Caruna Espoo Oy:n hinnat nousevat keskimäärin kaksi prosenttia

Kotitalouksille muutos merkitsee sähkönkäytöstä riippuen noin 0,35–0,64 euron korotusta kuukaudessa. Kerrostaloasujan sähkönjakelulasku nousee keskimäärin noin 0,35 euroa, omakoti- tai rivitalossa asuvan noin 0,57 euroa ja sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan noin 0,64 euroa kuukaudessa.

Hintojen nousuun vaikuttavat rakentamisen kallistuminen, kantaverkkoyhtiön tekemät hinnankorotukset sekä sähköverkon uudistamisen ja kapasiteetin kasvattamisen tarpeet. Investoinneilla varmistetaan, että sähköverkko vastaa kasvaviin sähköistymisen tarpeisiin myös tulevina vuosina.

– Sähköä tarvitaan tulevaisuudessa selvästi nykyistä enemmän ja sähkönkäyttö ajoittuu yhä useammin samoihin hetkiin, jolloin myös hetkellinen tehontarve kasvaa. Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi kasvavat nopeasti, ja sähkön käyttö lisääntyy kaukolämmön, liikenteen ja muun lämmityksen sähköistymisen myötä. Sähköverkon kehityshankkeet ovat pitkäkestoisia, joten kapasiteettia, toimitusvarmuutta ja huoltovarmuutta parantavat investoinnit on suunniteltava ja toteutettava hyvissä ajoin, sanoo Carunan toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori.

Myös Joensuun keskustassa sähköverkon kapasiteettia vahvistetaan vastaamaan kasvavaan sähkön ja tehon tarpeeseen.

– Sähköverkoilla on keskeinen rooli talouskasvun, huoltovarmuuden ja puhtaan siirtymän mahdollistamisessa. Caruna Espoo Oy:n verkon huipputeho eli hetkellinen tehontarve on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana 26 prosenttia, ja kasvun arvioidaan jatkuvan. Tämä edellyttää investointeja esimerkiksi uusiin voimajohtoihin ja sähköasemiin, sanoo Tammivuori.

Esimerkit asumismuodon mukaan 1.1.2027 alkaen

Asumismuoto Vuosikulutus Korotus €/kk Korotus % Kerrostalo 2 000 kWh 0,35 € 2,2 % Omakoti- tai rivitalo 5 000 kWh 0,57 € 1,8 % Omakotitalo, sähkölämmitys 18 000 kWh 0,64 € 0,7 %

Caruna Espoo Oy:llä on noin 251 000 asiakasta. Sen sähkönjakelun hinnat kuuluvat Suomen 77 sähkönjakeluyhtiön vertailussa edullisimpaan viidennekseen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana yhtiön verolliset sähkönjakelun hinnat ovat nousseet keskimäärin 0,9 prosenttia vuodessa. Caruna Oy:n noin puolen miljoonan asiakkaan hinnat pysyvät ennallaan. Carunalla on yhteensä noin 746 000 asiakasta.

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Lisätietoa:

Noora Neilimo-Kontio, talous- ja varatoimitusjohtaja. Yhteydenotot viestintäjohtaja Leena Lehti-Stenholmin kautta, puh. 040 549 7842.