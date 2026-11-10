Laura Meriluoto: Seuraavan hallituksen on ensi töikseen palautettava sote-järjestöjen toimintaedellytykset
11.11.2026 09:58:43 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Seuraavan hallituksen on viipymättä palautettava sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytykset, vaatii kansanedustaja, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Laura Meriluoto.
– Hallitus on käsittämättömillä järjestöleikkauksilla aiheuttamassa laajaa tuhoa sote-järjestökentälle, ja vaarassa ovat monet elintärkeät toiminnot, joita mikään muu taho ei tuota. On kokoomukselta valtava epäonnistuminen, että se ei ole saanut pysäytettyä perussuomalaisen ministerin tekemää valtavaa tuhotyötä, Meriluoto sanoo.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä julkaisi tänään linjapaperin sote-järjestöjen rahoituksen kehittämisestä. Vasemmistoliiton mielestä sote-järjestön rahoitusta on korotettava ja järjestöjen vähimmäisrahoitus on määriteltävä kerralla koko vaalikaudeksi.
– Järjestöjen rahoitus on palautettava sellaiselle tasolle, että toiminnot saadaan turvattua. Rahoitukseen tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä, on järjetöntä että esimerkiksi juuri nyt järjestöillä ei ole tietoa ensi vuoden rahoitustilanteestaan, Meriluoto sanoo.
Pitkäjänteisyyden lisäksi vasemmistoliitto haluaa järjestöjen STEA-rahoituksesta vähemmän byrokraattista ja enemmän yleisavustukseen kuin hankeavustuksiin painottuvaa. Vasemmistoliitto haluaa turvata järjestöjen toimintaedellytykset koko maassa ja myös turvata kansalaisjärjestöjen riippumattomuuden ja oikeuden vaikuttaa yhteiskuntaan.
– Hallituksen pikkusieluinen toiminta antaa vaikutelman, että halutaan leikata rahat pois tahoilta, jotka ovat kehdanneet arvostella hallituksen leikkauspolitiikkaa. Tällainen meno ei kuulu demokraattiseen maahan, Meriluoto arvostelee.
Meriluodon mielestä seuraavan hallituksen on otettava heti työpöydälleen sote-järjestöjen rahoitusmalli.
– Järjestöt tuottavat palveluita hyvin edullisesti ja vapaaehtoisvoimia käyttäen. Järjestöjen tarjoamasta tuesta leikkaaminen tulee todella kalliiksi vähänkin pitemmällä aikavälillä. Jos seuraava hallitus on yhtään fiksu, se palauttaa järjestöjen toimintaedellytykset nopeasti, Meriluoto sanoo.
Liite: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän hyväksymä linjapaperi sote-järjestöjen rahoituksesta
Yhteyshenkilöt
Laura MeriluotokansanedustajaPuh:044 266 6120laura.meriluoto@eduskunta.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Timo Furuholm haluaa puolueet sopimaan moniäänisen kotimaisen median turvaamisesta10.11.2026 10:34:54 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholmin mukaan STT:n uutistoiminnan lopettaminen osoittaa, kuinka haavoittuvassa asemassa suomalainen mediakenttä on. Furuholm esittää vaalikaudet ylittävää parlamentaarista sopua, jotta Suomessa voidaan turvata moniääninen kotimainen mediakenttä ja yhdenvertainen tiedonvälitys koko maassa. Sopimuksella tulee myös vahvistaa pienten mediatoimijoiden mahdollisuuksia selviytyä kansainvälisten digijättien valtaamassa markkinassa.
Pia Lohikoski: Maksullinen ohituskaista korkeakoulututkintoon vahvistaa luokkayhteiskuntaa10.11.2026 09:07:44 EET | Tiedote
Eduskunnassa keskustellaan tänään hallituksen esityksestä, joka mahdollistaa korkeakoulututkinnon suorittamisen maksullisena avoimessa korkeakoulussa. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikosken mukaan Suomeen ei tule luoda maksullista ohituskaistaa korkeakoulututkintoon. Tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan taloudellisen tilanteen perusteella.
Laura Meriluoto: Vammaisten henkilöiden liikkumisen vapautta ei saa kaventaa9.11.2026 12:33:31 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluiden ongelmista. Meriluodon mukaan osa hyvinvointialueista rajoittaa kohtuuttomasti vammaispalvelulain mukaista matkustusaluetta, minkä lisäksi Kelan taksikuljetusten uuden kilpailutuksen pelätään heikentävän esteettömien taksien saatavuutta.
Rydman vetoaa huojennuksiin korottaessaan asiakasmaksuja – ei toimi, vastaa Honkasalo9.11.2026 09:34:09 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman on toistuvasti vedonnut asikasmaksujen huojennuksiin vastauksena asiakasmaksujen lähes sadan prosentin korotuksiin. Hyvinvointialueet voivat alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksuja, jos niiden periminen vaarantaa henkilön toimeentulon. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat alueittain, hakuprosessit ovat tyypillisesti monimutkaisia eikä huojennusta aina ole mahdollista saada. Kansanedustaja Veronika Honkasalo vaatii hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä hyvinvointialueiden käytäntöjen yhtenäistämistä.
Mai Kivelä: Hallituksen lakiesitys lyhytvuokrauksen ongelmiin puuttumiseksi jäi täysin hampaattomaksi5.11.2026 12:27:02 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä jätti tänään ympäristövaliokunnassa yhdessä oppositiokollegoidensa kanssa vastalauseen hallituksen esitykseen, jonka tarkoituksena oli puuttua lyhytvuokrauksen ongelmiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme