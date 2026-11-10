SDP EDUSKUNTA

Pia Viitanen: Eläinten hyvinvointia ei saa sivuuttaa EU:n eläinkuljetuksia koskevassa sääntelyssä

10.11.2026 14:42:53 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Kansanedustaja Pia Viitanen (sd.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten Suomi on EU:n eläinkuljetusasetusta koskevissa neuvotteluissa edistänyt eläinten hyvinvointia ja tieteelliseen näyttöön perustuvaa sääntelyä.

Kuva: Nora Vilva/Demokraatti
Kuva: Nora Vilva/Demokraatti

Euroopan unionissa on parhaillaan valmisteltavana eläinkuljetuksia koskevan lainsäädännön uudistus, jonka tavoitteena on ollut parantaa eläinten hyvinvointia kuljetusten aikana. Viitasen mukaan neuvotteluissa on kuitenkin päädytty ratkaisuihin, jotka uhkaavat vesittää alkuperäiset tavoitteet.

– Eläinten hyvinvoinnin piti olla uudistuksen keskeinen lähtökohta. Siksi on huolestuttavaa, että neuvotteluissa on päädytty heikentämään komission esittämiä parannuksia esimerkiksi kuljetusaikojen ja tilavaatimusten osalta, Viitanen sanoo.

Komissio esitti, että teurastettavien eläinten kuljetusaika olisi pääsääntöisesti enintään yhdeksän tuntia. Myös Suomen valtioneuvosto on aiemmin tukenut tätä linjaa. Neuvostossa muodostuneen ratkaisun perusteella kuljetukset voisivat kuitenkin kestää jopa 31 tuntia.

– On vaikea ymmärtää, miten jopa yli vuorokauden mittaiset teuraskuljetukset edistäisivät eläinten hyvinvointia. Hallituksen tulee kertoa, miksi Suomi on valmis hyväksymään ratkaisun, joka poikkeaa selvästi aiemmin kannattamastaan yhdeksän tunnin pääsäännöstä, Viitanen toteaa.

Viitanen nostaa esiin myös kuljetusten tilavaatimukset. Komission alkuperäinen ehdotus perustui Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n tieteellisiin arvioihin eläinten hyvinvoinnin tarpeista, mutta neuvottelujen aikana vaatimuksia on lievennetty.

Kirjallisessa kysymyksessään Viitanen tiedustelee hallitukselta, miten Suomi on neuvotteluissa puolustanut eläinten hyvinvointia ja tieteelliseen näyttöön perustuvaa sääntelyä, sekä millä perusteella hallitus katsoo neuvoston ratkaisun parantavan eläinten hyvinvointia verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen.

Yhteyshenkilöt

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