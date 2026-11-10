SDP:n Saku Nikkanen: Veikkauksen perinteinen raaputusarpa palaa helposti saavutettavien lahjojen listalle ilman tunnistautumispakkoa

– Eduskunnan hallintovaliokunta on käsitellyt hallituksen esitystä, jossa ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia ja rahapelilakia. Tämä mahdollistaa sen, että Veikkauksen perinteisesti lahjaksi hankittu raaputusarpa tulee jälleen myyntiin niin, että voiton voi täysi-ikäinen henkilö lunastaa ilman tunnistautumisvaatimusta. Muutos on tervetullut ja palauttaa yhden suomalaisten lahjaperinteen helposti kaikkien saataville, selventää Nikkanen.

Nikkasen mukaan arpajaislain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2027 saakka. Rahapelilain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2027.

Raaputusarpa on vuosikymmenten ajan ollut monelle suomalaiselle pieni ja hyväntuulinen muistaminen läheiselle. Kyse ei ole ollut ensisijaisesti pelaamisesta, vaan perinteestä, yllätyksestä ja ilon jakamisesta.

– Tämä korjausliike tulee sopivasti joulun alla ja mahdollistaa perinteisen joululahjan myös raaputusarvan muodossa, kertoo Saku Nikkanen.

– Raaputusarvan palautuminen myyntiin ilman tunnistautumispakkoa osoittaa, että päätöksenteossa voidaan tarvittaessa korjata ratkaisuja, jotka ovat osoittautuneet arjessa toimimattomiksi. Samalla voidaan edelleen huolehtia siitä, että ongelmapelaamisen ehkäisyyn kohdistetaan tehokkaat toimet sinne, missä niillä on suurin vaikutus, arvioi Nikkanen.

– Pidän hyvänä, että sääntelyä tarkastellaan käytännön ihmisten näkökulmasta. Vastuullinen pelaaminen on tärkeä tavoite, mutta keinojen tulee olla oikeasuhtaisia ja mahdollisimman vähän tavallisten kansalaisten arkea hankaloittavia, linjaa Saku Nikkanen.