Oulussa kehitetään virtuaalista vihreän energian tuotantolaitosta tulevaisuuden osaajien koulutukseen

Vetytalouden investointien suunnittelu kiihtyy Suomessa ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla. Samalla kasvaa tarve osaajille, jotka tuntevat vihreän vedyn tuotannon, hiilidioksidin talteenoton sekä Power-to-X-teknologioiden toimintaperiaatteet.

OSAOn ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteisessä VETy-hankkeessa tähän tarpeeseen vastataan rakentamalla uuden sukupolven oppimisympäristö, jossa tulevaisuuden energia-alan teknologioita voidaan opiskella turvallisesti, havainnollisesti ja käytännönläheisesti.

Virtuaalinen hybridivoimala havainnollistaa vetytalouden koko arvoketjun

Hankkeessa kehitettävä kokonaisuus yhdistää virtuaalisen VETy-hybridivoimalan, opetuskäyttöön tarkoitetut demolaitteistot sekä e-vetysimulaattorin konseptin yhdeksi oppimiskokonaisuudeksi. Käyttäjät voivat tarkastella koko vetytalouden arvoketjua uusiutuvan energian hyödyntämisestä vedyn tuotantoon, hiilidioksidin talteenottoon ja synteettisten polttoaineiden valmistukseen.

Virtuaalisessa ympäristössä voidaan havainnollistaa esimerkiksi sitä, kuinka vihreällä vedyllä tuotetaan ammoniakkia ja kuinka talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään vihreään vetyyn ja jalostetaan metaaniksi tai synteettisiksi lentopolttoaineiksi (eSAF). Samalla voidaan tarkastella teollisten sivuvirtojen, kuten lämmön ja hapen, hyödyntämistä osana kiertotaloutta ja energiajärjestelmää.

Tulevaisuuden oppimisympäristö mahdollistaa energia-alan prosessien turvallisen ja realistisen harjoittelun ilman tuotantolaitoksiin liittyviä riskejä tai ympäristöhaittoja. Digitaalinen toteutus tukee ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista sekä mahdollistaa tekoälyavusteisten ja monialaisten pedagogisten ratkaisujen käytön. Hankkeen tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä opetuksessa ja työelämässä, mikä nopeuttaa uuden osaamisen siirtymistä koulutuksesta käytäntöön.

Yhteistyöllä osaamista vihreän siirtymän tarpeisiin

OSAO ja Oamk toteuttavat VETy-hanketta tiiviissä yhteistyössä. Yhteisen oppimisympäristön avulla yhdistetään ammatillisen koulutuksen käytännönläheisyys ja korkeakoulutuksen tutkimus- ja kehittämisosaaminen. Yhteistyö mahdollistaa resurssien tehokkaan hyödyntämisen, kustannustehokkaan toteutuksen sekä laajemman vaikuttavuuden alueen koulutuksessa, tutkimuksessa ja työelämässä.

Hankkeen kohderyhmiä ovat ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opiskelijat sekä opettajat, mutta ympäristö palvelee myös energia- ja prosessiteollisuuden sekä kunnossapitoalan yrityksiä ja jatkuvan oppimisen tarpeita. Tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan osaamispohjaa ja tukea alueen kasvavaa roolia vihreän siirtymän investointien ja innovaatioiden toimintaympäristönä.

Vihreän energian tuotantoympäristö VETy

Toteuttajat: Koulutuskuntayhtymä OSAO (päätoteuttaja) ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Tavoite: Kehittää vetytalouden, kiertotalouden ja hiilineutraalin energiajärjestelmän oppimisympäristö vihreän siirtymän osaamistarpeisiin.

Kohderyhmät: Opiskelijat, opettajat ja koulutusorganisaatiot sekä energia- ja prosessiteollisuuden ja kunnossapitoalan yritykset.

Rahoitus: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Lisäksi hanketta rahoittaa Oulun kaupunki.