Black Friday alkaa – ”Jäätelökone on uusi airfryer ja sähkömopit alkavat nousta robotti-imurien rinnalle”

Black Friday on Gigantille vuoden vilkkain kampanja, joka avaa joulusesongin 11.11. Gigantti-klubilaiset ja yritysasiakkaat pääsevät tarjouksiin jo etuajassa, ja 16.11. alkaen tarjoukset ovat kaikkien saatavilla myymälöissä ja verkkomyynnissä. Kampanja huipentuu Black Friday -perjantaina 27.11. ja päättyy maanantaina 30.11.

”Uskon, että tämän vuoden Black Friday -ostoksissa tullaan näkemään sekä arjen helpottamista, hyvinvoinnin edistämistä, että viihdettä ja ajanvietettä. Lisäksi puhelinkauppa käy kuumana ja loppuvuosi on vahvistunut vuosi vuodelta myös keittiömyynnin sesonkina”, kertoo Gigantin myyntijohtaja Sami Kinnunen.

Jäätelökone on uusi airfryer ja sähkömopit alkavat nousta robotti-imurien rinnalle

Viime vuonna Gigantti povasi Black Fridayn ykköshitiksi robotti-imureita, ja ne yleistyvät suomalaiskodeissa edelleen. Nyt niiden rinnalle ovat tulossa sähkömopit, jotka helpottavat ja tehostavat siivousta entisestään.

”Sähkömopit tulivat valikoimaan vuosi sitten, ja ne myytiin loppuun sekä kesällä että syksyllä. Langaton moppi yksinkertaistaa lattianpesun ja uskon, että näitä hankitaan Black Fridayn aikana koteihin tuhatpäin.”

Toinen kodin pienkoneiden ilmiö on kotitekoinen jäätelö. Jäätelökoneiden myynti on vuodessa lähes kymmenkertaistunut, ja keväällä koneet myytiin Gigantista useaan kertaan loppuun. Myyntiluvut eivät ole hiipuneet syksylläkään, joten pukinkontin yksi suosikeista lienee tässä.

”Jäätelökone on uusi airfryer. Siitä puhutaan kahvipöydissä ja somessa, ja moni haluaa kokeilla sitä itse. Myös terveellinen syöminen kiinnostaa yhä enemmän: kun tekee itse, tietää mitä suuhunsa laittaa.”

Hyvinvointilaitteet trendaavat: älysormuksia ja aktiivisuusrannekkeita pukinkonttiin

Koko joulukauden ostosten suurin trendi on Kinnusen mukaan terveys ja hyvinvointi. Puettava teknologia kasvaa Gigantissa markkinaa nopeammin ja esimerkiksi älysormusten myynti on loikannut viime vuodesta kolmanneksen. Erityisesti älysormukset ja aktiivisuusrannekkeet ovat joulukauden hittiehdokkaita.

Myös beauty tech eli kauneusteknologia vetää: punavaloa hyödyntävien LED-maskien myynti on kalenterivuoden aikana kymmenkertaistunut. Kinnunen seuraa kiinnostuksella lisäksi unikuulokkeiden sekä uusien kuntoiluvälineiden kysyntää.

”Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä laitteita ostetaan sekä itselle että lahjoiksi. Askelmäärien ohella yhä enemmän kiinnostaa se, miten nukkuu ja palautuu. Moni haluaa ratkaisun, jonka voi ottaa käyttöön jo samana iltana.”

GTA VI laittaa pelinurkkaukset uusiksi, LEGOt kiinnostavat myös aikuisia

Vuoden kiinnostavin kaupallinen ilmiö osuu keskelle Black Fridayta, kun sukupolvensa odotetuin peli GTA VI ilmestyy 19.11. Julkaisu kiihdyttää Kinnusen mukaan myyntiä enemmän kuin mikään muu tuote koko vuonna: moni päivittää samalla ohjaimet, kuulokkeet, konsolin tai jopa television.

”Pelaamisen suosio näkyy myös pelikoneiden komponenttien myynnin kovassa kasvussa. Olemme vastanneet kysyntään myymälöissä pelaamiseen erikoistuneilla asiantuntijoilla, gaming experteillä, ja verkossa Gigantin sivuilta löytyvällä konfiguraattorilla, joka auttaa kokoamaan itselle sopivan pelikoneen.”

Kinnunen muistuttaa, että pelaaminen ja rakentelu voi olla muutakin kuin digitaalista. Gigantissa liikkuvat joulukaudella vilkkaasti esimerkiksi perinteiset LEGOt, joita myydään yhä enemmän myös aikuiseen makuun.