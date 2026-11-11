Oulun yliopisto johtaa 10 miljoonan euron ERC-hanketta – kansainvälinen huipputiimi tähtää läpimurtoon kollageenitutkimuksessa
12.11.2026 13:00:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Oulun yliopiston professori Johanna Myllyharju on saanut yhdessä kansainvälisten kollegoidensa kanssa merkittävän EU-rahoituksen tutkimukseen, jossa selvitetään, miten kollageenit saavat elimistössä oikean kemiallisen rakenteensa ja mitä tapahtuu, jos tämä prosessi häiriintyy. Tutkimus voi edistää uusien hoitokeinojen kehittämistä moniin yleisiin sairauksiin, kuten sidekudossairauksiin ja syöpiin.
Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Synergy Grant -rahoitus myönnetään poikkeuksellisen kunnianhimoisille hankkeille, joissa usean tutkijan osaaminen yhdistyy vaativan tutkimusongelman ratkaisemiseksi.
CollagenQUEST (Quantitative Understanding of Enzymatic Collagen Modifications in Space and Time) -hankkeelle myönnetystä 10 miljoonasta eurosta Oulun yliopiston osuus on 2,5 miljoonaa. Rahoitus on järjestyksessään toinen Oulun yliopistoon myönnetty ERC Synergy Grant ja ensimmäinen Synergy Grant -hanke, jota johdetaan Oulun yliopistosta. Rahoitus myönnettiin kuudeksi vuodeksi.
Kollageenia muokkaavat entsyymit tutkimuksen keskiössä
Kollageenit ovat elimistön runsaimpia proteiineja, ja niitä esiintyy laajalti eri kudoksissa osana soluväliainetta. Ne ylläpitävät muun muassa ihon, luiden ja nivelten rakennetta ja säätelevät solujen toimintaa. Ihmisellä tunnetaan 28 kollageenityyppiä, joilla on erilaisia tehtäviä, mutta vielä ei täysin ymmärretä, miten ne saavat erilaistuneet ominaisuutensa.
Kollageenit tunnetaan ainutlaatuisesta kolmoiskierteisestä rakenteestaan, mutta niiden toimintaan vaikuttavat myös välttämättömät kemialliset muokkaukset, joita tapahtuu niiden muodostumisen aikana. Muokkauksista vastaavat erikoistuneet entsyymit, joiden toimintahäiriöt voivat johtaa vakaviin seurauksiin, kuten sikiön kehityshäiriöihin.
CollagenQUEST -hankkeessa tutkijat pyrkivät selvittämään kollageenimuokkauksen ”piilevän koodin” eli ne säännöt, joiden mukaan kollageenia muokkaavat entsyymit saavat aikaan oikeat kemialliset muutokset kollageeniproteiineissa oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Lisäksi tutkijat selvittävät, osallistuvatko samat entsyymit myös muiden proteiinien muokkauksiin soluissa.
”Pyrimme ratkaisemaan, miten solut valmistavat elimistön tärkeimmät tukiproteiinit hämmästyttävällä tarkkuudella ja mitkä biologiset säännöt ohjaavat tätä prosessia”, kertoo kansainvälistä hanketta koordinoiva Oulun yliopiston professori Johanna Myllyharju.
Tutkimuksessa yhdistyvät kollageenitutkimus, entsyymibiologia, rakennebiologia ja ihmisgenetiikka. Myllyharjun lisäksi vastuullisia tutkijoita ovat professori Federico Forneris (Pavian yliopisto, Italia), professori Rachel Lennon (Manchesterin yliopisto, Iso-Britannia) ja tohtori Yoshihiro Ishikawa (Kalifornian yliopisto, San Francisco, Yhdysvallat).
Tutkimuksessa hyödynnetään laajaa menetelmien kirjoa, kuten edistyneitä rakennebiologian menetelmiä, massaspektrometriaa, tekoälypohjaista suunnittelua ja geenimuokkausta tutkimusmalleissa sekä solu-, eläin- ja ihmisaineistoja.
ERC Synergy Grant -rahoituksen saaminen on merkittävä tunnustus tutkimuksen korkeasta laadusta ja eri tieteenalojen yhteistyön voimasta.
”CollagenQUEST on erinomainen osoitus siitä, kuinka strategisesti suunnatut ja pitkäjänteiset investoinnit tutkimukseen, tutkimusinfrastruktuureihin ja toisiaan vahvistaviin tutkimusprofiileihin synnyttävät kansainvälisesti ainutlaatuisia osaamiskeskittymiä, jotka houkuttelevat parhaita osaajia Ouluun ja tekevät Oulun yliopistosta halutun yhteistyökumppanin maailman johtavissa yliopistoissa ja tutkimusinstituuteissa toimiville tutkijoille”, sanoo biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan dekaani Aki Manninen.
”Paikallinen monitieteinen osaamiskeskittymä ja huolella valitut kansainväliset kumppanit luovat perustan hankkeelle, joka menestyy kaikkein kilpailluimmissakin tutkimusrahoitushauissa. Se, että hankkeen koordinointi on Oulussa, kuvastaa professori Johanna Myllyharjun tutkimuksen kansainvälistä arvostusta.”
”Tämä on juuri sitä, mihin Oulun yliopiston pitää tähdätä: emme vain osallistu maailmanluokan tutkimukseen, vaan johdamme sitä. Ensimmäinen Oulun yliopistosta koordinoitu ERC Synergy Grant osoittaa, että meillä on tieteellistä osaamista, tutkimusympäristöjä ja kansainvälistä vetovoimaa, joilla voidaan kilpailla Euroopan aivan korkeimmalla tasolla", toteaa Oulun yliopiston tutkimusvararehtori Matti Latva-aho.
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Yhteyshenkilöt
Professori Johanna Myllyharju, Oulun yliopisto, 050 340 7127, johanna.myllyharju@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Meri Rova, Oulun yliopisto, 050 464 3361, meri.rova@oulu.fi
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Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.
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