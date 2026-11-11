Kruunusiltojen ratikkalinjoilla tehtiin lähes 76 000 matkaa avajaisviikonloppuna
11.11.2026 09:45:28 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
Kruunusiltojen ratikkalinjoilla 11 ja 12 tehtiin kaikkiaan 75 825 matkaa avajaisviikonloppuna 7.–8. marraskuuta. Ratikkamatkojen määrä oli suurempi kuin keväällä, kun Kruunuvuorensilta avattiin kävelylle ja pyöräilylle. Tuolloin silta ylitettiin pyörällä ja kävellen noin 50 000 kertaa avajaisviikonlopun aikana.
Aavajaisviikonlopun 7.-8.11. matkustustilastot kertovat seuraavaa:
Linjalla 11 tehtiin lauantaina 12 095 matkaa ja sunnuntaina 10 357 matkaa
- Linjan 12 matkojen määrä oli lauantaina 30 925 ja sunnuntaina 22 448
- Tavallisena arkipäivänä ennen Kruunusiltojen avaamista kantakaupungin linjoilla on tehty noin 180 000 matkaa ja pikaratikkalinjalla 15 noin 43 000 matkaa päivässä.
Linjan 11 reitti kulkee Länsi-Pasilasta Kruunuvuorenrantaan ja linjan 12 reitti Rautatientorilta Yliskylään. Reittien lisäksi myös linjojen liikennöintiajoissa ja vuorotiheydessä on eroja.
”Olemme todella iloisia, että näin valtava joukko lähti liikkeelle tutustumaan uuteen reittiin. Myös sää oli mitä parhain avajaisviikonlopun tutustumisajeluihin. Muutaman viikon kuluttua pystymme tarkemmin arvioimaan millaisiin lukemiin arjen ja viikonlopun matkamäärät asettuvat”, projektipäällikkö Teuvo Syrjälä HSL:stä sanoo.
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