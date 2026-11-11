Kruunusiltojen ratikkalinjoilla tehtiin lähes 76 000 matkaa avajaisviikonloppuna

Kruunusiltojen ratikkalinjoilla 11 ja 12 tehtiin kaikkiaan 75 825 matkaa avajaisviikonloppuna 7.–8. marraskuuta. Ratikkamatkojen määrä oli suurempi kuin keväällä, kun Kruunuvuorensilta avattiin kävelylle ja pyöräilylle. Tuolloin silta ylitettiin pyörällä ja kävellen noin 50 000 kertaa avajaisviikonlopun aikana.