Kalevala Korun Kulttuurisäätiön Taidekilpailu

Kalevala Korun Kulttuurisäätiö julkistaa osana Kalevala Korun 90-vuotisjuhlavuotta taidekilpailun, jonka tavoitteena on nostaa esiin taitavia tekijöitä ja erilaisia näkökulmia suomalaiseen kulttuuriperintöön.

”Etsimme kilpailussa uudenlaisia ja ennakkoluulottomia tulkintoja suomalaisesta kulttuuriperinnöstä. Meitä kiinnostaa, mitä syntyy, kun kulttuuriperintö kohtaa tämän päivän ideat ja tekemisen”, sanoo Kalevala Korun toimitusjohtaja ja Kalevala Korun Kulttuurisäätiön hallituksen puheenjohtaja Kirsi Paakkari.

Kilpailun haku on avoinna 11.11.2026–7.2.2027 säätiön verkkosivuilla.

Voittaja julkistetaan 29.4.2027 Helsingissä Lokal-galleriassa avautuvassa kilpailunäyttelyssä. Näyttelyyn valitaan voittajateoksen lisäksi muita teoksia ja kaikki valitut työt ovat esillä Lokalissa 29.4.–29.5.2027. Pääpalkinnon lisäksi säätiö voi jakaa harkintansa mukaan enintään 5000 euron lisäpalkintoja.

Osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua 18-vuotta täyttäneet, Suomessa asuvat ammattitaiteilijat ja –muotoilijat sekä käsityöalan ammattilaiset kansalaisuudesta riippumatta. Myös ulkomailla asuvat suomalaiset alan ammattilaiset voivat osallistua. Hakemuksessa tulee osoittaa, että työskentely on aktiivista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä.

Kilpailuun voi osallistua valmiilla, vuonna 2024 tai sen jälkeen tehdyllä teoksella tai kokonaan uudella, kilpailua varten valmistuvalla työllä. Teos voi olla yksittäinen tai useasta osasta koostuva sarja, joka arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Materiaalia tai tekniikkaa ei ole rajattu: teos voi olla esimerkiksi lasia, keramiikkaa, puuta, kiveä tai tekstiiliä.

”Kilpailuteoksen tulee olla valmis taideteos, käyttöesine tai muu fyysinen kädentaidon osoitus. Etsimme teoksia, joissa taiteellinen kunnianhimo ja innovatiivinen muotoilu yhdistyvät ainutlaatuiseen, tässä ajassa elävään tulkintaan suomalaisesta kulttuuriperinnöstä ja kädentaidosta”, Paakkari toteaa.

Palkintotoimikunta

Voittajan valitsee palkintotoimikunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti, suomalaisen designhistorian asiantuntija ja tutkija Leena Svinhufvud, galleristi Olli Piippo, taiteilija Man Yau sekä säätiön hallituksen edustajana Kirsi Paakkari.

Kilpailun suojelija on kirjailija Sofi Oksanen.

”On ilo tukea hanketta, joka edistää myös itselleni tärkeitä aiheita, kotimaista käsityötaitoa ja maamme kulttuurihistoriaa. Ilman uusia näkökulmia kulttuurimme näivettyy. Siksi toivon mahdollisimman monenlaisten taiteilijoiden ottavan osaa kilpailuun”, sanoo kirjailija Sofi Oksanen.

LISÄTIEDOT JA MEDIAYHTEYDENOTOT:

Kirsi Paakkari, hallituksen puheenjohtaja, Kalevala Korun Kulttuurisäätiö, kirsi.paakkari@kalevala.fi

Kilpailun säännöt ja hakuohjeet: www.kalevala.fi/pages/taidekilpailu