Kiertotalous tarvitsee kestävää suunnittelua, uutta teknologiaa ja toimivaa lainsäädäntöä
10.11.2026 14:56:38 EET | Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK | Tiedote
Kymmenettä kertaa Helsingissä 5.11.2026 järjestetyssä Tuottajavastuuiltapäivässä korostettiin tuottajavastuun merkitystä kiertotalouden kehittämisessä ja materiaalien pitämisessä hyötykäytössä. Autojen korjaaminen, uudelleenkäytettävät kuljetuslaatikot ja muovin kemiallinen kierrätys osoittavat, miten kiertotalous ulottuu tuotteiden suunnittelusta niiden käyttöiän pidentämiseen ja materiaalien hyödyntämiseen uusien tuotteiden raaka-aineina.
Tuottajayhteisöillä on merkittävä rooli siinä, miten erilaiset materiaalit saadaan kerättyä ja käsiteltyä hyötykäyttöön.
”Tuottajavastuun avulla voidaan luoda tuottajalle kannustimia suunnitella tuotteita, jotka ovat ympäristöllisesti kestäviä. Se antaa tuottajille intressin huolehtia siitä, että tuotteet eivät palaudu kierrätykseen kovin nopeasti ja aiheuta näin turhia kuluja”, professori Harri Kalimo sanoo.
Eurooppalaisen ja kansainvälisen kiertotalousoikeuden ja talousoikeuden professori Harri Kalimo Itä-Suomen yliopistosta puhui kiertotaloushierarkian tukemisesta lainsäädännöllä Tuottajavastuuiltapäivässä Helsingissä.
Tuottajavastuu on keskeinen osa kiertotaloutta. Tuottajavastuujärjestelmässä tuottajayhteisöt järjestävät käytöstä poistettujen tuotteiden keräyksen ja jätehuollon jäsenyritystensä puolesta.
Jotta kiertotalous kehittyy, katse on kuitenkin käännettävä nykyistä vahvemmin tuotteen suunnitteluun, Kalimo näkee.
”Ajattelu on pitkään ollut kytköksissä jätehierarkiaan, jolloin tavoitteena on estää jätteen syntyminen. Kun jätteen sijaan mietitään alusta asti tuotetta, se aletaan suunnitella niin, että se kestää kauan eikä tule toimintakyvyttömäksi tai hajoa”, Kalimo sanoo.
Kymmenen vuotta kiertotalouden kehittämistä
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK järjesti Tuottajavastuuiltapäivän nyt kymmenennen kerran. Toimittaja Peter Nymanin juontaman juhlavuoden tapahtuman teemoina olivat tuotteen elinkaaren pidentäminen, vaikuttavat uudet kierrätysteknologiat sekä tuottajavastuun sääntely.
”Kun kiertotaloutta ja tuotteiden uusiokäyttöä katsotaan kokonaisuutena, jokainen näistä kysymyksistä on tärkeä. Yhdessä ne tukevat materiaalien uusiokäyttöä”, TYNKin puheenjohtaja Juha Kenraali näkee.
Tilaisuus kokosi yhteen tuottajayhteisöjen edustajia, viranomaisia, yrityksiä ja muita kiertotalouden asiantuntijoita. Mukana olivat myös TYNKin 15 jäsentuottajayhteisön edustajat.
”Yhteistyö, jota suomalaiset viranomaiset ja tuottajayhteisöt tekevät kiertotalouden edistämiseksi, on itsessään jo aikamoinen vientituote”, Kenraali tiivistää.
Autokorjaamo on kiertotaloutta käytännössä
Tuotteiden elinkaaren pidentämiseen lähes jokaista suomalaistaloutta koskevan näkökulman tarjosi Keskon autokaupan toimialajohtaja Johanna Ali.
Suomessa on liikennekäytössä noin kolme miljoonaa henkilö- ja pakettiautoa. Moni auto saa elinkaarensa aikana uuden omistajan useampaankin kertaan. Henkilöautojen keskimääräinen romutusikä on Suomessa jo 23 vuotta. Pitkään elinkaareen kuuluvat olennaisesti myös autojen huolto ja korjaaminen.
”On itsestäänselvyys, että auton elinkaari pidetään pitkänä. Autokorjaamo on kiertotalouden ilmentymä”, Ali sanoo.
Keskon autokaupassa kiertotaloutta edistetään muun muassa korjaamalla vaurioituneita pelti- ja muoviosia niiden vaihtamisen sijaan, lisäämällä kunnostettujen käytettyjen varaosien käyttöä sekä korjaamalla sähköautojen korkeajänniteakkuja komponenttitasolla. Esimerkiksi yksittäisten akkumoduulien vaihtaminen voi säästää kokonaisen akun uusimiselta.
Se ei Alin mielestä kuitenkaan vielä riitä. Myös merkkikorjaamoissa on entistä enemmän kyettävä kehittämään esimerkiksi kolariautoista irrotettujen varaosien ja komponenttien vastuullista uudelleenkäyttöä. Se on osa professori Kalimon peräänkuuluttamaa suunnitelmallisuutta, jonka kehittämisessä autovalmistajien ja -talojen on oltava mukana.
