Kalevala Korun Kulttuurisäätiön Taidekilpailu
11.11.2026 08:39:12 EET | Kalevala Koru Oy | Tiedote
Kalevala Korun Kulttuurisäätiö etsii rohkeita tulkintoja suomalaisesta kulttuuriperinnöstä. Säätiön taidekilpailu kutsuu taiteen, muotoilun ja käsityön ammattilaiset tulkitsemaan perinteitä ennakkoluulottomasti. Kilpailun pääpalkinto on 30 000 euroa.
Kalevala Korun Kulttuurisäätiö julkistaa osana Kalevala Korun 90-vuotisjuhlavuotta taidekilpailun, jonka tavoitteena on nostaa esiin taitavia tekijöitä ja erilaisia näkökulmia suomalaiseen kulttuuriperintöön.
”Etsimme kilpailussa uudenlaisia ja ennakkoluulottomia tulkintoja suomalaisesta kulttuuriperinnöstä. Meitä kiinnostaa, mitä syntyy, kun kulttuuriperintö kohtaa tämän päivän ideat ja tekemisen”, sanoo Kalevala Korun toimitusjohtaja ja Kalevala Korun Kulttuurisäätiön hallituksen puheenjohtaja Kirsi Paakkari.
Kilpailun haku on avoinna 11.11.2026–7.2.2027 säätiön verkkosivuilla.
Voittaja julkistetaan 29.4.2027 Helsingissä Lokal-galleriassa avautuvassa kilpailunäyttelyssä. Näyttelyyn valitaan voittajateoksen lisäksi muita teoksia ja kaikki valitut työt ovat esillä Lokalissa 29.4.–29.5.2027. Pääpalkinnon lisäksi säätiö voi jakaa harkintansa mukaan enintään 5000 euron lisäpalkintoja.
Osallistuminen
Kilpailuun voivat osallistua 18-vuotta täyttäneet, Suomessa asuvat ammattitaiteilijat ja –muotoilijat sekä käsityöalan ammattilaiset kansalaisuudesta riippumatta. Myös ulkomailla asuvat suomalaiset alan ammattilaiset voivat osallistua. Hakemuksessa tulee osoittaa, että työskentely on aktiivista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä.
Kilpailuun voi osallistua valmiilla, vuonna 2024 tai sen jälkeen tehdyllä teoksella tai kokonaan uudella, kilpailua varten valmistuvalla työllä. Teos voi olla yksittäinen tai useasta osasta koostuva sarja, joka arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Materiaalia tai tekniikkaa ei ole rajattu: teos voi olla esimerkiksi lasia, keramiikkaa, puuta, kiveä tai tekstiiliä.
”Kilpailuteoksen tulee olla valmis taideteos, käyttöesine tai muu fyysinen kädentaidon osoitus. Etsimme teoksia, joissa taiteellinen kunnianhimo ja innovatiivinen muotoilu yhdistyvät ainutlaatuiseen, tässä ajassa elävään tulkintaan suomalaisesta kulttuuriperinnöstä ja kädentaidosta”, Paakkari toteaa.
Palkintotoimikunta
Voittajan valitsee palkintotoimikunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti, suomalaisen designhistorian asiantuntija ja tutkija Leena Svinhufvud, galleristi Olli Piippo, taiteilija Man Yau sekä säätiön hallituksen edustajana Kirsi Paakkari.
Kilpailun suojelija on kirjailija Sofi Oksanen.
”On ilo tukea hanketta, joka edistää myös itselleni tärkeitä aiheita, kotimaista käsityötaitoa ja maamme kulttuurihistoriaa. Ilman uusia näkökulmia kulttuurimme näivettyy. Siksi toivon mahdollisimman monenlaisten taiteilijoiden ottavan osaa kilpailuun”, sanoo kirjailija Sofi Oksanen.
LISÄTIEDOT JA MEDIAYHTEYDENOTOT:
Kirsi Paakkari, hallituksen puheenjohtaja, Kalevala Korun Kulttuurisäätiö, kirsi.paakkari@kalevala.fi
Kilpailun säännöt ja hakuohjeet: www.kalevala.fi/pages/taidekilpailu
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsi Paakkari, puheenjohtaja, Kalevala Korun Kulttuurisäätiö, kirsi.paakkari@kalevala.fi
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Linkit
Kalevala Korun Kulttuurisäätiö
Kalevala Korun Kulttuurisäätiö Sr
Kalevala Korun Kulttuurisäätiön perustivat vuonna 1994 Kalevala Koru ja Kalevalaisten Naisten Liitto. Säätiön tehtävänä on tukea ja edistää suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperintöä. Säätiö on myöntänyt kulttuuriperintöä edistäviin hankkeisiin yksityishenkilöille ja yhteisöille apurahoja yhteensä yli miljoona euroa.
Kalevala Koru
Kalevala Koru Oy
Vuonna 1937 perustettu Kalevala Koru on suomalainen designtalo ja korumuotoilun rohkea edelläkävijä. Kalevala-korut valmistetaan yrityksen omalla tehtaalla Helsingissä, jossa perinteinen suomalainen käsityötaito yhdistyy moderniin teknologiaan. Vastuullisuus on yrityksen toiminnan ytimessä. Kiertotalous näkyy kierrätysmateriaalien käytössä, korujen huolto- ja korjauspalveluissa sekä Kalevala Pidetty Preloved -palvelussa, jossa käytetyt Kalevala-korut autentikoidaan, huolletaan ja tuodaan uudelleen myyntiin. Kalevala Koru jakaa tuloksestaan osan hyvän tekemiseen, kulttuurin tukemiseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Yrityksen omistaa kulttuurijärjestö Kalevalaisten Naisten Liitto. Itsenäinen Kalevala Korun Kulttuurisäätiö edistää suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperintöä apurahoin.
www.kalevala.fi | www.kalevalashop.com | www.kalevalashop.jp
Kalevalaisten Naisten Liitto Ry
Kalevalaisten Naisten Liitto (1935) on juurevien ja perinteitä rakastavien naisten kulttuurijärjestö. Liitto toimii rohkeana kulttuuriperinnön puolustajana ja verkostovaikuttajana. Liitto välittää perinteitä ja kulttuuria kaikille, taustasta riippumatta, nyt ja tulevaisuudessa. Kalevalaisten Naisten Liitto omistaa Kalevala Koru Oy:n. Yhdessä Kalevala Korun kanssa perustamamme Kulttuurisäätiön kautta tuemme vuosittain suomalaista kulttuuria apurahoin.
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