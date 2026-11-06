Komissio vahvistaa kuluttajansuojaa ja päivittää säännöt digiaikaan
11.11.2026 12:18:31 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään ehdotuksensa digitaalista oikeudenmukaisuutta koskevaksi säädökseksi. Kyseessä on merkittävä päivitys EU:n kuluttajansuojasääntöihin, ja sillä pyritään takaamaan EU:n kuluttajille samantasoinen kuluttajansuoja verkossa kuin sen ulkopuolella.
Samalla komissio ehdotti kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen tarkistamista. Tavoitteena on antaa komissiolle vahvemmat valtuudet tutkia suoraan laajamittaisia tapauksia, joilla on merkittävä vaikutus kuluttajiin. Komissio voisi määrätä tapauksissa myös sakkoja.
Nämä aloitteet täydentävät EU:n nykyistä digialan säännöstöä vahvistamalla kuluttajansuojaa, tekemällä verkkomarkkinoista oikeudenmukaisemmat ja turvaamalla yrityksille tasapuoliset toimintaedellytykset kilpailuun, kasvuun ja innovointiin.
Uudistusten odotetaan parantavan kuluttajansuojaa ja edistävän reilua kilpailua, minkä arvioidaan tuovan EU:n kuluttajille jopa 13,7 miljardin euron vuotuiset säästöt.
Uutta suojaa kuluttajille verkossa
Digitaalista oikeudenmukaisuutta koskeva säädösehdotus antaa EU:n viranomaisille nykyistä paremmat mahdollisuudet puuttua digitaalisten markkinoiden sopimattomiin käytäntöihin. Samalla sillä varmistetaan, että kaikki toimijat noudattavat samoja sääntöjä. Säädös suojaa kaikenikäisiä kuluttajia, jotka tekevät verkko-ostoksia tai etsivät tavaroita tai palveluja verkosta.
Ehdotuksessa
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kielletään manipuloivat markkinointitaktiikat
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tehdään hinnoittelusta selkeää ja läpinäkyvää
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annetaan kuluttajille mahdollisuus poistaa käytöstä riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet, jotka kannustavat liialliseen tai pakonomaiseen kuluttamiseen
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edellytetään vaikuttajamarkkinoinnin selkeää ilmoittamista
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rajoitetaan epäoikeudenmukaisesti personoituja mainoksia ja hintoja, jotka kohdistuvat alaikäisiin tai hyödyntävät arkaluonteisia tietoja
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helpotetaan digitaalisten sopimusten ja tilausten peruuttamista, lopetetaan niiden automaattinen uusiminen ilman käyttäjän nimenomaista toivetta ja estetään ilmaiskokeilujen muuttuminen tilausansoiksi.
EU:lle suoria täytäntöönpanovaltuuksia
EU:n kuluttajansuojasääntöjen keskitetty täytäntöönpano auttaa puuttumaan nopeasti vakaviin tapauksiin, lisää sääntöjen ennaltaehkäisevää vaikutusta, suojaa rehellisiä yrityksiä epäreilulta kilpailulta ja ehkäisee kuluttajille aiheutuvaa haittaa.
Siksi kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen tarkistuksessa ehdotetaan, että komissiolle annetaan suorat valtuudet tutkia laajamittaisia tapauksia, joilla on merkittävä vaikutus kuluttajiin EU:ssa. Lisäksi komissio voisi määrätä sakkoja, jotka ovat enintään 6 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta vuotuisesta liikevaihdosta. Rajat ylittävissä kuluttaja-asioissa viranomaisten yhteistyötä nopeutettaisiin selkeillä määräajoilla ja seuraamusten yhteensovittamisella. EU:n ulkopuolisia yrityksiä edellytettäisiin myös nimeämään edustaja EU:ssa viranomaisyhteistyötä varten.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_26_2407
Yhteyshenkilöt
Antonios SfakiotakisTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122antonios.sfakiotakis@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
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