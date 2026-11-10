Helsingin matkailuvuosi jatkuu kasvussa – asukaskeskusteluun osallistuneilta vahva tuki matkailulle ja tapahtumille

Sekä kotimaiset että ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät

Tammi–syyskuussa Helsingissä kertyi yhteensä 3 880 130 yöpymistä. Määrä kasvoi noin 152 600 yöpymisellä eli 4,1 prosenttia vuoden 2025 vastaavasta ajasta.

Kotimaisia yöpymisiä kirjattiin noin 1,79 miljoonaa ja ulkomaisia noin 2,09 miljoonaa. Kotimaiset yöpymiset lisääntyivät 3,8 prosenttia ja ulkomaiset 4,4 prosenttia.

Yöpymisten kehitys on vaihdellut vuoden aikana. Ulkomaiset yöpymiset vähenivät touko–kesäkuussa edellisvuodesta, mutta kääntyivät kasvuun heinäkuussa. Heinäkuussa kasvua oli 10,9, elokuussa 9,7 ja syyskuussa 3 prosenttia. Syyskuussa myös kotimaiset yöpymiset lisääntyivät vahvasti, 12,7 prosenttia edellisvuodesta.

Myös kansainvälinen lentomatkustus Helsinki-Vantaalle on kasvanut. Syyskuun loppuun mennessä kansainvälisten lentomatkustajien määrä oli 5,2 prosenttia edellisvuotta suurempi. Kasvua on kertynyt myös kansainvälisistä risteilymatkailijoista, joista osa on yöpynyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa ennen ja/tai jälkeen risteilyn Helsingissä.

Helsingin hotellimarkkina vahvistuu

Helsingin hotellimarkkina on vahvistunut maltillisesti samanaikaisesti, kun hotellihuoneiden tarjonta on kasvanut. Huonekäyttöaste ja huonekohtainen tuotto eli RevPAR ovat olleet kuluvana vuonna keskimäärin edellisvuotta korkeammalla tasolla. Keskihuonehinta on pysynyt lähes ennallaan.

Majoitusmyynti kasvoi tammi–syyskuussa 3,6 prosenttia ja nousi noin 298,6 miljoonaan euroon. Alkuvuoden vahvan kehityksen jälkeen hotellimarkkina heikkeni touko–kesäkuussa, mutta heinä–syyskuussa käyttöaste ja huonekohtainen tuotto nousivat jälleen edellisvuoden tasoa korkeammiksi.

Tapahtumat ovat hotellimarkkinalle tärkeä kysynnän lähde. Suuret tapahtumat, kuten Flow Festival, näkyvät selvinä piikkeinä hotellien käyttöasteissa. Tapahtumien määrä kasvoi Helsingissä tammi-lokakuussa 7,2 prosenttia edellisvuodesta.

– Matkailuvuoden kehitys on ollut kokonaisuutena myönteistä. Lähi-idän kriisi vaikutti väliaikaisesti kansainväliseen kysyntään, mutta kysyntä palautui kesän mittaan. On ilahduttavaa, että vilkkaan kesän jälkeen myös syksy näyttää hyvältä sekä kansainvälisen että kotimaisen matkailun näkökulmasta. Matkailijat ovat myös erittäin tyytyväisiä Helsingin palveluihin, ja vertaisarviokanaviin jätettyjen arvioiden taso on edelleen kasvanut, Helsingin kaupungin matkailupäällikkö Nina Vesterinen sanoo.

– Tapahtumat ovat yksi tärkeä syy vierailla Helsingissä. Monipuolinen tapahtumatarjonta ilahduttaa meitä helsinkiläisiä ja myös tukee matkailun kasvua. Tavoitteemme on, että Helsingin matkailu ja tapahtumat kasvavat ympäri vuoden ja että erityisesti hiljaisempien sesonkien tarjonta ja vetovoima vahvistuvat, toteaa brändi ja tapahtumat -yksikön päällikkö Sanna Forsström Helsingin kaupungilta.

Asukaskeskusteluun osallistuneet suhtautuivat matkailuun ja tapahtumiin myönteisesti

Matkailun kasvaessa kaupunki haluaa varmistaa, että myös asukkaiden kokemukset matkailusta ja tapahtumista säilyvät myönteisinä. Asukkaiden näkemyksiä selvitettiin syyskuussa verkkokeskustelun avulla.

Kaikille avoimeen keskusteluun osallistui 1 062 henkilöä, ja siinä annettiin yhteensä 108 365 reaktiota. Tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia helsinkiläisiä.

Osallistujien suhtautuminen matkailuun ja tapahtumiin oli erittäin myönteistä. Väittämän ”On hyvä, että Helsingissä vierailee matkailijoita” kanssa samaa mieltä oli 97 prosenttia kantaa ottaneista. 93 prosenttia osallistujista arvioi matkailun ja tapahtumien tuovan Helsinkiin enemmän hyvää kuin huonoa. Kaupungin tukea matkailun kasvulle kannatti 81 prosenttia kantaa ottaneista.

