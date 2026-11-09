Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Munuaiskeskuksessa potilailla on mahdollisuus harjoitella itsenäisempää dialyysihoitoa
10.11.2026 14:26:28 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen munuaiskeskuksessa on omatoimisten huone, jossa potilaat voivat harjoitella dialyysihoidon toteuttamista itsenäisesti hoitohenkilökunnan ohjauksessa. Toiminta käynnistyi lokakuun lopulla.
Omatoimisten huoneessa potilaat harjoittelevat muun muassa pistämistä, dialyysikoneen käyttöönottoa ja hoidon eri vaiheita. Harjoittelu etenee yksilöllisesti potilaan valmiuksien mukaan.
Tavoitteena on vahvistaa potilaiden omaa osaamista ja mahdollistaa tulevaisuudessa siirtyminen kotihemodialyysiin tai hoidon toteuttaminen itsenäisemmin sairaalan omatoimisten huoneessa. Hoitohuoneessa on aina hoitaja saatavilla tueksi ja avuksi ongelmatilanteissa.
Omatoimisuus antaa potilaalle enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa hoitoonsa ja sovittaa sitä omaan arkeensa. Potilaalle sopiva dialyysihoidon muoto arvioidaan aina yksilöllisesti etukäteisohjauksessa munuaistautien eli nefrologian poliklinikalla.
Yhteyshenkilöt
Kia Hakkarainenerikoislääkäri, nefrologiPuh:044 482 8179
Sirpa KosolaapulaisosastonhoitajaPuh:044 403 668
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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