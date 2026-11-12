Ylen keväässä rakkautta Etelä-Pohjanmaalla, vaali- ja UMK-humua sekä urheilun arvokisoja

Luvassa on herkkää ihmissuhdedraamaa Etelä-Pohjanmaalta, häpeilemätöntä drag-rikoskomediaa, nuorten somevieroitusta sekä hiihtolajien ja taitoluistelun MM-supertalvi. Lisäksi eduskuntavaalikevät ja Pikku Kakkosen 50-vuotisjuhlat tarjoavat jotain kaikenikäisille. UMK tuo jälleen loistoa sydäntalveen, kun uusi voittaja kruunataan helmikuussa.

Rakkautta Etelä-Pohjanmaalla ja kreisiä komediaa Vesikankaalla

Tasamaa on Ylen helmikuun uutuusdraama nuoresta rakkaudesta. Kimmo Korhonen Lucy Loves Drama Oy

Tasamaa

12.2. Yle Areena ja 18.2. alkaen Yle TV2

Vähän alle kolmekymppiset Ilona (Heli Hyttinen) ja Eetu (Pyry Kähkönen) kohtaavat Seinäjoen yössä ilman aikeita rakastua. Sairaanhoitajana työskentelevä Ilona on päättänyt vihdoin muuttaa pois. Eetu taas on palannut vuosien jälkeen takaisin – syistä, joiden jakaminen tekee liian kipeää. Jotain odottamatonta kuitenkin tapahtuu kaksikon välillä. Kohtaamisesta alkaa pakahduttava rakkaustarina, jossa kummankin on uskallettava näyttää toiselle kaikki se, mitä haluaisi mieluummin piilottaa. Sarjan on käsikirjoittanut Juuli Niemi ja ohjannut Inari Niemi.

Krolf on uusi nuorten komedia, jossa paetaan golfin ja kriketin sekoituksen maailmaan. Milla Radaelli Wildhog Productions Oy

Krolf

28.1. Yle Areena

Voiko liikkatunnin ikuisista luusereista tulla Suomen mestareita? Dani, Miksu ja Zeki keksivät nerokkaan keinon paeta amiksen liikuntatunteja krolfiin eli golfin ja kroketin sekasikiöön. Helppo eläkeläispeli osoittautuu hämmästyttävän haastavaksi, eikä mikään mene suunnitelmien mukaan. Danin veli Samppa voisi vielä pelastaa tilanteen, mutta hänet pitäisi ensin saada ulos kämpästään. Outo mutta hämmentävä komedia! Pääosissa Felix Jokela, Eino Manner, Daniel Bennett, Fadi El Tabakh ja Ayana Havu. Sarjan on ohjannut Aleksi Delikouras ja käsikirjoittaneet Jenni Ripatti ja Jarkko O. Virtanen.

Kuningatarkeikka seuraa omintakeisen joukkion ryöstöretkiä Vesikankaalla. Viivi Huuska Banijay Finland

Kuningatarkeikka, kausi 1

22.4. Yle Areena ja Yle TV2

Uinuvan ja sympaattisen Vesikankaan kylän näköalattomista syövereistä löytyy elämässään junnaava alisuoriutujien porukka: isällisen huolehtiva Aapo (Miro Lopperi) ja hänen pikkuveljensä, kylän upein homo Eetu (Samuli Ainasvuori), heidän lapsuudenystävänsä Nilkki (Sonja Kuittinen) sekä testosteronia pulppuava alfauros Rosso (Carlos Orjuela). Elämä potkaisee heitä yllättäen päähän, kun työpaikat makkaratehtaalla lakkautetaan yllättäen. Nelikko tutustuu Eetun Hesasta asti paikalle järjestämään dragkuningattareen Tim-Anttiin (Cristal Snow), joka osoittautuu vaarallisemmaksi kuin kukaan osasi odottaakaan. Illasta alkaa sisimmässään hyvää tarkoittavan kaveriporukan vaiheikas matka rikosten ja dragin maailmaan – ilman että he osaavat kumpaakaan. Muissa rooleissa nähdään mm. Katja Kiuru, Niko Saarela, Minna Suuronen, Robin Svartström, Timo Lavikainen. Käsikirjoitus Cristal Snow, Lassi Vierikko sekä Juha Karvanen. Ohjaus Viivi Huuska.

