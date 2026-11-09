Oulussa kehitetään virtuaalista vihreän energian tuotantolaitosta tulevaisuuden osaajien koulutukseen
11.11.2026 09:21:55 EET | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote
Oulussa käynnistynyt Vihreän energian tuotantoympäristö VETy -hanke kehittää uudenlaista virtuaalista oppimisympäristöä, jonka tavoitteena on vastata vetytalouden, kiertotalouden ja vähähiilisen teollisuuden kasvavaan osaajatarpeeseen.
Vetytalouden investointien suunnittelu kiihtyy Suomessa ja erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla. Samalla kasvaa tarve osaajille, jotka tuntevat vihreän vedyn tuotannon, hiilidioksidin talteenoton sekä Power-to-X-teknologioiden toimintaperiaatteet.
OSAOn ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteisessä VETy-hankkeessa tähän tarpeeseen vastataan rakentamalla uuden sukupolven oppimisympäristö, jossa tulevaisuuden energia-alan teknologioita voidaan opiskella turvallisesti, havainnollisesti ja käytännönläheisesti.
Virtuaalinen hybridivoimala havainnollistaa vetytalouden koko arvoketjun
Hankkeessa kehitettävä kokonaisuus yhdistää virtuaalisen VETy-hybridivoimalan, opetuskäyttöön tarkoitetut demolaitteistot sekä e-vetysimulaattorin konseptin yhdeksi oppimiskokonaisuudeksi. Käyttäjät voivat tarkastella koko vetytalouden arvoketjua uusiutuvan energian hyödyntämisestä vedyn tuotantoon, hiilidioksidin talteenottoon ja synteettisten polttoaineiden valmistukseen.
Virtuaalisessa ympäristössä voidaan havainnollistaa esimerkiksi sitä, kuinka vihreällä vedyllä tuotetaan ammoniakkia ja kuinka talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään vihreään vetyyn ja jalostetaan metaaniksi tai synteettisiksi lentopolttoaineiksi (eSAF). Samalla voidaan tarkastella teollisten sivuvirtojen, kuten lämmön ja hapen, hyödyntämistä osana kiertotaloutta ja energiajärjestelmää.
Tulevaisuuden oppimisympäristö mahdollistaa energia-alan prosessien turvallisen ja realistisen harjoittelun ilman tuotantolaitoksiin liittyviä riskejä tai ympäristöhaittoja. Digitaalinen toteutus tukee ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista sekä mahdollistaa tekoälyavusteisten ja monialaisten pedagogisten ratkaisujen käytön. Hankkeen tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä opetuksessa ja työelämässä, mikä nopeuttaa uuden osaamisen siirtymistä koulutuksesta käytäntöön.
Yhteistyöllä osaamista vihreän siirtymän tarpeisiin
OSAO ja Oamk toteuttavat VETy-hanketta tiiviissä yhteistyössä. Yhteisen oppimisympäristön avulla yhdistetään ammatillisen koulutuksen käytännönläheisyys ja korkeakoulutuksen tutkimus- ja kehittämisosaaminen. Yhteistyö mahdollistaa resurssien tehokkaan hyödyntämisen, kustannustehokkaan toteutuksen sekä laajemman vaikuttavuuden alueen koulutuksessa, tutkimuksessa ja työelämässä.
Hankkeen kohderyhmiä ovat ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opiskelijat sekä opettajat, mutta ympäristö palvelee myös energia- ja prosessiteollisuuden sekä kunnossapitoalan yrityksiä ja jatkuvan oppimisen tarpeita. Tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan osaamispohjaa ja tukea alueen kasvavaa roolia vihreän siirtymän investointien ja innovaatioiden toimintaympäristönä.
Vihreän energian tuotantoympäristö VETy
Toteuttajat: Koulutuskuntayhtymä OSAO (päätoteuttaja) ja Oulun ammattikorkeakoulu.
