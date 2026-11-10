Kela oikaisi yleistuen päätöksiä
11.11.2026 11:29:20 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Kela on oikaissut noin 3000 päätöstä yleistuesta takautuvasti yleistukilain muutoksen vuoksi. 2.11.2026 voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen osittainen varhennettu vanhuuseläke ei enää pienennä yleistuen määrää, jos päätöksen osittaisesta eläkkeestä on saanut ennen 1.5.2026. Kela maksaa osalle asiakkaistaan 1.5.2026 lähtien kertyneen osan yleistuesta takautuvasti.
Kela on oikaissut noin 3000 yleistuen päätöstä takautuvasti lakimuutoksen vuoksi.
Tasavallan presidentti vahvisti 29.10.2026 eduskunnan hyväksymän muutoksen yleistukilakiin. Muutos tuli voimaan 2.11.2026 ja sitä sovelletaan takautuvasti alkaen 1.5.2026, jolloin yleistukilaki tuli voimaan.
Lakimuutoksen jälkeen osittainen varhennettu vanhuuseläke ei enää vaikuta yleistuen määrään, jos päätöksen osittaisesta eläkkeestä on saanut ennen 1.5.2026.
Asiakkaat saavat takautuvan maksun tililleen marraskuussa
Muutoksen seurauksena Kela maksaa 1.5.2026 lähtien kertyneen yleistuen takautuvasti marraskuussa niille asiakkaille, joita muutos koskee. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään tai olla yhteydessä Kelaan.
Jos asiakkaalle on myönnetty osittainen varhennettu vanhuuseläke ennen 1.5.2026 ja se on laskettu tuloksi yleistuen tarveharkinnassa, asiakas saa oikaistun päätöksen OmaKelaan tai postitse. Kela maksaa 1.5.2026 lähtien kertyneen yleistuen asiakkaalle kertamaksuna kahden pankkipäivän kuluttua siitä, kun on tehnyt oikaisupäätöksen.
Päätöksen korjaamisen jälkeen osittainen varhennettu vanhuuseläke ei myöskään jatkossa pienennä näiden asiakkaiden saamaa yleistukea.
Oikaisu koskee vain ennen 1.5.2026 myönnettyjä eläkkeitä
Oikaisu koskee vain ennen 1.5.2026 myönnettyjä eläkkeitä. Osittainen varhennettu vanhuuseläke lasketaan tuloksi yleistuen tarveharkinnassa, jos päätös eläkkeestä on tehty 1.5.2026 tai sen jälkeen.
Myös kaikkien yleistukea saavien asiakkaiden muut mahdolliset tarveharkinnan tulot, kuten osinkotulot tai vuokratulot, huomioidaan edelleen normaalisti yleistuen tarveharkinnassa.
Kun työttömyyden ajalta maksettavaa yleistukea jatkossa hakee henkilö, joka saa myös osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, Kela selvittää, milloin eläkepäätös on tehty.
Jos päätös on tehty ennen 1.5.2026, osittainen varhennettu vanhuuseläke ei pienennä asiakkaan yleistukea. Jos päätös on tehty 1.5.2026 tai sen jälkeen, osittainen varhennettu vanhuuseläke huomioidaan normaalisti tarveharkinnan tulona.
Yleistuki otettiin käyttöön toukokuussa 2026
Yleistuki on uusi tuki, joka korvasi Kelan aiemmat työttömyystuet eli työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuussa 2026. Tuolloin voimassa olleen lainsäädännön mukaan osittainen varhennettu vanhuuseläke huomioitiin tulona yleistuen tarveharkinnassa, jolloin se vähensi joidenkin asiakkaiden saaman yleistuen määrää.
Osittainen varhennettu vanhuuseläke tarkoittaa sitä, että eläkkeensaaja nostaa osan kertyneestä työeläkkeestä jo ennen varsinaista vanhuuseläkeikää.
Jotkut Kelan asiakkaista ehtivät tehdä päätöksen siirtymisestä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ilman tietoa siitä, että heidän eläkkeensä voi yleistukilain voimaantulon jälkeen pienentää heidän yleistukeaan tarveharkinnassa.
Tasavallan presidentin nyt vahvistamalla niin sanotulla siirtymäsäännöksellä on haluttu turvata näiden henkilöiden toimeentulo työttömyyden aikana.
Lue lisää
Ennen 1.5.2026 myönnetty osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta yleistuen määrään | Ajankohtaista | Kela
Eduskunta hyväksyi muutoksen: Ennen 1.5.2026 myönnetty osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta yleistukeen | Ajankohtaista | Kela
Yleistuki työttömyyden aikana | Henkilöasiakkaat | Kela
Muiden kuin palkkatulojen vaikutus yleistukeen | Yleistuki työttömyyden aikana | Henkilöasiakkaat | Kela
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