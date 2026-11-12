Kellarista kansainvälistyväksi teknologiakonserniksi – Insta Group on Vuoden perheyritys 2026
12.11.2026 16:30:00 EET | Perheyritysten liitto ry | Tiedote
Tamperelainen teknologiakonserni Insta Group on valittu Vuoden perheyritykseksi 2026. Palkintoraati arvosti sen pitkäjänteistä perheomistajuutta, vahvaa kasvua sekä roolia Suomen kilpailukyvyn ja turvallisuuden vahvistamisessa. Yli 1 400 ammattilaista työllistävä konserni rekrytoi tänä vuonna yli 200 työntekijää eri puolille Suomea. Palkinto luovutettiin Perheyritysten liiton syysseminaarissa Helsingissä 12. marraskuuta.
Vuonna 1960 perustettu Insta on kasvanut pienestä automaatioalan yrityksestä kansainvälistyväksi teknologiakonserniksi. Sen osaaminen ulottuu teollisuuden sähköautomaatiosta puolustukseen, kyberturvallisuuteen ja turvalliseen digitalisaatioon.
Instan teknologia turvaa yhteiskunnan kriittisten järjestelmien toimintaa kaikissa olosuhteissa. Yhtiö on tehnyt Puolustusvoimien kanssa yhteistyötä vuosikymmeniä ja toiminut sen strategisena kumppanina vuodesta 2015.
”Insta Group on erinomainen esimerkki siitä, miten suomalainen perheomistus voi vahvistaa koko yhteiskunnan turvallisuutta ja kilpailukykyä. Yrityksessä on rakennettu vuosikymmenten aikana osaamista, jonka merkitys korostuu erityisesti tässä maailmanajassa”, palkintoraadin puheenjohtaja Miia Porkkala perustelee valintaa.
Instan kasvun taustalla on pitkäjänteinen perheomistus ja kyky investoida osaamiseen myös tulevaisuutta varten. Vuosi 2025 oli Installe jo 15. perättäinen kasvuvuosi. Vuoden 2026 aikana konserniin rekrytoidaan yhteensä yli 200 vakituista ja määräaikaista työntekijää eri puolille Suomea.
Kasvun odotetaan jatkuvan myös vuonna 2027. Sitä tukevat puolustus- ja kyberturvallisuusmarkkinoiden vahva kysyntä, teollisuuden uudistuminen sekä kansainväliset mahdollisuudet. Osaajia tarvitaan teollisuuden ja kriittisen infrastruktuurin hankkeisiin sekä puolustus- ja kyberturvallisuustehtäviin. Rekrytointitarpeet ulottuvat asennus- ja insinööritehtävistä ohjelmistokehitykseen, projektinjohtoon sekä tekoälyn ja datan hyödyntämiseen.
”Palkinto on hieno tunnustus Instan henkilöstölle. Menestyksemme perustuu osaaviin ihmisiin, keskinäiseen luottamukseen ja rohkeuteen uudistua. Perheyrityksessä omistajuuden aikajänne ei ole seuraava kvartaali vaan seuraava sukupolvi. Haluamme rakentaa Instaa niin, että se on vahva ja kilpailukykyinen myös seuraavien sukupolvien aikana”, Instan toimitusjohtaja Niklas Mattsson sanoo.
Insta on perustajasuvun omistuksessa kolmannessa sukupolvessa. Vahva taloudellinen asema on mahdollistanut määrätietoiset panostukset kasvuun ja teknologiaosaamiseen. Vuonna 2025 konsernin tuotekehitysmenot olivat 7,4 miljoonaa euroa, ja yritys vahvisti sähköistys- ja automaatio-osaamistaan ostamalla Apex Automation Oy:n.
”Perheomistajuus antaa meille mahdollisuuden katsoa pitkälle ja tehdä vastuullisia päätöksiä, mutta pitkäjänteisyys ei tarkoita paikalleen jäämistä. Se tarkoittaa uskallusta investoida tulevaisuuteen ja uuteen teknologiaan, mutta myös vastuuta suomalaisesta osaamisesta, työpaikoista ja yhteiskunnan turvallisuudesta. Lämmin kiitos henkilöstöllemme, asiakkaillemme, kumppaneillemme, Instan hallitukselle ja kaikille, jotka ovat kulkeneet tätä matkaa kanssamme”, Mattsson summaa.
Lisätiedot
Insta Group / Niklas Mattssonin haastattelupyynnöt
Teemu Sainio
Viestintäjohtaja
p. +358 40 506 7012
teemu.sainio@insta.fi
INSTA GROUP
Sarankulmankatu 20
FI-33900 Tampere, Finland
www.insta.fi
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Perheyritysten liitto
Sini-Marja Ant-Wuorinen
Markkinointipäällikkö, palkintoraadin sihteeri p. 050 560 4938
sini-marja.ant-wuorinen@perheyritys.fi
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Perheyritysten liiton jakama ja liiton perustajan Peter Fazerin nimeä kantava Vuoden perheyritys -palkinto on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 2004. Palkinnolla halutaan nostaa esiin menestyneitä suomalaisia perheyrityksiä ja perheyritysten omistajia, jotka ovat menestyneet, toteuttaneet sukupolvenvaihdoksen ja investoivat pitkäjänteisesti tulevaisuuteen. Aikaisempina vuosina palkinnon ovat saaneet seuraavat suomalaiset perheyritykset:
Pemamek (2025), Otava (2024), MSK Group (2023), Vaisala Oyj (2022), Lindström Oy (2021), Mantsinen Group (2020), Polttimo Oy (2019), Kone Oyj (2018), Ponsse Oyj (2017), KWH-yhtymä Oy (2016), Broman Group Oy (2015), Kemppi Group Oy (2014), Woikoski Oy (2013), Teknos Oy (2012), Harvia Oy (2011), Kiilto Family Oy (2010), Paulig Oy (2009), Aho Group Oy (2008), Tasowheel Oy (2007), Ahlstrom Oyj (2006), Leinovalu Oy (2005) ja Berner Osakeyhtiö (2004).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sini-Marja Ant-WuorinenPerheyritysten liittoPuh:0505604938sini-marja.ant-wuorinen@perheyritys.fi
Kuvat
Perheyrityksen liitto edustaa suomalaisia perheyrityksiä ja niiden kotimiaisia omistajia ja edistää niiden roolia yhteiskunnassa. Perheyritysten liiton 610 jäsenyritystä työllistävät yhteensä n. 189 000 henkilöä. Liiton keskivertojäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto n. 40,5 mrd. euroa.
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