Aluehallitus linjasi psykiatrian uudisrakentamisesta Kontinkankaalle
10.11.2026 16:15:03 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 10.11.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti käynnistää psykiatrian uudisrakennuksen hankesuunnittelun Kontinkankaalle. Lisäksi aluehallitus hyväksyi Kiimingin sosiaali- ja terveyskeskuksen viisivuotisen vuokrasopimuksen ja Oulaisten sosiaali- ja terveyskeskuksen oston. Osavuosikatsaus osoittaa, että Pohteen taloustilanne on vahvistunut. Lakisääteinen hoitoon ja palveluun pääsy on kokonaisuutena parantunut vuoteen 2025 verrattuna.
Psykiatrian uudisrakennuksen suunnittelu käynnistyy Kontinkankaalle
Aluehallitus hyväksyi psykiatrian uudisrakennuksen tarveselvityksen ja uusien tilojen sijoittamisen Kontinkankaan kampukselle. Samalla aluehallitus päätti käynnistää hankesuunnittelun.
OYSin psykiatrian nykyiset tilat sijaitsevat Peltolassa pääosin 1920- ja 1930-luvuilla rakennetuissa rakennuksissa. Tilat ovat teknisesti heikkokuntoisia, ja niissä on todettu pitkäaikaisia sisäilmaongelmia. Nykyiset tilat eivät myöskään kaikilta osin vastaa nykyaikaisen psykiatrisen hoidon vaatimuksia.
Uusien tilojen sijoittaminen Kontinkankaan kampukselle tukee psykiatrian ja somaattisen erikoissairaanhoidon yhteistyötä sekä sujuvia ja turvallisia hoitopolkuja. Hankesuunnittelussa määritellään tarkemmin muun muassa tulevaisuuden palvelurakenne, tilatarpeet, hankkeen laajuus, tavoitekustannus ja aikataulu.
Hankesuunnitelma on tarkoitus tuoda aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi arviolta vuodenvaihteessa 2027–2028, minkä jälkeen hankkeessa edetään rakentamisvaiheeseen. Tavoitteena on, että uudet tilat otettaisiin käyttöön vuonna 2032.
Pohteen osavuosikatsaus: talous on vahvistunut ja hoitojonoja purettu
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2026 osoittaa, että Pohde on edennyt strategisissa tavoitteissaan pääosin suunnitellusti. Lakisääteinen hoitoon ja palveluihin pääsy on kokonaisuutena parantunut vuoteen 2025 verrattuna, vaikka hoito- ja palvelutakuut eivät vielä kaikilta osin toteudu.
Erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkaminen on saatu toteutettua erillismäärärahan turvin. Perusterveydenhuollossa jononpurkua on tehty lisätyönä suun terveydenhuollossa ja vastaanottopalveluissa.
Asiakastyytyväisyys on säilynyt hyvällä tasolla: NPS-luku (Net Promoter Score) oli 53. Mittari kertoo, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat palvelua muille. Luku voi vaihdella välillä −100 ja +100. Jos NPS-luku on suurempi kuin 0, tulos on positiivinen.
Pohteen tulos oli syyskuussa 69,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talouden sopeutustoimet näkyvät syyskuun tuloksessa, ja talous on kehittynyt edellisiä kuukausia myönteisemmin. Tulokseen sisältyy kuitenkin myös kertaluonteisia eriä, kuten noin seitsemän miljoonan euron kiinteistöveron palautus.
Loppuvuoteen liittyy myös taloudellisia riskejä, ja erityisesti asiakaspalvelujen ostoissa on edelleen merkittävä talousarvion ylitysriski. Muutetun talousarvion mukainen 58,1 miljoonan euron ylijäämätavoite on silti tämänhetkisen arvion mukaan mahdollista saavuttaa. Tämän jälkeen Pohteelle jää vielä kattamatonta alijäämää noin 11 miljoonaa euroa vuodelle 2027.
Syyskuun lopussa Pohteella työskenteli 17 648 henkilöä, mikä on 229 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli 5,3 prosenttia.
Kiimingin sosiaali- ja terveyskeskukselle uusi viisivuotinen vuokrasopimus
Aluehallitus hyväksyi Kiimingin sosiaali- ja terveyskeskuksen uuden määräaikaisen vuokrasopimuksen. Uusi vuokrasopimus on voimassa 1.1.2027–31.12.2031.
Uudella viisivuotisella sopimuksella turvataan tilojen käyttö palvelujen jatkuessa Kiimingissä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmassa esitetään Kiimingin sosiaali- ja terveyskeskuksen nykyisten tilojen korvaamista uudisrakentamisella. Uusien tilojen tavoitellaan valmistuvan vuokrakauden loppuun mennessä.
Oulaisten sosiaali- ja terveyskeskus siirtyy Pohteen omistaman kiinteistöyhtiön omistukseen
Aluehallitus hyväksyi ratkaisun, jonka mukaan Kiinteistö Oy Medikomppania voi ostaa Oulaisten kaupungilta terveyskeskusrakennukset 2,4 miljoonan euron kauppahinnalla. Pohde sitoutuu vuokraamaan tarvitsemansa tilat yhtiöltä kaupan toteuduttua.
Oulaisten sosiaali- ja terveyskeskus sijaitsee Oulaskankaan sairaalan yhteydessä. Rakennuksen ostamista nykyisen vuokraamisen sijaan pidetään tarkoituksenmukaisena muun muassa sijainnin, väistötilamahdollisuuksien ja talouden näkökulmasta. Ratkaisu tukee myös Pohteen palveluverkon toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa toimitilojen hallinnan keskittämisen hyvinvointialueen kokonaan omistamaan kiinteistöyhtiöön.
Rakennuksen peruskorjattu osa on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Peruskorjaamaton osa on sen sijaan heikkokuntoinen ja purkukuntoinen. Kaupan toteutuminen edellyttää vielä sovittujen kiinteistöä koskevien selvitysten valmistumista.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmassa Oulaskankaan leikkaustoimintaan on suunniteltu muutoksia. Oulaskangas on jatkossakin Pohteen suurimpia toimintayksiköitä: monipuolinen ja laaja terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen keskus, joka tarjoaa myös polikliinisiä erikoissairaanhoidon, akuuttiosaston ja kuntoutusyksikön palveluita.
Muut kokousasiat
Lisäksi aluehallitus käsitteli muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
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Eropyyntö henkilöstöjaoston varajäsenyydestä
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Eropyyntö yksilöasioiden jaoston 1 jäsenyydestä
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Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnan järjestäminen, sopimuksen jatkaminen ajalle 1.1.–31.12.2027
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Hankintamenettelyn keskeyttäminen väestövastuullisen ammatinharjoittajalääkäripalvelun hankinnassa
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Lausunto hallinto-oikeudelle
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Vaatimus aluehallitukselle (Limingan terveyskeskuskiinteistön hankinta, Limingan ja lähialueiden palveluverkon kokonaisarviointi sekä järjestämissuunnitelman ja muita palveluja koskevan päätöksenteon avoimuuden ja demokraattisen ohjauksen turvaaminen)
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Tiedoksiantoasiat
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Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 17.11.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
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