Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Munuaiskeskuksessa potilailla on mahdollisuus harjoitella itsenäisempää dialyysihoitoa

Omatoimisten huoneessa potilaat harjoittelevat muun muassa pistämistä, dialyysikoneen käyttöönottoa ja hoidon eri vaiheita. Harjoittelu etenee yksilöllisesti potilaan valmiuksien mukaan.

Tavoitteena on vahvistaa potilaiden omaa osaamista ja mahdollistaa tulevaisuudessa siirtyminen kotihemodialyysiin tai hoidon toteuttaminen itsenäisemmin sairaalan omatoimisten huoneessa. Hoitohuoneessa on aina hoitaja saatavilla tueksi ja avuksi ongelmatilanteissa.



Omatoimisuus antaa potilaalle enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa hoitoonsa ja sovittaa sitä omaan arkeensa. Potilaalle sopiva dialyysihoidon muoto arvioidaan aina yksilöllisesti etukäteisohjauksessa munuaistautien eli nefrologian poliklinikalla.