämme verta vapaaehtoisilta luovuttajilta potilaiden tarpeita vastaavasti. Teemme terveydenhuollolle myös esimerkiksi kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita sekä uusissa soluterapiahoidoissa käytettäviä valmisteita. Toimimme alamme tutkimuslaitoksena. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio.
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