Royalty, kausi 2

19.2. Yle Areena

Suosikkisarjan toinen kausi! 14-vuotias Mette mokaa pahasti somessa ja joutuu muun Royalty-porukan kanssa some-vieroitusleirille. Ystävyyssuhteet, mustasukkaisuus ja deepfake-kiusaaminen vievät Meten ja muun jengin äärirajoille. Sarjan on ohjannut Elin Grönblom ja käsikirjoittaneet Marjo Airisniemi ja Vilja Keskimäki.

Nuori Sorjonen: Uskollinen koira, kausi 2

5.1. Yle Areena

Audiodraama Nuori Sorjonen (Elias Gould) palaa. Sorjonen saa tutkittavakseen uuden tapauksen, kun hän auttaa KRP:n tutkinnanjohtaja Outi Lankia (Maria Sid) erikoisessa kuolemantapauksessa Joensuussa. Päärooleissa Elias Gould, Maria Sid, Samuli Niittymäki ja Anna Böhm.

Pikku Kakkonen juhlii synttäreitä näyttävästi ja UMK:n voittaja valitaan

Pikku Kakkonen täyttää jo 50 vuotta, ja sitä juhlitaan isosti! Yle

Pikku Kakkonen 50 vuotta

10.1. Yle Areena ja Yle TV2

Pikku Kakkonen kutsuu kaikki juhlimaan syntymäpäivää Pikku Kakkosen juhlalähetyksen ääreen joko kotisohville tai Tampereen Keskustorin juhlakatsomoon. Lähetyksessä nähdään mm. uuden sarjan Hyvää yötä, Nalle ja Heikki! ensimmäinen osa sekä Ystäväni Maisa, joka palaa Pikku Kakkoseen vuosien jälkeen.

Pikku Kakkonen 50 vuotta – nostalgiajatkot

10.1. Yle Areena ja Yle TV2

Lapsuuden suosikkien pariin pääsee Pikku Kakkosen juhlalähetyksen nostalgiajatkoilla. Studiossa nähdään tuttuja vuosien varrelta ja vilauksia kaivatuista suosikkiohjelmista. Ohjelman aloittaa katsojien äänestämä toiveohjelma. Lähetyksen chatissa voi jakaa ohjelmamuistoja, ja lisää ohjelmia eri vuosikymmeniltä on koottu Yle Areenaan.

Pikku Kakkosen Leikkiviiri

16.1. alkaen Yle Areena ja Yle TV2

Uudessa studioshowssa Leikki-Heikin, Pikku Kakkosen juontajien, muusikoiden ja lasten kanssa selviää, mitä tänään leikitään. Yhdessä liikutaan, lauletaan, puuhataan ja kuvitellaan. Leikin synnyttämä riemu saa leikkiviirin kohoamaan aivan lipputangon huipulle asti!

Hyvää yötä, Nalle ja Heikki!

10.1. alkaen Yle Areena ja Yle TV2

Ihmeellinen aika päivän ja yön välissä alkaa, kun Nalle (Karoliina Vanne) ja Heikki (Kalle Tulander) nostavat taivaalleen kuun. On iltatoimien vuoro! Ennen nukahtamista saattaa kuitenkin tapahtua melkein mitä tahansa. Kaisa Happosen käsikirjoittaman sarjan tapahtumia johdattelee kertojaäänenä Leena Uotila ja musiikin on loihtinut Iiro Rantala.

Toivesynttärit

12.1. Yle Areena ja Yle TV2 12.5.

Merenneitoja, glitterkissoja, avaruusseikkailuja ja mörköpiknikkejä – Pikku Kakkosen Susanna ja askartelumestari Tiina loihtivat perheiden kanssa lasten toiveiden mukaisia syntymäpäiväjuhlia – hienot juhlat syntyvät mielikuvituksesta ja yhdessä tekemisestä.