Tapahtumien koettiin elävöittävän kaupunkia. Väittämän kanssa samaa mieltä oli 97 prosenttia kantaa ottaneista. Samoin suurin osa kantaa ottaneista näki suurtapahtumien vahvistavan Helsingin kansainvälistä tunnettuutta (91 prosenttia) ja tuovan merkittävää taloudellista hyötyä (92 prosenttia). 89 prosentin mielestä tapahtumat lisäävät ylpeyttä kotikaupungista.

Kehitettävää osallistujat näkivät muun muassa siisteydessä, julkisissa WC-tiloissa, opastuksessa ja lipun oston helppoudessa. Lisäksi keskustelussa nousi esille tarve hallita tapahtumamelua, kulkureittejä ja suosittujen matkailukohteiden kuormitusta.

– Matkailu koetaan kaupungille myönteisenä, mutta osallistujat pitävät tärkeänä, että kasvu tapahtuu hallitusti ja kestävästi. Matkailun kehittämisessä onkin huolehdittava asukkaiden arjesta ja kaupungin suosituimpien kohteiden toimivuudesta. Samat asiat vaikuttavat suoraan myös vierailijoiden kokemukseen Helsingistä, Vesterinen toteaa.

– Tavoitteemme on, että Helsingissä tapahtuu paljon ympäri vuoden ja että tapahtumiin liittyvät palvelut toimivat. Samalla haluamme vahvistaa Helsingin asemaa kansainvälisten suurtapahtumien isäntäkaupunkina. Vuosi 2030 näyttää jo nyt hienosti tämän suunnan; silloin Helsingissä järjestetään sekä yleisurheilun EM-kilpailut että jääkiekon MM-kisat, Forsström sanoo.

Matkailun kokonaisvaikutukset olivat 2,3 miljardia euroa

Lokakuussa valmistuneiden tulo- ja työllisyysvaikutuslaskelmien mukaan Helsingin matkailutalous vahvistui vuonna 2025 erityisesti kansainvälisen matkailun vetämänä. Ulkomaisten matkailijoiden tuoma välitön matkailutulo kasvoi 6,6 prosenttia ja nousi 717 miljoonaan euroon. Rekisteröityyn majoitukseen liittyvä ulkomaisten matkailijoiden matkailutulo kasvoi yli 24 prosenttia.

Matkailun kokonaisvaikutukset Helsinkiin olivat noin 2,3 miljardia euroa. Matkailun laskennallinen työllisyysvaikutus oli 6 082 henkilötyövuotta. Kokonaistyöllisyysvaikutus on tätä suurempi, sillä luku ei sisällä vuokratyön kautta tehtyä työtä. Matkailu toi kaupungille yli kuusi miljoonaa euroa kunnallisverotuloja.

Talvikauden kysyntä näyttää hyvältä

Majoituksen ja lentoliikenteen kysyntä antavat myönteisiä merkkejä tulevasta talvikaudesta. Ennakoivien lentovaraus- ja lentohakutietojen perusteella lentojen kysyntä Helsinkiin näyttää edellisvuotta korkeammalta. Lentoja on haettu erityisen aktiivisesti Espanjasta, Yhdysvalloista, Italiasta ja Saksasta.

Helsinki-Vantaan talvikauden reittitarjonta on kasvussa erityisesti Finnairin, Emiratesin ja Qatar Airwaysin uusien lentoyhteyksien myötä. Yhteydet Aasiaan, Australiaan ja Afrikkaan ovat kehittyneet merkittävästi. Myös moni lapinmatkailija yhdistää lomaansa yhden tai useamman yöpymisen Helsingissä.

Myös kansainvälisten risteilyjen kausi on pidentynyt. Tulevana talvena Helsinkiin saapuu risteilijöitä vielä ennen uutta vuotta ja ensimmäiset jo tammikuussa. Helmikuu on ainoa kuukausi ilman kansainvälisiä risteilijöitä. Ensi vuonna Helsinkiin tulevat risteilyalukset ovat suurempia kuin tänä vuonna.





Helsinki kehittää kaupungin matkailua ja tapahtumia kaupunkistrategian 2025–2029 mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa, että ympärivuotisesti kasvava matkailu ja tapahtumallisuus tekevät Helsingistä paremman paikan luomalla elinvoimaa ja hyvinvointia niin yrityksille kuin asukkaillekin.

Lähteet

Tilastokeskus, Rudolf, majoitustilasto, Vuoden 2026 tiedot ovat ennakkotietoja; 29.10.2026.

Finavia, Helsinki-Vantaan kuukausittaiset matkustajatilastot, tammi–syyskuu 2026

Voxit - Matkailu ja tapahtumat asukaskeskustelun yhteenveto, lokakuu 2026 (kyseessä ei ole tilastollisesti edustava väestökysely)

Benchmarking Alliance 28.10.2026

DataAppeal Mabrian 28.10.2026

Forward Keys, 9/2026

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