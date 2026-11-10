Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 10.11.2026
10.11.2026 18:22:22 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 10.11.2026.
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki Mäntymäki
viestintäpäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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heikki.mantymaki@hel.fi
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