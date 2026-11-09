Keskustan Antti Siika-aho: Köyhyyttä ei korjata pikavipeillä eikä leikkureilla

- Orpo ja Purra ovat politiikallaan tavoitelleet köyhyyden lisäämistä ja vieläpä siinä onnistuneet. Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa enää tähän onnettomaan politiikkaan.

- Vasemmiston vaihtoehto, valtion pikavippipolitiikka on vain tyhjää palopuhetta ja rumpujen paukutusta. Vasemmiston politiikalla yhteiskunnan turvaverkot romahtaisivat ennätysajassa.

Siika-aho muistuttaa Keskustan esittäneen koko vaalikauden ajan toimenpiteitä Suomen kääntämisestä kestävän kasvun tielle.

- Vain työtelijäisyyteen ja vaurastumiseen uskova yhteiskunta pystyy pitämään huolta myös yhteiskunnan vähäosaisista. Tämä on Keskustan linja ja vaihtoehto oikeiston ja vasemmiston politiikalle.

- Taloudellinen näivettyminen on ajanut päättäjät ja eri kansalaisryhmät nollasummapolitiikan kierteeseen, jossa jokainen euro on aina joltain pois.

- Suomen ja suomalaisten kokonaisetua ei näe kukaan. Tähän lyhytnäköisyyteen Keskusta tarjoaa uudistavaa ja kokoavaa vaihtoehtoa.