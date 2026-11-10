Espoo liittyy EU:n johtavien ilmastokaupunkien vaikuttamisryhmään
10.11.2026 15:04:02 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon kaupunki saa mahdollisuuden vaikuttaa EU:n ilmastopolitiikkaan yhdessä muiden ilmastokaupunkien kanssa. Kaupunginjohtajista koostuva EU:n ilmastomission neuvoa-antava ryhmä sekä EU:n komission edustajat kokoontuivat Brysseliin keskustelemaan tulevasta rahoituskaudesta.
Espoon kaupunki on ilmastotyön eurooppalainen edelläkävijä 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä -missiossa. Osana missiota Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen sai kutsun The Cities Mission Mayors Advisory Group jäseneksi kaudelle 2026–2028.
Ryhmän edustajat kävivät keskusteluja ja vuoropuhelua EU:n komission ja keskeisten EU-kaupunkien johdon kanssa ilmastomission painotuksista sekä kaupunkien roolista EU:n kilpailukyky-, ilmasto- ja kestävän kaupunkikehityksen tavoitteiden toteuttamisen osalta tulevalla EU:n rahoituskaudella.
Ryhmän kauden ensimmäisen tapaamisen osalta Espoon kaupunkia edusti Brysselissä 14.10.2026 kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Henna Partanen.
”Viime vuosien helteiset kesät ovat tuoneet yhä vahvemmaksi tietoisuuden ilmastotyön välttämättömyydestä kaupungeissa läpi Euroopan. Espoo ilmastotyön edelläkävijänä voi jakaa hyviä käytäntöjään, oppia muilta johtavilta ilmastokaupungeilta ja vaikuttaa kestävään kaupunkikehitykseen koko EU:n tasolla niin kaupunkien kanssa yhdessä kuin suoraan komission edustajien kanssa. Kaupunkien tulee olla aito kumppani niin kansallisten tason kuin EU:n komission rahoituksen valmistelussa, hyödyntämisessä ja seurannassa, ei pelkästään rahoituksen vastaanottaja”, toteaa Henna Partanen.
Espoon kaupunki ilmastotyön eurooppalainen edelläkävijä
Espoon kaupungin ilmastotyön kannalta on tärkeää, että ilmastomissiotyö jatkuu ja vuoropuhelu EU:n ja keskeisten EU-kaupunkien välillä säilyy avoimena myös uuden rahoituskauden aikana.
”Espoo on tehnyt kunnianhimoista työtä esimerkiksi liikenteen sähköistymiseksi ja tavoittelemme rakentamisen kiertotaloutta. Edelläkävijätyötä tulee tukea sekä vahvistaa koko EU:ssa myös jatkossa. Lisäksi ilmastotyön keskeisissä teemoissa tulee turvata rahoitus muutoksen toimeenpanoille myös tulevissa EU:n rahoitusinstrumenteissa.”, toteaa kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.
Kaupungit ovat keskeisessä roolissa ilmastotyön toimeenpanossa ja siinä, että saavutetaanko EU:ssa ilmastotavoitteet. Ryhmän tarkoituksena on vahvistaa kaupunkien yhteistä ääntä Euroopan ilmastopolitiikassa ja tukea siirtymää kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Kun keskeiset kaupungit pääsevät vaikuttamaan EU-tasoiseen ilmastotyöhön yhteisenä ryhmänä, on heidän äänensä vaikuttavampi.
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Lisätietoja Net Zero Cities -sivuilta: The Cities Mission Mayors Advisory Group
Yhteyshenkilöt
Niina Nousjärvikehittämispäällikkö, ilmastotyöPuh:+358 406343593niina.nousjarvi@espoo.fi
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