Finlandia-voittajat, noin 300 esiintyjää ja uudet festariklubit – Tampereen Kirjafestareiden ohjelma julki
11.11.2026 14:00:00 EET | Tampere-talo Oy | Tiedote
Tampereen Kirjafestarit täyttävät Tampere-talon kirjallisuudella, musiikilla ja kohtaamisilla 28.–29. marraskuuta. Kahdeksassa salissa ja yhdeksällä lavalla nähdään noin 300 esiintyjää ja 250 ohjelmanumeroa kirjailijahaastatteluista ja ajankohtaisista keskusteluista työpajoihin ja palkintojenjakoihin. Tämän vuoden uutuuksia ovat kaksi kirjallista festariklubia, Taito Shopin käsityöalue sekä koululaisille suunnattu Lukeva Tampere -päivä.
Kirjafestareiden rinnalla järjestetään viime vuonna suuren suosion saavuttaneet Levyfestarit ja Antikvaariset Kirjafestarit. Kolmen tapahtuman kokonaisuudessa pääsee nauttimaan kirjallisuudesta, musiikista ja monipuolisesta myyntitarjonnasta samalla pääsylipulla.
Varaslähdön festariviikonloppuun ottaa perjantaina 27.11. ensimmäistä kertaa järjestettävä Lukeva Tampere -päivä. Kouluille maksuton tapahtuma tuo lähes tuhat 3.–6.-luokkalaista kirjallisuuden äärelle. Päivän ohjelmassa Myyttistä settiä tarjoavat kirjailija Siri Kolu ja suosikkitubettaja ZoneVD.
Finlandia-voittajat ja kirjallisuuden kärkinimet
Tampereen Kirjafestareilla tavataan jälleen tuoreet Finlandia-voittajat ensimmäistä kertaa kirjamessujen yleisön edessä, sillä palkinnot jaetaan juuri ennen festariviikonloppua. Kauno-, tieto- sekä lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkitut nousevat Aamulehtisalin lavalle lauantaina 28.11. Suomen Kirjasäätiön ohjelmassa.
Sunnuntaina Aamulehtisalissa jaetaan Aamulehden Tulenkantaja-palkinto. Ennen voittajan julkistamista tutustutaan palkintoehdokkaisiin ja heidän teoksiinsa. Lauantaina Sorsapuistolavalla jaetaan myös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Aarresaari-palkinto sekä Suomen Kirjailijaliiton Eeva-Liisa Manner -palkinto.
Kotimaisen kaunokirjallisuuden runsas uutuussato näkyy Aamulehtisalin ohjelmassa. Lavalla tavataan muun muassa Laura Finska, Anna-Leena Härkönen, Olli Jalonen, Maritta Lintunen, Anneli Kanto, Juhani Karila, Katja Kettu, Tommi Kinnunen, Riikka Pulkkinen, Marjo Katriina Saarinen, Johanna Valkama, Johanna Venho ja Kjell Westö. Mukana ovat myös kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat Rosa Liksom, Jyrki Kiiskinen ja Dess Terentjeva.
Dekkarilauantaita, elämäkertoja ja yllättäviä näkökulmia
Ei Kirjafestareita ilman Dekkarilauantaita! Duetto 1 -salissa uutuuskirjoistaan kertovat muun muassa Päivi Alasalmi, Marja Aarnipuro, Elina Backman, Tatiana Elf, JP Koskinen, Tuomas Niskakangas, Matti Rönkä, Arttu Tuominen, Max Seeck ja Vesa Vares. Ohjelmassa juhlistetaan myös jännityskirjallisuuden mestarin Leena Lehtolaisen 50-vuotista kirjailijanuraa.
Sunnuntaina Duetto 1 -salissa siirrytään tieto- ja elämäkertakirjallisuuden pariin. Esiintyjinä ovat muun muassa Juha Hurme, Sirpa Kähkönen, Riitta Nelimarkka ja Janne Saarikivi. Muusikko-kirjailija Jarkko Martikainen kertoo syyskuussa menehtyneen Seela Sellan kanssa kirjoittamastaan Keskusteluja hyvästä elämästä -teoksesta. Myös 31. Komisario Koskinen -kirjansa Kerta kiellon päälle julkaissut Seppo Jokinen nähdään sunnuntain elämäkertaohjelmassa Duetto 1 -salissa.
Duetto 2 -salin lauantai on omistettu suositulle Ihme & Kumma -ohjelmalle, jossa sukelletaan Suomen muinaiskuninkaiden, Aleister Crowleyn karmivien kertomusten ja kansallisromantiikan maailmoihin sekä pohditaan Jumalan sukupuolta. Näihin yllättäviin aiheisiin johdattavat Jukka Nieminen, Ronja Erkko, Kari Latvus, Päivi Vähäkangas, Artemis Kelosaari ja Juha Jyrkäs.
Sunnuntaina samassa salissa käsitellään luontoa, ympäristöä ja ilmastonmuutosta. Mukana ovat muun muassa tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat Hanna Nikkanen, Mikko Pelttari, Johannes Roviomaa ja Touko Hujanen Kylvö – Kirja mullasta, vallasta ja huomispäivän ruoasta -teoksellaan sekä Anna Sievinen kirjallaan Ammattina eläimet ja Saraleena Aarnitaival teoksellaan Ekokylät – opas yhteisölliseen omavaraisuuteen.
Lukemista, yhteiskunnallisia keskusteluja ja koko perheen ohjelmaa
Sorsapuistosalin Sorsapuistolavalla lauantain teemoja ovat lukeminen, koulumaailma, kirjallisuus ja tiede. Ohjelmassa kuullaan muun muassa Suomen Tietokirjailijoiden ja Tietokirjayhdistyksen Tietokirjaraatia, tutkijoiden Riie Heikkilän ja Leea Lakan keskustelu lukemisen ja kirjoittamisen heikkenemisestä sekä Opettajilta armovitonen peruskouluille -teoksen kirjoittajaa Ville Pernaata.
Lavalle nousevat myös tietokirjailija ja poliitikko Anna Kontula puheenvuorollaan Miten ajattelemme kun maailma loppuu? sekä tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokas Erkka Mikkonen. Vanhojen kirjojen merkitystä pohditaan paneelissa, joka käynnistyy suuren kuoron esityksellä.
Sunnuntaina Sorsapuistolavalla keskustellaan muun muassa politiikasta, historiasta, tekoälystä ja sananvapaudesta sekä Venäjän ja Yhdysvaltojen ajankohtaisista kysymyksistä. Esiintyjien joukossa on myös Hjallis Harkimo.
Sorsapuistosalin toinen ohjelmalava, Lanulava, täyttyy lauantaina lasten- ja nuortenkirjallisuudesta. Perheen pienimmille on luvassa eläin- ja luontoaiheisia työpajoja, satutuokioita sekä suosikkihahmojen Koiramiehen ja Supermarsun vierailuja. Ohjelmassa seikkailevat myös Ruu Ruukkukka (Aulis U. Lehtinen) sekä Siiri ja oikukas orava (Tiina Nopola).
Iltapäivällä uutuusteoksistaan kertovat muun muassa Siiri Enoranta, lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokas Päivi Haanpää, Vilja-Tuulia Huotarinen, Siri Kolu ja Marisha Rasi-Koskinen. Eläinrakkaiden lasten ja aikuisten iloksi Riffi-salin lämpiössä pääsee jälleen lukemaan lukukoirille koko viikonlopun ajan.
Sunnuntaina Lanulava muuttuu Populavaksi, jossa tutustutaan ajankohtaisiin ihmisiin ja ilmiöihin Kummelista poliisineuvottelijoihin ja digikoukusta irrottautumiseen. Lavalla nähdään muun muassa näyttelijä Paavo Westerberg ja koomikko Jarkko Tamminen.
Hyvinvointi- ja kokemustietokirjallisuudelle omistetussa Riffi-salissa käsitellään molempina päivinä henkilökohtaisesti koskettavia aiheita kiusaamisesta, keski-iästä ja minäkuvasta perfektionismiin, syövän kanssa elämiseen ja muistisairauteen. Asiantuntijat ja kirjailijat avaavat aiheita sekä tutkimustiedon että omien kokemustensa kautta. Mukana ovat muun muassa Denis Vinokur, Juulia Järvdike, Lotta-Sofia Saahko, Mari Toivanen ja Sirpa Wrede.
Levyfestareilla musiikkia, tarinoita ja levylöytöjä
Levyfestarit valtaavat jälleen Tampere-talon Sopraano-salin. Musiikin ystäville on tarjolla levykauppiaiden keräilyharvinaisuuksia ja uutuuslevyjä, artistikohtaamisia sekä musiikkiteollisuuteen ja musiikkikirjallisuuteen liittyviä keskusteluja.
Lauantain ohjelmassa kuullaan muun muassa Kulttuuritoimituksen toteuttama Paikan taju -paneeli, lääketieteen tohtori ja vibrafonisti Jarmo Kurosta Klaus Salmi & The Ramblers -historiikin äärellä sekä tuottaja-tietokirjailija Maiju Talvistoa teoksestaan Tätä ei tapahtuisi miehelle.
Sunnuntaina kitaristi Juha Torvinen ja valokuvaaja Harri Hinkka kertovat Eppu Normaalin 50-vuotisen tarinan kunniaksi julkaistun Aika Normaalia -kirjan täydennetystä laitoksesta. Kirjailija Juha Hurme purkaa Radiopuhelimet-yhtyeen palasiksi, ja muusikko-kirjailija Kauko Röyhkä ja kirjailija Nina Honkanen keskustelevat uusista romaaneistaan sekä omakustantamisesta RajatOn/Kusessa-yhteisesityksessään. Päivän päätteeksi toimittaja-kirjailija Pasi Kostiainen ja laulaja Pertti Neumann kertovat lokakuussa julkaistusta Dingo-kirjasta.
Runoutta, sarjakuvia ja kaksi kirjallista festariklubia
Aulaklubin lauantai alkaa perinteisesti runoudella ja lausunnalla. Esiintyjinä ovat muun muassa Jeongdo Kim, Matilda Kirvelä, Rimma Joonatan Erkko, Artemis Kelosaari ja Elli Leppä. Iltapäivällä vuoron saavat sarjakuvat ja niiden tekijät, kuten Jessi Jokelainen, JP Ahonen, Pauli Kallio, Ville Pirinen, Ville Ranta, Ville Tietäväinen ja Pilvi Hyväri.
Sunnuntaina Aulaklubilla keskitytään viihdekirjallisuuteen ja romantasiaan. Uutuusteoksistaan kertovat muun muassa Veera Nieminen, Mirella Mäkilä, S. K. Rostedt ja Anni Niskanen.
Pirkkalaiskirjailjoiden suosittu Sitaattiklubi vierailee Kirjafestareiden Aulaklubin lavalla lauantaina 28.11. klo 17-18. Kirjailija Susi Nousiaisen vetämän klubin ydinajatuksena on törmäyttää kirjallisuutta tieteen ja tutkimuksen sekä muiden taidelajien kanssa. Kirjafestareilla Sitaattiklubin teemana on SUKU ja kirjailijavieraaksi saapuu moninkertaisesti palkittu, neljä kertaa Finlandia-ehdokkaanakin ollut Tommi Kinnunen, Tutkijapuheenvuoron pitää Markku Haapanen Pirkanmaan sukututkimustoimistosta ja taiteellisen näkökulman klubille tarjoaa sarjakuvataiteilija Pilvi Hyväri, joka livepiirtää yleisön edessä Kinnusen ja Haapasen puheenvuorojen inspiroimana.
Aulaklubilla toteutetaan lauantaina myös kaikille avoimena Kirjafestareiden jatkoklubina alkaen klo 18.00 kirjailija Juha Itkosen luotsaama ja Väinö Tannerin säätiön tarjoama Sivistysklubi. Keväällä 2026 Itkonen veti Helsingin Juttutuvassa viisi klubi-iltaa, jossa suomalaisen sivistyksen tilaa luotsattiin eri näkökulmista: taiteen, hengellisyyden, rahan, median ja teknologian kautta. Kirjafestareiden Sivistysklubi-vierailussa teemana on Sivistys ja Amerikka. Itkonen on itse juuri julkaissut kaunokirjallisen matkakirjan Teidän Amerikkanne ja hänen kanssaan Yhdysvaltojen nykytilasta ja sen vaikutuksesta Suomeen keskustelevat kirjailijat Kjell Westö ja Dess Terentjeva sekä toimittaja Sean Ricks. Klubin artistivieraana soittaa F, ja koko ohjelma striimataan – lähetystä voi katsoa suorana ja jälkikäteen myös Yle Areenasta.
Lahjoja, aarteita ja kädentaitoja
Kirjafestareilla riittää löydettävää myös ohjelmalavojen ulkopuolella, sillä tapahtumaan saapuu yli 100 näytteilleasettajaa. Sorsapuistosalin kirjakauppa-alueella kustantajien, kirjakauppojen ja muiden näytteilleasettajien valikoimista löytyy niin kirjauutuuksia, joululahjaideoita kuin täydennystä omaan kirjahyllyyn.
Toisen kerroksen Antikvaariset Kirjafestarit kutsuvat puolestaan sukeltamaan vanhojen kirjojen, harvinaisuuksien ja keräilyaarteiden maailmaan. Myyntipöytien äärellä voi tehdä yllättäviä löytöjä ja etsiä pitkään kaivattuja teoksia.
Tämän vuoden uutuutena Tampere-talon Talvipuutarhaan avautuu Taito Shopin käsityöalue, joka tuo kirjojen rinnalle myös käsillä tekemisen iloa. Alueella on tarjolla käsityötuotteita, työnäytöksiä ja työpajoja, joissa voi itsekin kokeilla kädentaitoja. Työpajoihin voi osallistua paikan päällä pientä materiaalimaksua vastaan.
Tampereen Kirjafestarit 2026 järjestetään Tampere-talossa lauantaina 28.11. klo 10–18 ja sunnuntaina 29.11. klo 10–17.
Tapahtuman tuottavat Tampere Live ja Tampere-talo. Pääyhteistyökumppanina toimii Aamulehti.
Koko ohjelma ja liput: https://kirjafestarit.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraOhjelmapäällikköTampereen KirjafestaritPuh:+358 40 596 7973ohjelma.kirjafestarit@tampere-talo.fi
Eeva KivikkolaMarkkinointiasiantuntijaTampere-talo Oy / Talo Events OyPuh:0469227787eeva.kivikkola@tampere-talo.fi
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Tampere-talo Oy jakaantui vuoden 2024 alusta kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvä Talo Events Oy.
Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo Oy:n ja Talo Events Oy:n toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kalervo Kummola.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
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