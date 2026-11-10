Suomen Pankin nimissä on soitettu huijauspuheluita
10.11.2026 14:45:00 EET | Suomen Pankki | Tiedote
Suomen Pankki on Suomen keskuspankki, emmekä tarjoa pankkipalveluja yksityishenkilöille. Suomen Pankki ei koskaan pyydä puhelimitse verkkopankkitunnuksia, salasanoja tai muita henkilökohtaisia pankkitietoja eikä pyydä tekemään maksuja tai rahansiirtoja.
Huijauspuhelu tulee lopettaa välittömästi eikä soittajalle tule antaa mitään henkilötietoja tai pankkiasiointiin liittyviä tietoja. Puhelut voivat tulla ulkomaisista puhelinnumeroista. Jos olet joutunut huijauksen uhriksi, ole yhteydessä poliisiin.
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Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
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