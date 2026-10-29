SPR Veripalvelu

Pelko voi estää verenluovutuksen, vaikka halua auttaa olisi

11.11.2026 09:20:05 EET | SPR Veripalvelu | Tiedote

Jaa

Verenluovutukseen liittyvä pelko ja jännitys voivat estää luovuttamisen aloittamisen, vaikka halua auttaa olisi. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu järjestää perjantaina 13.11. Helsingin Sanomatalossa maksuttoman Pelkojen viimeinen ilta -tapahtuman, jossa verenluovutukseen voi tutustua omassa tahdissa.

Pelkojen viimeinen ilta tapahtumamainos

Helsingin yliopiston tutkijoiden Anne Birgitta Pessin ja Teemu Pauhan vielä julkaisemattomassa verenluovutuksen esteitä käsittelevässä tutkimuksessa fyysisen epämukavuuden, kuten pahoinvoinnin tai huimauksen, mainitsi esteeksi 20 prosenttia vastaajista, ja neulojen tai kivun pelon 17 prosenttia. 

”Halu auttaa ja pelko eivät sulje toisiaan pois. Ihminen voi aidosti haluta luovuttaa verta, mutta jännittää toimenpidettä niin paljon, että jättää lopulta luovuttamatta. Pelko voi siis estää hyvän aikomuksen muuttumisen toiminnaksi", Teemu Pauha kertoo.  

"Verenluovutusta voi myös pelätä, vaikka tietäisi sen olevan turvallista. Siksi pelkoa ei voida lievittää vain jakamalla tietoa, vaan yhtä tärkeää on kohdata pelkäävä ihminen ja ottaa hänen huolensa vakavasti", Pauha toteaa.  

Mahdollisuus tutustua verenluovutukseen 

Pelkojen viimeinen ilta -tapahtuma järjestetään 13.11. Klo 18–22 Sanomatalossa Helsingissä. Tapahtuma on suunnattu erityisesti ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita verenluovutuksesta, mutta joita luovuttaminen jännittää tai pelottaa.  

"Verenluovutuksen ei tarvitse alkaa suoraan luovutustuolista. Haluamme tarjota mahdollisuuden tutustua siihen, mitä verenluovutuksessa tapahtuu, ja kohdata jännitystä omassa tahdissa", kertoo Veripalvelun kumppanuuspäällikkö Hille Nylander

Kävijät voivat tutustua verenluovutuksen maailmaan muun muassa audiovisuaalisen elämyksen avulla, nähdä verivalmisteita ja verenottovälineitä sekä mittauttaa hemoglobiininsa. Illan ohjelmassa on myös livemusiikkia. Tapahtuma on maksuton, ja ikäraja on 18 vuotta.  

Halutessaan kävijät voivat luovuttaa verta Sanomatalon toisessa kerroksessa. Verenluovutus on mahdollista illalla klo 21.30 saakka.  

Pelkojen viimeisen illan toteuttajana on tapahtumatoimisto LIWLIG, tapahtuman visuaalisen ilmeen on tehnyt Kobra Agency. Videon on toteuttanut ohjaaja Tuukka Koski, tuotantoyhtiö Breakfast, El Camino ja Kobra Agency. 

Huom. Tapahtuman kapasiteetti on rajallinen ja jonoa saattaa muodostua.

Pelkojen viimeinen ilta 

Pe 13.11.2026 klo 18–22 
Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki 
Verenluovutus mahdollista klo 21.30 saakka 
Tapahtuma on maksuton, ikäraja 18 vuotta.  

Median yhteyshenkilöt: 
Hille Nylander ja Anne Lind  

Avainsanat

verenluovutusverenluovutustilaisuudet

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta ja sitä tukevista laboratoriopalveluista. Keräämme verta vapaaehtoisilta luovuttajilta potilaiden tarpeita vastaavasti. Teemme terveydenhuollolle myös esimerkiksi kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita sekä uusissa soluterapiahoidoissa käytettäviä valmisteita. Toimimme alamme tutkimuslaitoksena. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SPR Veripalvelu

Veripalvelun tutkimusrahasto myönsi 200 000 euroa verenluovuttajien turvallisuuden kokemuksen sekä seerumisilmätippojen tutkimukseen7.10.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun tutkimusrahasto on myöntänyt 100 000 euron rahoituksen professori Anne Birgitta Pessin tutkimukselle, jossa selvitetään turvallisuuden kokemuksen merkitystä veren, elinten ja kudosten luovuttamisessa. Lisäksi tutkimusrahasto rahoittaa seerumisilmätippavalmisteen tutkimusta 100 000 eurolla vuonna 2026.

Maailman kantasoluluovuttajien päivänä kiitetään luovuttajia ja kutsutaan uusia mukaan22.9.2026 08:53:48 EEST | Tiedote

Kansainvälistä Maailman kantasoluluovuttajien päivää vietetään 22. syyskuuta. Päivän tavoitteena on kiittää kaikkia Kantasolurekisterin jäseniä ja vapaaehtoisia luovuttajia, jotka antavat vakavasti sairaalle potilaalle mahdollisuuden elämään. Samalla halutaan muistuttaa Kantasolurekisteriin liittymisen tärkeydestä. Tänä vuonna 5000 uuden jäsenen liittymistavoitteesta ollaan jäämässä jälkeen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye