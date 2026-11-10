Pia Viitanen: Eläinten hyvinvointia ei saa sivuuttaa EU:n eläinkuljetuksia koskevassa sääntelyssä

SDP:n Saku Nikkanen: Veikkauksen perinteinen raaputusarpa palaa helposti saavutettavien lahjojen listalle ilman tunnistautumispakkoa 10.11.2026 16:22:46 EET | Tiedote

Raaputusarpojen lahjaksi antaminen on ollut perinteinen tapa, jonka tunnistautumisvelvollisuus on käytännössä estänyt. Parin viimeisen vuoden ajan vain tunnistautunut pelaaja on voinut ostaa Veikkauksen raaputusarpoja ja ilman Veikkauskortilla tunnistautumista voittoa ei ole voinut käydä lunastamassa. Tämä tapa on ollut käytännössä niin hankala lahjoitustarkoituksessa käyttää, että monilla juhlamielikin on siinä samalla päässyt karisemaan. Onneksi nyt muuttamamme lainsäädäntö palauttaa helpomman tavan käyttää raaputusarpoja, toteaa Saku Nikkanen.