Sarjassa askartelumestari Tiina näyttää, miten Toivesynttärien ihanat askartelut tehdään. Ohjeet kaikkiin Toivesynttärien askarteluihin löytyvät osoitteesta yle.fi/pikkukakkonen. Sarjan kolme viimeistä osaa kuvataan yleisöhaun kautta valittavien perheiden kanssa keväällä 202. Synttäriteema jatkuu Pikku Kakkosen sovelluksen minipeleissä.

RSO:n ja Pikku Kakkosen lastenkonsertti: Nalle herää kevääseen!

1.5. Yle Areena ja Yle TV2

Säveltäjä Veli Kujalan luoma musiikkisatu saa kantaesityksensä 1.4.2027 klo 18.00 Musiikkitalon konsertissa. Ylen tilaustyönä syntynyt teos virittää lapset havainnoimaan kevään ensi merkkejä luonnossa. Musiikkiin yleisön johdattavat Pikku Kakkosen Nalle ja Leikki-Heikki yhdessä RSO:n ja kapellimestari Kasmir Uusituvan kanssa. Tule mukaan musiikkiseikkailuun!

UMK:n voittaja selviää jälleen helmikuussa, artistit saamme selville tammikuussa. Miska Lehto Yle

UMK27

UMK27-artistijulkistus 13.1. klo 20.00 Yle Areena ja Yle TV1

UMK27-show 20.2. klo 21 Yle Areena, Yle TV1 ja Ylen radiokanavat

In Finland we have this thing called UMK… Ylen Uuden Musiikin Kilpailusta on tämän vuosikymmenen aikana kasvanut yksi euroviisumaailman seuratuimmista esikarsinnoista ja yhä merkittävämpi suomalaisen musiikin näyttämö.

UMK27:ssa mukana olevat artistit julkistetaan 13.1.2027 Ylen suorassa lähetyksessä Yle Areenassa ja Yle TV1:ssä, ja biisit perinteisesti yksi kerrallaan arkipäivisin 14.1.–22.1.

Helmikuun UMK27-show’ssa nähdään seitsemän UMK-kilpailuesitystä sekä näyttävät avaus- ja väliaikanumerot. UMK27-voittaja ja Suomen seuraava euroviisuedustaja valitaan Tampereen areenalla lauantaina 20.2.2027.

Hengaillaan, kausi 5

9.1. Yle Areena ja Yle TV1

Tammikuussa on taas tarjolla Suomen viihdyttävintä viisastelua, kun Hengaillaan matkaa viidennelle kaudelleen. Luvassa on jännittäviä kohteita, kutkuttavia kysymyksiä ja seitsemän suoraa lauantai-illan lähetystä Mervi Kallion ja Matti Röngän johdolla. Jokaisessa lähetyksessä tehdään kolme matkaa: yksi Suomeen, yksi Eurooppaan ja yksi jonnekin muualle maailmassa. Ravintolavaunussa jatkaa tuttuun tapaan Dani Hänninen, jonka kysymykset tuovat oman tulisen twistinsä tietovisailuun. Konkarikirjeenvaihtaja Anna Rimpelä pukee premium-liivin ylleen ja vie katsojat matkalle ympäri Suomea, Eurooppaa ja maailmaa. Mutta kuka on toinen kirjeenvaihtaja? Raotamme salaisuuden verhoa myöhemmin.

Suomen Urheilugaala 2027

14.1. Yle Areena ja Yle TV2

Suomen Urheilugaala kokoaa suomalaisen urheiluväen Helsingin areenalle juhlimaan vuoden 2026 parhaita urheiluhetkiä ja palkitsemaan menestyneitä urheilijoita ja taustajoukkoja. Urheilugaalan juontavat Ylen Laura Arffman ja Riku Salminen. Gaalatunnelmaan virittäydytään Yle Areenan lähetyksessä punaiselta matolta, ja ensimmäiset palkinnot jaetaan puolestaan Yle Areenan Alkuilta-lähetyksessä.