Tavoite: Kehittää vetytalouden, kiertotalouden ja hiilineutraalin energiajärjestelmän oppimisympäristö vihreän siirtymän osaamistarpeisiin.
Kohderyhmät: Opiskelijat, opettajat ja koulutusorganisaatiot sekä energia- ja prosessiteollisuuden ja kunnossapitoalan yritykset.
Rahoitus: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Lisäksi hanketta rahoittaa Oulun kaupunki.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjo LuukkonenProjektipäällikköKoulutuskuntayhtymä OSAOPuh:0401856783marjo.luukkonen@osao.fi
Kuvat
Linkit
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Koulutuskuntayhtymä OSAO
OSAOn opiskelija palkittiin valtakunnallisella AMKEn stipendillä9.11.2026 08:00:00 EET | Tiedote
OSAOssa liiketoiminnan perustutkintoa opiskeleva 20-vuotias Faozia Mohammed on saanut Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n 500 euron stipendin. Stipendi myönnetään maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle, joka on osoittanut esimerkillistä toimintaa ja menestystä opinnoissaan. Faozia on yksi viidestä stipendin saaneista koko Suomessa.
Kutsu medialle: Vetyrekka OSAOn Kempeleen toimipisteessä 28.10.15.10.2026 09:53:14 EEST | Kutsu
Tervetuloa tutustumaan Suomen ensimmäiseen tieliikenteeseen hankittuun vetyrekkaan! Järjestämme kutsuvierastilaisuuden keskiviikkona 28.10.2026 klo 14–16 OSAOn Kempeleen toimipisteessä, osoitteessa Niittyrannantie 5, Kempele. Tilaisuudessa esitellään Holthausen Clean Technologiesin toimittama vetyrekka, joka otetaan käyttöön OSAOn kuljettaja- ja huoltokoulutuksessa sekä Oulun yliopiston testaus- ja tutkimustoiminnassa. Paikalla on asiantuntijoita kertomassa rekan hankinnasta, teknologiasta ja käytöstä. Kutsuvierailla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tutustua vetyrekkaan paikan päällä. Ilmoittaudu tilaisuuteen 25.10. mennessä https://link.webropol.com/ep/vetyrekka Ohjelma Vetyrekka saapuu Tervetuloa – Tulevaisuuden osaamista rakentamassa | Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, OSAO Tavoitteesta toteutukseen – Vetyrekka on nyt täällä | Projektipäällikkö Marjaana Komi, OSAO Vetyrekka tutkimuksessa ja talvitestauksessa | Dosentti Timo Pohjosenperä, Oulun yliopiston kauppakorkeak
Vetyrekka on saapunut OSAOlle – Koulutus, testaus ja tutkimus käynnistyvät15.10.2026 09:17:49 EEST | Tiedote
Suomen ensimmäinen tieliikennekäyttöön hankittu vetyrekka on saapunut OSAOlle. Pitkän valmistelun jälkeen alkaa käytännön vaihe: OSAO ottaa rekan käyttöön kuljettaja- ja huoltokoulutuksessa, ja sitä hyödynnetään myös tutkimuksessa ja talviajan testauksessa pohjoisissa olosuhteissa.
OSAO kehittää johtamista organisaatiomuutoksen tueksi9.10.2026 13:15:41 EEST | Tiedote
OSAOssa vahvistetaan mahdollistavaa johtamista uuden toimialamallin tueksi. Esihenkilöiden kanssa rakennetaan yhteisiä toimintatapoja, vahvistetaan henkilöstön osallistumista ja tehdään strategiset tavoitteet näkyviksi arjen työssä.
Ammatillinen koulutus rakentaa alueen kasvua29.9.2026 13:59:40 EEST | Blogi
Uudet investoinnit ja yritysten kasvu edellyttävät osaavaa työvoimaa. Laadukas ammatillinen koulutus varmistaa, että työelämän tarvitsemaa osaamista on saatavilla myös tulevaisuudessa. Siksi koulutusta on tarkasteltava kustannuksen sijaan investointina.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme