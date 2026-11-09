Keskustan Antti Siika-aho: Köyhyyttä ei korjata pikavipeillä eikä leikkureilla
11.11.2026 10:32:13 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Orpon hallituksen leikkaukset ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laskeman mukaan lisäneet pienituloisia yli 100 000 suomalaisella, joista yli 20 000 on lapsia.
- Orpo ja Purra ovat politiikallaan tavoitelleet köyhyyden lisäämistä ja vieläpä siinä onnistuneet. Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa enää tähän onnettomaan politiikkaan.
- Vasemmiston vaihtoehto, valtion pikavippipolitiikka on vain tyhjää palopuhetta ja rumpujen paukutusta. Vasemmiston politiikalla yhteiskunnan turvaverkot romahtaisivat ennätysajassa.
Siika-aho muistuttaa Keskustan esittäneen koko vaalikauden ajan toimenpiteitä Suomen kääntämisestä kestävän kasvun tielle.
- Vain työtelijäisyyteen ja vaurastumiseen uskova yhteiskunta pystyy pitämään huolta myös yhteiskunnan vähäosaisista. Tämä on Keskustan linja ja vaihtoehto oikeiston ja vasemmiston politiikalle.
- Taloudellinen näivettyminen on ajanut päättäjät ja eri kansalaisryhmät nollasummapolitiikan kierteeseen, jossa jokainen euro on aina joltain pois.
- Suomen ja suomalaisten kokonaisetua ei näe kukaan. Tähän lyhytnäköisyyteen Keskusta tarjoaa uudistavaa ja kokoavaa vaihtoehtoa.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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