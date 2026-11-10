Hartela rakentaa Meijerinrannan palvelukorttelin Nivalaan

Toritie 5:een rakennettavaan palvelukortteliin toteutetaan tilat ympärivuorokautiselle vammaispalveluasumiselle ja ikäihmisten yhteisölliselle asumiselle. Kaksikerroksiseen A-taloon toteutetaan ympärivuorokautisen vammaispalveluasumisen tilat ja viisikerroksiseen B-taloon yhteisöllisen asumisen asuntoja. Hankkeen rakennuttajana ja tulevien rakennusten omistajana toimii Kiinteistö Oy Kesti. Tilat tulevat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen käyttöön, ja hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pohteen kanssa.

A-energialuokan kohteen yhteenlaskettu laajuus on noin 2 500 bruttoneliömetriä. Kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastaa UKI arkkitehdit.

”Hoiva- ja palveluasumisen kohteissa onnistunut lopputulos syntyy siitä, että asukkaiden, henkilöstön, palveluntuottajan ja tilaajan tarpeet yhdistetään jo suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena ovat toimivat tilat, jotka tukevat hyvää arkea ja henkilöstön sujuvaa työtä sekä palvelevat käyttäjiään pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo aluejohtaja Panu Hulkko Hartelasta.

Rakennustyöt käynnistyivät lokakuun lopussa 2026. Talo A:n on määrä valmistua elokuussa 2027 ja Talo B:n marraskuussa 2027.

”Meijerinrannan palvelukortteli on Nivalalle merkittävä hanke, jolla vastaamme erityisryhmien ja ikäihmisten asumisen tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen. Kiinteistö Oy Kestille hanke on tärkeä osa erityisryhmien asumisen kehittämistä, ja sen myötä Nivalaan valmistuu 50 uutta asuntoa keskeiselle paikalle. On hienoa, että pitkään valmisteltu kokonaisuus on nyt edennyt rakentamisvaiheeseen. On myös mukava saada Hartela Nivalaan toteuttamaan tätä meille tärkeää hanketta. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä Hartelan ja hyvinvointialue Pohteen kanssa kohti valmista palvelukorttelia, joka tarjoaa toimivat ja viihtyisät tilat niin asukkaille kuin palvelujen toteuttajille”, kertoo Kiinteistö Oy Kestin toimitusjohtaja Simo Hautamäki.