Kilpailu alkaa ennen tarjouspyyntöä
13.11.2026 08:12:00 EET | Valtiokonttori | Tiedote
Kun tarjouspyyntö julkaistaan, kilpailun kannalta ratkaisevat valmistelut voivat olla jo takana. Suomessa julkiset organisaatiot ostavat vuosittain tavaroita ja palveluita 40–50 miljardilla eurolla, mutta yrityksille kysynnän suunta avautuu usein vasta yksittäisten kilpailutusten kautta.
Valtiokonttorin uusi artikkeli Näkymätön markkina tarkastelee, voisiko kansallinen julkisten hankintojen tietovaranto tehdä markkinoilla tapahtuvia muutoksia näkyviksi jo silloin, kun yritykset suunnittelevat uusia ratkaisuja, kumppanuuksia ja investointeja.
Samalla artikkeli kysyy, kuinka pitkälle data auttaa ennakoimaan tulevaa ja missä sen tarjoaman ymmärryksen rajat tulevat vastaan. Yksittäinen kilpailutus ei vielä kerro, onko kyse poikkeuksesta vai laajemmasta kysynnän muutoksesta. Kun eri julkisten organisaatioiden hankintatietoja tarkastellaan yhdessä, näkyviin voi tulla kehityssuuntia, joita yhdestä tarjouspyynnöstä ei voi havaita.
Yritykset tarvitsevat näkyvyyttä tulevaan kysyntään
Kansallista julkisten hankintojen tietovarantoa koskeva hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Tietovarantoon on tarkoitus koota tietoa kilpailutuksista ja toteutuneista hankinnoista sekä valtion, kuntien, hyvinvointialueiden ja Kelan ostolaskuista.
Yhdistetty tietopohja voi antaa yrityksille varhaisia signaaleja kysynnän muutoksista. Tämä voi antaa yrityksille enemmän aikaa kehittää ratkaisujaan, vahvistaa osaamistaan ja löytää kumppaneita ennen kilpailutuksen alkamista.
”Yritykset eivät investoi menneisyyteen. Ne investoivat siihen, minkä uskovat tapahtuvan seuraavaksi”, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Sanna-Maria Bertell.
Avoimen datan ympärille syntyvät palvelut voivat tuoda saman näkymän myös sellaisten pienten ja keskisuurten yritysten ulottuville, joilla ei ole omia resursseja laajojen aineistojen analysointiin.
Data ei yksin takaa ymmärrystä
Sama tietopohja voi auttaa julkisia organisaatioita tunnistamaan esimerkiksi kilpailun vähenemistä, hintojen nousua ja hankintatapojen muutoksia. Enemmän dataa ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita parempia päätöksiä.
”Hankintatietovaranto ratkaisee tiedon saatavuusongelmaa, mutta ei automaattisesti ymmärrysongelmaa. Hankintadata kertoo, mitä tapahtui, mutta vain harvoin sen, miksi näin tapahtui tai oliko lopputulos paras mahdollinen”, Valtiokonttorin hankejohtaja Seija Friman sanoo.
Artikkeli laajentaa tarkastelun myös Eurooppaan ja pohtii, voisiko vertailukelpoinen hankintadata auttaa suomalaisia yrityksiä tunnistamaan uusia markkinoita Suomen ulkopuolella. Samalla se kysyy, perustuuko yrityksen kilpailuetu tarjouspyynnön löytämiseen vai julkisen kysynnän muutosten ennakoimiseen.
Menneestä tulevaan
Valtiokonttorin viestintäasiantuntija Henni Purtosen kirjoittama artikkeli Näkymätön markkina on osa Valtiokonttorin 150-vuotisjuhlavuoden artikkelisarjaa, joka tuo yhteen historian, nykyhetken ja tulevaisuuden. Kirjoitukset tarkastelevat yhteiskunnan muutosta eri näkökulmista ja nostavat esiin ilmiöitä, jotka muovaavat yhteiskuntaa. Sarja ei tarjoa valmiita vastauksia, vaan kutsuu mukaan keskusteluun ja uusiin tulkintoihin.
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Henni PurtonenviestintäasiantuntijaViestintä / CommunicationsPuh:0295502017henni.purtonen@valtiokonttori.fi
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