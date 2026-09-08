Museokeskus Taikan vuosi 2027 tarjoaa näkymiä uudempaan arkkitehtuuriin, maailmankaikkeuden salaisuuksiin ja nykypiirustustaiteen huipulle
11.11.2026 10:25:47 EET | Museokeskus Taika | Tiedote
Taikassa juhlistetaan Suomen ja Hyvinkään 110-vuotisjuhlavuotta monipuolisella näyttelyohjelmalla.
Hyvinkään museokeskus Taikan vuoden 2027 vaihtuvien näyttelyiden teemoja ovat uudempi arkkitehtuuri ja rakennussuojelu, avaruuden salaisuudet sekä nykypiirustustaide. Sen lisäksi Hyvinkään taidemuseon kokoelmanäyttely Taidelabra uudistuu vuoden alussa.
Olen todella innoissani vuoden ohjelmasta, museokeskus Taikan johtaja Tuomas Ravea riemuitsee.
Ystävänpäivänä avautuu Taikan isossa salissa tunnetun suomalaisen kuvataiteilija ja tähtikuvaaja J-P Metsävainion näyttely Per aspera ad astra. Näyttely esittelee taiteilijan vuosikymmeniä jatkunutta, monipuolista työskentelyä, jossa tieteellinen tarkkuus yhdistyy taiteelliseen näkemykseen ja tekniseen osaamiseen. Hänen teoksensa kuvaavat maailmankaikkeutta ja sen rakenteita tuoden näkyviin paljaalle silmälle näkymättömiä kosmisia maisemia.
Kaupunginmuseon näyttelytilassa nähdään Kaava - viiva – kaakeli, joka kertoo hyvinkääläisen arkkitehtuurin tarinan viimeisen seitsemänkymmenen vuoden ajalta. Näyttelyssä tarkastellaan kaupunkikuvan muodostumista ja kaupungin kasvua nykyiselleen. Esille nostetaan Hyvinkään huippuarkkitehtuuria. Näyttelyssä voi myös syventyä suomalaisen arkkitehtuurin tarinaan ja ydinkysymyksiin. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Punctum & Studium Oy:n kanssa.
Kesän ohjelmistossa on puolestaan kuuden kuvataiteilijan yhteisnäyttely Piirustusliitto, jossa mukana ovat Maija Albrecht, Jemiina Halonen, Inka-Maaria Jurvanen, Eija Keskinen, Maria Pääkkönen ja Koda Takala. Piirtäminen on ikivanha, elimellinen ja ainutlaatuinen osa ihmiskunnan historiaa. Se on myös jatkuvasti uudistuva ja suosiotaan kasvattava taidemuoto. Kuuden kuvataiteilijan yhteisnäyttely Piirustusliitto esittelee suomalaista nykypiirtämistä laajasti ja monipuolisesti. Näyttelyssä on mukana teoksia pienikokoisista piirroksista suuriin installaatioihin ja performansseihin.
Syksyllä arkkitehtuuri on vielä vankemmin esillä Taikan ohjelmistossa, kun kaupunginmuseon koko vuoden auki olevan arkkitehtuurinäyttelyn lisäksi isoon saliin avautuu Jenni Yppärilän yksityisnäyttely. Yppärilä tunnetaan erityisesti kolmiulotteisista maalauksista, joissa yhdistyvät maalaus ja kuvanveisto. Hänen teoksensa kuvaavat usein arkista rakennettua ympäristöä suomalaisista pikkukylistä Euroopan suurkaupunkeihin. Rakennukset kiinnostavat Yppärilää ennen kaikkea eletyn elämän ja yhteiskunnan kuvaajina.
Taika yhdistää jälleen periaatteidensa mukaisesti hienosti historiaa ja nykytaidetta, joten toivotamme kaikki tervetulleiksi juhlimaan kanssamme, Ravea toteaa tyytyväisenä.
Museokeskus Taikan näyttelyvuosi 2027
Kaava - viiva – kaakeli
Hyvinkääläistä kaupunkiarkkitehtuuria 1960–2030
14.2.2027–9.1.2028
J-P Metsävainio - Per aspera ad astra
14.2.–9.5.2027
Taidelabra 2.0.
14.2.2027–
Piirustusliitto
Maija Albrecht, Jemiina Halonen, Inka-Maaria Jurvanen, Eija Keskinen, Maria Pääkkönen ja Koda Takala.
27.5.–5.9.2027
Jenni Yppärilä
23.9.2027–9.1.2028
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomas RaveaMuseonjohtajaPuh:+358 (0)40 7095578tuomas.ravea@hyvinkaa.fi
Aura DufvaIntendenttiPuh:0404801776aura.dufva@hyvinkaa.fi
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