Unelmien tavoittelua yrittäjänä ja aikuiseksi kasvamista riparilla

Nuorten miesten unelmien tavoittelua omassa parturiliikkeessä. Jussi Meling Yle

Self-Made Man – Täydellinen Fade

Yle Areena 25.2., Yle TV2 torstaisin 25.2. alkaen

Helsingin Kalliossa sijaitsee itseoppineiden nuorten kundien parturi, jossa tukat saavat uuden muodon ja pojat puhuvat siitä, mitä heidän päässään oikeasti liikkuu. Parturissa ei tarvitse esittää, että kaikki on hallussa. Self-Made Man - Täydellinen fade seuraa neljän nuoren miehen – Matjuksen (21), Gabin (17), Roopen (20) ja Leon (19) – elämää, unelmia ja yrityksiä saada oma juttu toimimaan. He ovat kaikki eri vaiheissa elämäänsä, mutta jokaisella on jotain, mitä kohti mennä, ja asioita, joita ei ole vielä ratkaistu.

Ripari, kausi 1

15.1. Yle Areena ja 6.1. Yle TV2

Neljä nuorta – Paavo, Caroliina, Tessa ja Kerttu – kokevat uskoon, ystävyyteen ja itsenäistymiseen liittyviä käänteitä kesäleirillä. Mitä tapahtuu, kun neljä riparilaista jättää tutun arjen taakseen ja lähtee kesän ikimuistoisimmalle leirille? Riparilla syntyy uusia ystävyyksiä, koetaan ihastumisia, ylitetään omia rajoja ja pohditaan isoja kysymyksiä uskosta, itsenäistymisestä ja siitä, kuka oikeastaan on ja mihin uskoo. Yhteinen leiri tuo eteen myös tilanteita, joissa omat ajatukset, tunteet ja ihmissuhteet joutuvat koetukselle.

Kuutamoviljelijät

25.3. Yle Areena

Kuutamoviljelijät on lämminhenkinen ja humoristinen dokumentti kolmesta itäuusimaalaisesta viljelijästä, jotka yrittävät yhdistää maanviljelyn ja kokopäivätyön. Maanviljely tuottaa huonosti tuloja ja vaatii paljon aikaa, mutta pitkän sukuperinteen katkaiseminen olisi viljelijöille suuri askel – sen vuoksi mikään traktori ei ole liian rikki korjattavaksi, eikä ongelma liian suuri ratkottavaksi naapurin avulla – tai pienen oluen ja nuuskan voimin.

Zombie Alert

19.1. Yle Areena

Hanaa-energiajuomatehtaan pilaantunut erä muuttaa juojansa zombeiksi, ja energiajuoman mainoskasvo ja vaikuttaja Dokke lähettää Chimen, Bakan, Roopen ja Joonan etsimään vasta-ainetta zombieaallon pysäyttämiseksi. Seikkailu- ja huumoripitoinen sarja yhdistää realityä ja fiktiota: päähenkilöt Joona Puhakka, Roope Rannisto, Samuel Chime ja Bakari Diarra kohtaavat älyttömiä tehtäviä zombien valtaamassa maailmassa, Dokken ohjatessa tapahtumia bunkkerista. Sarjan on Joona Kortesmäen ideaan pohjautuen käsikirjoittanut ja ohjannut Thomas Taisto.

Sointu Borg & Tyrkyt, kausi 3

1.3. alkaen Yle Areena ja Yle TV2

Huippusuosittu Sointu Borg & Tyrkyt -ohjelma saa jatkoa ja kilpailu kovenee! Tällä kertaa mukana kisassa Suomen virallisen Tyrkyn tittelistä on jo kokeneita vaikuttajia, jotka janoavat menestystä ja uusia haasteita! Vaikuttajan työ halutaan viedä uudelle tasolle ja tässä kilpailijoita on auttamassa Sointu Borgin lisäksi mm. uuden ajan bisnesguru Nata Salmela.

Suuri eduskuntavaalikevät ja uusi nuorten yhteiskunnallinen tapahtuma Yle Majakka

Eduskuntavaali näkyvät ja kuuluvat Ylen kanavissa keväällä 2027. Yle

Eduskuntavaalit

Ennakkoäänestys kotimaassa 7.–13.4.2027, vaalipäivä 18.4.

