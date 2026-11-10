Laura Meriluoto: Seuraavan hallituksen on ensi töikseen palautettava sote-järjestöjen toimintaedellytykset

– Hallitus on käsittämättömillä järjestöleikkauksilla aiheuttamassa laajaa tuhoa sote-järjestökentälle, ja vaarassa ovat monet elintärkeät toiminnot, joita mikään muu taho ei tuota. On kokoomukselta valtava epäonnistuminen, että se ei ole saanut pysäytettyä perussuomalaisen ministerin tekemää valtavaa tuhotyötä, Meriluoto sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä julkaisi tänään linjapaperin sote-järjestöjen rahoituksen kehittämisestä. Vasemmistoliiton mielestä sote-järjestön rahoitusta on korotettava ja järjestöjen vähimmäisrahoitus on määriteltävä kerralla koko vaalikaudeksi.

– Järjestöjen rahoitus on palautettava sellaiselle tasolle, että toiminnot saadaan turvattua. Rahoitukseen tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä, on järjetöntä että esimerkiksi juuri nyt järjestöillä ei ole tietoa ensi vuoden rahoitustilanteestaan, Meriluoto sanoo.

Pitkäjänteisyyden lisäksi vasemmistoliitto haluaa järjestöjen STEA-rahoituksesta vähemmän byrokraattista ja enemmän yleisavustukseen kuin hankeavustuksiin painottuvaa. Vasemmistoliitto haluaa turvata järjestöjen toimintaedellytykset koko maassa ja myös turvata kansalaisjärjestöjen riippumattomuuden ja oikeuden vaikuttaa yhteiskuntaan.

– Hallituksen pikkusieluinen toiminta antaa vaikutelman, että halutaan leikata rahat pois tahoilta, jotka ovat kehdanneet arvostella hallituksen leikkauspolitiikkaa. Tällainen meno ei kuulu demokraattiseen maahan, Meriluoto arvostelee.

Meriluodon mielestä seuraavan hallituksen on otettava heti työpöydälleen sote-järjestöjen rahoitusmalli.

– Järjestöt tuottavat palveluita hyvin edullisesti ja vapaaehtoisvoimia käyttäen. Järjestöjen tarjoamasta tuesta leikkaaminen tulee todella kalliiksi vähänkin pitemmällä aikavälillä. Jos seuraava hallitus on yhtään fiksu, se palauttaa järjestöjen toimintaedellytykset nopeasti, Meriluoto sanoo.

Liite: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän hyväksymä linjapaperi sote-järjestöjen rahoituksesta