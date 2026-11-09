Suomen Keskusta r.p.

Keskustan Antti Siika-aho: Köyhyyttä ei korjata pikavipeillä eikä leikkureilla

11.11.2026 10:32:13 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Orpon hallituksen leikkaukset ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laskeman mukaan lisäneet pienituloisia yli 100 000 suomalaisella, joista yli 20 000 on lapsia.

-    Orpo ja Purra ovat politiikallaan tavoitelleet köyhyyden lisäämistä ja vieläpä siinä onnistuneet. Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa enää tähän onnettomaan politiikkaan.

-    Vasemmiston vaihtoehto, valtion pikavippipolitiikka on vain tyhjää palopuhetta ja rumpujen paukutusta.  Vasemmiston politiikalla yhteiskunnan turvaverkot romahtaisivat ennätysajassa.

Siika-aho muistuttaa Keskustan esittäneen koko vaalikauden ajan toimenpiteitä Suomen kääntämisestä kestävän kasvun tielle.

-    Vain työtelijäisyyteen ja vaurastumiseen uskova yhteiskunta pystyy pitämään huolta myös yhteiskunnan vähäosaisista. Tämä on Keskustan linja ja vaihtoehto oikeiston ja vasemmiston politiikalle.

-    Taloudellinen näivettyminen on ajanut päättäjät ja eri kansalaisryhmät nollasummapolitiikan kierteeseen, jossa jokainen euro on aina joltain pois.

-  Suomen ja suomalaisten kokonaisetua ei näe kukaan. Tähän lyhytnäköisyyteen Keskusta tarjoaa uudistavaa ja kokoavaa vaihtoehtoa.

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Tietoja julkaisijasta

Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

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