Kiertotalous ulottuu myös ajoneuvojen valmistukseen. Alin esityksen mukaan uudessa Volkswagen T-Rocissa voidaan käyttää varustelusta ja moottoriversiosta riippuen jopa 40 kiloa kierrätysmuovia.
”Olen varma, että tälle liiketoiminta-alueelle syntyy uusia liiketoimintamalleja Suomessa ja ulkomailla. Se, mikä ennen oli vapaaehtoista, alkaa pikkuhiljaa muuttua pakolliseksi”, Ali sanoo.
Muovilaatikko kestää satoja käyttökertoja
Muovin viisas käyttö on hyvä esimerkki siitä, miten materiaalitehokkuus edellyttää yhtä lailla uudenlaista ajattelua ja teknologiaa. Samalla kun verkkokaupan kasvu on lisännyt kuljetuspakkausten tarvetta, elintarvikelogistiikassa käytetään pitkäikäisiä ja uudelleenkäytettäviä kuljetuspakkauksia.
Transboxin valmistamat ja operoimat kestävät lihalaatikot käytetään 10–12 vuoden aikana noin 250 kertaa.
”Kun laatikko on käytetty, se ohjataan lähetyspisteen sijaan lähimpään pesulaan, mikä vähentää kuljettamista. Esimerkiksi kuluneita viivakoodeja voidaan korjata, ja lopulta tiensä päähän tullut laatikko kierrätetään”, Transbox Oy toimitusjohtaja Sampsa Varonen kertoo.
Muovin kemiallinen kierrätys täydentää mekaanista kierrätystä
Kestäväkään muovi ei ole ikuista. Muovia voidaan kierrättää uusien tuotteiden raaka-aineeksi mekaanisesti, mutta sen rinnalle tarvitaan myös kemiallisia kierrätysmenetelmiä.
Lamor Recycling Oy :n muovin kemiallinen kierrätyslaitos Porvoon Kilpilahdessa on jo tuottanut ensimmäiset eränsä uusioöljyä, jota voidaan jatkojalostaa uusien muovien raaka-aineeksi. Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan kemiallisen muovinkierrätyslaitoksen käyttöönotto on parhaillaan käynnissä.
”Molempia teknologioita tarvitaan. Helposti puhdistettaville monomuoveille mekaaninen kierrätys on usein edullisinta ja helpointa, kun taas tietyille muovilaaduille ja kerrosmuoveille pyrolyysi on käytännössä ainoa tapa saada muovit käytettyä uudelleen”, johtaja Kaj Jansson Lamor Recycling Oy:ltä sanoo.
Tuottajavastuuiltapäivä 10 vuotta
Tuottajavastuu on lakisääteinen velvollisuus, jonka mukaan tuotteiden ja pakkausten valmistajat ja maahantuojat vastaavat markkinoille saattamiensa tuotteiden jätehuollon ja kierrätyksen järjestämisestä sekä niiden kustannuksista. Tuottajayhteisöt hoitavat näitä velvoitteita jäsenyritystensä puolesta.
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK perustettiin vuonna 2015 Suomessa toimivien tuottajayhteisöjen neuvottelufoorumiksi ja edunvalvojaksi.
TYNK on järjestänyt tuottajavastuualojen ajankohtaisiin aiheisiin pureutuvan Tuottajavastuuiltapäivän vuodesta 2016 lähtien. Koronapandemiaa (2020) lukuun ottamatta tapahtuma on järjestetty vuosittain.
TYNKin jäseniä ovat Akkukierrätys Pb Oy, ERP Finland ry, FLIP ry, ICT-tuottajaosuuskunta -TY, Recser Oy, SELT ry, SER-tuottajayhteisö ry, Sumi Oy, Suomen Autokierrätys Oy, Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy, Suomen Keräystuote Oy, Suomen Pakkaustuottajat Oy, Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA), Suomen Rengaskierrätys Oy ja Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy.
Vuoden 2026 juhlatapahtuma järjestettiin hotelli Scandic Grand Centralissa Helsingissä 5.11.2026. Tapahtuma sosiaalisen median kanavissa tunnuksella #TVIP2026.
Seuraavan kerran tapahtuma järjestetään syksyllä 2027.
Yhteyshenkilöt
Teija KorpelaVastaava Pääsihteeri - TYNK Tuottajayhteisöjen neuvottelukuntateija.korpela@tuottajayhteiso.fi
Tietoja julkaisijasta
Tuottajayhteisöjen neuvottelukuntaan (TYNK) kuuluu 15 tuottajayhteisöä sekä yksi juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä, jotka toteuttavat yhteistä edunvalvontaa ja tekevät tuottajavastuuta tunnetuksi. Tuottajavastuusta säädetään jätelaissa (646/2011) sekä sitä täydentävissä asetuksissa. Pääosa yrityksistä hoitaa tuottajavastuunsa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Tuottajayhteisöt huolehtivat markkinoille saatettujen tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden jätehuollosta ja sen kustannuksista sekä uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyvän tiedon tuottamisesta kuluttajille. Tuottajavastuu koskee akkuja ja paristoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, ajoneuvoja, renkaita, pakkauksia, juomapakkauksia, paperia ja paperituotteita, tiettyjä kertakäyttöisiä muovituotteita sekä muovia sisältäviä kalastusvälineitä. Juomapakkausten tuottaja voi liittyä juomapakkausten palautusjärjestelmään.
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