Politiikan kevät huipentuu huhtikuun eduskuntavaaleihin, joissa päätetään suomalaisten arkeen vaikuttavista asioista. Yle seuraa vaaleja kattavasti verkossa, televisiossa, radiossa ja somessa. Ylen vaalikone tarjoaa helpon tavan vertailla eri ehdokkaiden ja puolueiden näkemyksiä. Vaaliuutisten pariin pääsee sekä suomeksi että ruotsiksi. Yle palvelee myös erityisryhmiä viittoma- ja selkokielellä.

Ylen kanavilla vaalit näkyvät ja kuuluvat erityisesti maalis–huhtikuussa, jolloin vuorossa ovat puoluejohtajien tentit ja vaalikeskustelut. Kokonaisuus saa huipennuksensa vaalipäivän jännittävässä tulosillassa sunnuntaina 18.4.2027. Sen juontavat Ari Hakahuhta ja Piia Pasanen. Svenska Yle tarjoaa kattavan vaalipaketin ennen eduskuntavaaleja, ja sen keskiössä on kaksikielinen vaalikeskustelu 11.4.2026 puoluejohtajien kanssa.

Nuorille suunnattua vaalisisältöä nähdään ennakkoäänestyksen alla Yle Luuttiklubilla, kun sinne kokoontuu noin 30 eduskuntavaaliehdokasta kaikista puolueista pelaamaan – ja puhumaan politiikkaa. Vaalisisältöä nähdään myös nuorille suunnatuilla Gogin kantabaarin, Yle Kioskin, Yle Mixin ja YleX:n kanavilla.

Yle Majakka

Yle TV1 ja Yle Areena 17.2.2027 klo 14.00–16.00

Yle Majakka on uusi yhteiskunnallinen tapahtuma, joka järjestetään ensimmäisen kerran Jyväskylässä. Vaalivuonna teemana on vaikuttaminen ja paikalla ovat eduskuntapuolueiden edustajat keskustelemassa opiskelijoiden kanssa. Mukana Sofia Virta (Vihr.), Antti Kaikkonen (Kesk.), Sari Essayah (KD), Harry Harkimo (Liik.), Anders Adlercreutz (RKP), Antti Häkkänen (Kok.), Laura Meriluoto (Vas.), Miko Bergbom (PS) ja Antti Lindtman (SDP). Tapahtuman juontavat Ylen toimittajat Marleena Pelli ja Matti Koivisto.

Offline

Neljän viikon haaste käynnistyy 11.1.2027. Kampanjasisältöä 28.12.2026 alkaen Yle.fi-verkkosivuilla, Yle Areenassa, Ylen somessa ja radiokanavilla.

Mediataitokampanja Offline kutsuu kaikki ruutuajan vähentämisestä kiinnostuneet neljän viikon haasteeseen, jonka aikana harjoitellaan yhdessä hyvinvointia lisääviä digirutiineja. Tarkoitus ei ole irtautua puhelimesta kokonaan, vaan oppia tekemään tietoisia valintoja ja ottaa valta takaisin algoritmeilta. Mukana ovat mm. Yle Summeri, Yle Kioski, Yle Mix, Yle Tiede, Yle Uutiset, Yle Radio Suomi ja YleX. Kampanjan keulakuva on toimittaja Emma Karasjoki.

Kylmä rintama on ennennäkemätön dokumenttisarja pohjoisista sotilasharjoituksista. Markus Kumpula NTRNZ Creative

Kylmä rintama – Naton arktinen etulinja

18.2. Yle Areena ja Yle TV1

Suomalaiset reservin aliupseerit ja rauhanturvaajaveteraanit, Mighty Finlandin Ville ja Wille, jalkautuvat Naton taisteluosastojen mukaan arktisiin äärioloihin. Kamerat on päästetty ensimmäistä kertaa keskelle Pohjoiskalotin suljettuja sotaharjoituksia. Autenttinen taistelumateriaali ja kenttäolosuhteet yhdistyvät sotilaiden sekä huippuasiantuntijoiden suoriin arvioihin: miten arktinen valmius toimii käytännössä – ja miksi pohjoisen puolustus ratkaisee mahdollisesti koko Euroopan kohtalon? Poikkeuksellinen dokumenttisarja näyttää monikansallisen yhteistyön yhdellä maailman äärimmäisimmistä ja strategisesti tärkeimmistä alueista aikana, jona Euroopan sotilaallinen valmius on kriittisempää kuin koskaan.

