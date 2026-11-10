Vasemmistoliitto

Laura Meriluoto: Seuraavan hallituksen on ensi töikseen palautettava sote-järjestöjen toimintaedellytykset

11.11.2026 09:58:43 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Seuraavan hallituksen on viipymättä palautettava sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytykset, vaatii kansanedustaja, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Laura Meriluoto.

Kansanedustaja Laura Meriluoto
Kansanedustaja Laura Meriluoto Eveliina Immonen

– Hallitus on käsittämättömillä järjestöleikkauksilla aiheuttamassa laajaa tuhoa sote-järjestökentälle, ja vaarassa ovat monet elintärkeät toiminnot, joita mikään muu taho ei tuota. On kokoomukselta valtava epäonnistuminen, että se ei ole saanut pysäytettyä perussuomalaisen ministerin tekemää valtavaa tuhotyötä, Meriluoto sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä julkaisi tänään linjapaperin sote-järjestöjen rahoituksen kehittämisestä. Vasemmistoliiton mielestä sote-järjestön rahoitusta on korotettava ja järjestöjen vähimmäisrahoitus on määriteltävä kerralla koko vaalikaudeksi.

– Järjestöjen rahoitus on palautettava sellaiselle tasolle, että toiminnot saadaan turvattua. Rahoitukseen tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä, on järjetöntä että esimerkiksi juuri nyt järjestöillä ei ole tietoa ensi vuoden rahoitustilanteestaan, Meriluoto sanoo.

Pitkäjänteisyyden lisäksi vasemmistoliitto haluaa järjestöjen STEA-rahoituksesta vähemmän byrokraattista ja enemmän yleisavustukseen kuin hankeavustuksiin painottuvaa. Vasemmistoliitto haluaa turvata järjestöjen toimintaedellytykset koko maassa ja myös turvata kansalaisjärjestöjen riippumattomuuden ja oikeuden vaikuttaa yhteiskuntaan.

– Hallituksen pikkusieluinen toiminta antaa vaikutelman, että halutaan leikata rahat pois tahoilta, jotka ovat kehdanneet arvostella hallituksen leikkauspolitiikkaa. Tällainen meno ei kuulu demokraattiseen maahan, Meriluoto arvostelee.

Meriluodon mielestä seuraavan hallituksen on otettava heti työpöydälleen sote-järjestöjen rahoitusmalli.

– Järjestöt tuottavat palveluita hyvin edullisesti ja vapaaehtoisvoimia käyttäen. Järjestöjen tarjoamasta tuesta leikkaaminen tulee todella kalliiksi vähänkin pitemmällä aikavälillä. Jos seuraava hallitus on yhtään fiksu, se palauttaa järjestöjen toimintaedellytykset nopeasti, Meriluoto sanoo.

Liite: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän hyväksymä linjapaperi sote-järjestöjen rahoituksesta

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Timo Furuholm haluaa puolueet sopimaan moniäänisen kotimaisen median turvaamisesta10.11.2026 10:34:54 EET | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholmin mukaan STT:n uutistoiminnan lopettaminen osoittaa, kuinka haavoittuvassa asemassa suomalainen mediakenttä on. Furuholm esittää vaalikaudet ylittävää parlamentaarista sopua, jotta Suomessa voidaan turvata moniääninen kotimainen mediakenttä ja yhdenvertainen tiedonvälitys koko maassa. Sopimuksella tulee myös vahvistaa pienten mediatoimijoiden mahdollisuuksia selviytyä kansainvälisten digijättien valtaamassa markkinassa.

Pia Lohikoski: Maksullinen ohituskaista korkeakoulututkintoon vahvistaa luokkayhteiskuntaa10.11.2026 09:07:44 EET | Tiedote

Eduskunnassa keskustellaan tänään hallituksen esityksestä, joka mahdollistaa korkeakoulututkinnon suorittamisen maksullisena avoimessa korkeakoulussa. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikosken mukaan Suomeen ei tule luoda maksullista ohituskaistaa korkeakoulututkintoon. Tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan taloudellisen tilanteen perusteella.

Rydman vetoaa huojennuksiin korottaessaan asiakasmaksuja – ei toimi, vastaa Honkasalo9.11.2026 09:34:09 EET | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on toistuvasti vedonnut asikasmaksujen huojennuksiin vastauksena asiakasmaksujen lähes sadan prosentin korotuksiin. Hyvinvointialueet voivat alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksuja, jos niiden periminen vaarantaa henkilön toimeentulon. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat alueittain, hakuprosessit ovat tyypillisesti monimutkaisia eikä huojennusta aina ole mahdollista saada. Kansanedustaja Veronika Honkasalo vaatii hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä hyvinvointialueiden käytäntöjen yhtenäistämistä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye