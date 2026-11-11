Kruunusiltojen ratikkalinjoilla tehtiin lähes 76 000 matkaa avajaisviikonloppuna

11.11.2026 09:45:28 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote

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Kruunusiltojen ratikkalinjoilla 11 ja 12 tehtiin kaikkiaan 75 825 matkaa avajaisviikonloppuna 7.–8. marraskuuta. Ratikkamatkojen määrä oli suurempi kuin keväällä, kun Kruunuvuorensilta avattiin kävelylle ja pyöräilylle. Tuolloin silta ylitettiin pyörällä ja kävellen noin 50 000 kertaa avajaisviikonlopun aikana.

Raitiovaunu 12 täyttyi avajaisviikonloppuna uteliaista matkustajista.
Raitiovaunu 12 täyttyi avajaisviikonloppuna uteliaista matkustajista. Kimmo Brandt Compic

Aavajaisviikonlopun 7.-8.11. matkustustilastot kertovat seuraavaa:
Linjalla 11 tehtiin lauantaina 12 095 matkaa ja sunnuntaina 10 357 matkaa

  • Linjan 12 matkojen määrä oli lauantaina 30 925 ja sunnuntaina 22 448
  • Tavallisena arkipäivänä ennen Kruunusiltojen avaamista kantakaupungin linjoilla on tehty noin 180 000 matkaa ja pikaratikkalinjalla 15 noin 43 000 matkaa päivässä.  

Linjan 11 reitti kulkee Länsi-Pasilasta Kruunuvuorenrantaan ja linjan 12 reitti Rautatientorilta Yliskylään. Reittien lisäksi myös linjojen liikennöintiajoissa ja vuorotiheydessä on eroja.

”Olemme todella iloisia, että näin valtava joukko lähti liikkeelle tutustumaan uuteen reittiin.  Myös sää oli mitä parhain avajaisviikonlopun tutustumisajeluihin. Muutaman viikon kuluttua pystymme tarkemmin arvioimaan millaisiin lukemiin arjen ja viikonlopun matkamäärät asettuvat”, projektipäällikkö Teuvo Syrjälä HSL:stä sanoo.  

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Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta

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