Maria Veitola puhuu tästä

11.1. Yle Areena ja Yle TV1

Dokumenttisarja, jossa toimittaja Maria Veitola kysyy nuorilta aikuisilta, mitä he ajattelevat tästä ajasta, ja miten he pärjäävät siinä. Aiheina ovat muun muassa naisviha, työelämän murros, vapaaehtoinen lapsettomuus, somen kova mieskuva, shoppailun helppous ja nuorten aikuisten kaipuu maaseudulle. Ihmiset ja ilmiöt pelkistyvät somessa helposti lyhyiksi klipeiksi, kärjistyksiksi ja vastakkainasetteluiksi. Keskustelua käydään omissa kuplissa, joissa on omat norminsa, arvonsa ja totuutensa. Siksi on tärkeää pysähtyä kysymään: miksi ajattelet näin? Mistä tämä ajatus tulee? Mitä sen taustalla on?

Rinnalla kulkeva videopodcast-sarja jatkaa samoista aiheista ja kokoaa tunnettuja juontajapareja keskustelemaan. Mukana ovat Let's Talk About It -podcastin Joona Hellman ja Sini Laitinen, Martina & Esko -podcastin Martina Aitolehti ja Esko Eerikäinen sekä Ihan oikeesti -podcastin Annika Granholm ja Riku-Matti Huttunen. Mukana ovat myös Tabucäst-podcastin juontajat Nico Lingman ja Alona Kuusisto, Hei Baby -podcastin Vivian Nick ja Kirsikka Simberg sekä The Real Guys -podcastin juontajat Sauli Koskinen ja Sergey Hilman.

Urheilussa taitoluistelun MM-kotikisat ja hiihtolajien MM-supertalvi

Taitoluistelun MM-kotikisoja jännitetään Ylen kanavilla maaliskuussa. Yle

Taitoluistelun MM-kisat

17.–21.3. Yle Areena ja Yle TV2

Tampere muuttuu maaliskuussa taitoluistelun maailmankeskukseksi, kun kaupungissa kisataan lajin MM-mitaleista. Kaikki kisat nähdään suorina, selostettuina lähetyksinä Yle Areenassa ja kattavasti myös Yle TV2:ssa. Lisäksi voit testata tietämystäsi Luistelutietäjässä ja seurata kisahuumaa Yle Urheilun somekanavilla.

Yle tuo tunnelman suoraan kotikatsomoihin eri välineissä. Tapahtumien selostajina toimivat Sara Honkavaara ja Mika Saarelainen, sekä ruotsiksi Christian Vuojärvi.

Hiihtolajien MM-kisat

Helmi–maaliskuu, Yle TV2 ja Yle Areena

Helmi–maaliskuussa on tarjolla poikkeuksellista talviurheilun juhlaa. Neljät arvokisat tuovat suomalaiset yhteen peräti kahden kuukauden ajaksi, kun Ylen kanavilla nähdään alppihiihdon MM-kisat Crans Montanasta (1.–14.2.), ampumahiihdon MM-kisat Otepäästä (9.–21.2.), pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisat Falunista (24.2.–7.3.) sekä lumilautailun, freestylen ja freeskin MM-kisat Montafonista (6.–21.3.).

Yle Areenan sekä televisio- ja radiolähetysten lisäksi kisahuumaa eletään vahvasti Yle Urheilun verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa. Tiivistunnelmainen liveseuranta ja supersuosittu Tietäjä-peli koukuttavat ennustamaan kisatuloksia ja jakamaan jännityksen perheen tai kaveriporukan kesken. Yle Urheilun Instagram ja TikTok vievät katsojat suoraan kisakulisseihin ja urheilijoiden arkeen.

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