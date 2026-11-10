Espoon kaupunki - Esbo stad

​​Espoo liittyy EU:n johtavien ilmastokaupunkien vaikuttamisryhmään​

10.11.2026 15:04:02 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Espoon kaupunki saa mahdollisuuden vaikuttaa EU:n ilmastopolitiikkaan yhdessä muiden ilmastokaupunkien kanssa. Kaupunginjohtajista koostuva EU:n ilmastomission neuvoa-antava ryhmä sekä EU:n komission edustajat kokoontuivat Brysseliin keskustelemaan tulevasta rahoituskaudesta.

Kokouksessa paikan päällä olleiden kaupunkien johto, EU:n komission ja EU:n alaisten elimien edustajat.
Kokouksessa paikan päällä olleiden kaupunkien johto, EU:n komission ja EU:n alaisten elimien edustajat: Thomas Osdoba (vas. ylärivi), Vasco Anjos, Patrick Child, Emil Boc, Janet Ågren, Henna Partanen, Cristophe Jacquemain, Attila Péterffy (vas. alarivi), Mohamed Ridouani, Anna Lisa Boni ja Tanya Hristova. Seuraava kokous järjestetään keväällä 2027. Kuva: NetZeroCities.

Espoon kaupunki on ilmastotyön eurooppalainen edelläkävijä 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä -missiossa.  Osana missiota Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen sai kutsun The Cities Mission Mayors Advisory Group jäseneksi kaudelle 2026–2028.  

Ryhmän edustajat kävivät keskusteluja ja vuoropuhelua EU:n komission ja keskeisten EU-kaupunkien johdon kanssa ilmastomission painotuksista sekä kaupunkien roolista EU:n kilpailukyky-, ilmasto- ja kestävän kaupunkikehityksen tavoitteiden toteuttamisen osalta tulevalla EU:n rahoituskaudella. 

Ryhmän kauden ensimmäisen tapaamisen osalta Espoon kaupunkia edusti Brysselissä 14.10.2026 kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Henna Partanen.  

”Viime vuosien helteiset kesät ovat tuoneet yhä vahvemmaksi tietoisuuden ilmastotyön välttämättömyydestä kaupungeissa läpi Euroopan. Espoo ilmastotyön edelläkävijänä voi jakaa hyviä käytäntöjään, oppia muilta johtavilta ilmastokaupungeilta ja vaikuttaa kestävään kaupunkikehitykseen koko EU:n tasolla niin kaupunkien kanssa yhdessä kuin suoraan komission edustajien kanssa. Kaupunkien tulee olla aito kumppani niin kansallisten tason kuin EU:n komission rahoituksen valmistelussa, hyödyntämisessä ja seurannassa, ei pelkästään rahoituksen vastaanottaja”, toteaa Henna Partanen.  

Espoon kaupunki ilmastotyön eurooppalainen edelläkävijä 

Espoon kaupungin ilmastotyön kannalta on tärkeää, että ilmastomissiotyö jatkuu ja vuoropuhelu EU:n ja keskeisten EU-kaupunkien välillä säilyy avoimena myös uuden rahoituskauden aikana.  

”Espoo on tehnyt kunnianhimoista työtä esimerkiksi liikenteen sähköistymiseksi ja tavoittelemme rakentamisen kiertotaloutta. Edelläkävijätyötä tulee tukea sekä vahvistaa koko EU:ssa myös jatkossa. Lisäksi ilmastotyön keskeisissä teemoissa tulee turvata rahoitus muutoksen toimeenpanoille myös tulevissa EU:n rahoitusinstrumenteissa.”, toteaa kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.    

Kaupungit ovat keskeisessä roolissa ilmastotyön toimeenpanossa ja siinä, että saavutetaanko EU:ssa ilmastotavoitteet. Ryhmän tarkoituksena on vahvistaa kaupunkien yhteistä ääntä Euroopan ilmastopolitiikassa ja tukea siirtymää kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Kun keskeiset kaupungit pääsevät vaikuttamaan EU-tasoiseen ilmastotyöhön yhteisenä ryhmänä, on heidän äänensä vaikuttavampi.  

Lue lisää Espoo.fi

Espoo ilmastoyhteistyö 

Espoon ilmastotavoitteet 

Lue lisää (ulkoinen sivu): 

Lisätietoja Net Zero Cities -sivuilta: The Cities Mission Mayors Advisory Group 

Yhteyshenkilöt

Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, jossa talouden tasapaino mahdollistaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun. Viiden kaupunkikeskuksen Espoo on kaupunki, jossa arki on turvallista ja luonnonläheistä.

Espoo.fi
Facebook
LinkedIn
YouTube

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye