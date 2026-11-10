Helsingin Kaupunginteatterin Taidetta koteihin -konsepti on Vuoden yleisötyöteko 2025

Vuoden yleisötyöteko -tunnustuspalkinto myönnetään kulttuurin ja taiteen alaan liittyvälle projektille, hankkeelle tai teolle, joka on ollut ajankohtainen vuoden 2025 aikana. Palkinnolla halutaan nostaa esiin huomionarvoisia kulttuuri- ja taidekentän yleisötyötekoja sekä lisätä yleisötyöhön liittyvää tietoisuutta suuren yleisön keskuudessa. Horisontti-työryhmän jakama tunnustuspalkinto jaettiin nyt kolmannen kerran. Palkintoraati arvioi ehdokkaita muun muassa saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden, osallistavuuden, innovatiivisuuden, skaalautuvuuden sekä alan toimijoita inspiroivan vaikutuksen näkökulmista.

Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyön Taidetta koteihin -konsepti

Taidetta koteihin -konsepti tuo taiteen ihmisten omaan elinympäristöön ja muuttaa tavalliset kodit ja kotiympäristöt taidetapahtumien näyttämöiksi ja tapahtumapaikoiksi. Malmilla toteutetussa hankkeessa, kuka tahansa alueella asuva pystyi ilmoittamaan kotinsa mukaan ja tapahtumien sisältö suunniteltiin yhdessä kodin asukkaiden kanssa. Tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Pääroolissa Malmi -hankkeen taiteilijat Laura Ikonen, Jenny Jumppanen, Aleksi Kinnunen ja Janne Puustinen. Tapahtumien sisällöstä riippuen mukaan voitiin kutsua myös muita taiteen alan ammattilaisia. Lopullisissa tapahtumissa kohtasivat toisilleen tuntemattomat ihmiset, sillä tapahtumat olivat avoimia kaikille. Hanke tavoitti myös sellaisia osallistujia, jotka eivät välttämättä koe perinteisiä teatteritiloja omikseen tai joiden kynnys osallistua kulttuuritapahtumiin on tavallista korkeampi. Vuonna 2025 järjestettiin yhteensä 11 maksutonta kotitapahtumaa, joihin osallistui 260 kaupunkilaista.

Horisontti-raati kiitti erityisesti hankkeen tapaa rakentaa luottamusta ja yhteisöllisyyttä paikallisella tasolla. Raadin mukaan Taidetta koteihin osoittaa, että yleisötyö voi parhaimmillaan olla yhdessä tekemistä, jossa yleisö ei ole pelkästään vastaanottaja vaan aktiivinen toimija ja sisällön rakentaja. Samalla hanke tarjoaa inspiroivan mallin kulttuuritoimijoille siitä, miten taidetta voidaan viedä uusiin ympäristöihin ja uusien yleisöjen pariin.

"Taidetta koteihin -konseptia kehittäessäni ajattelin, että sen merkityksellisyys syntyy ennen kaikkea siitä, että tapahtuma suunnitellaan yhdessä asukkaan kanssa. Tapahtuma heijastaa ja tuo näkyväksi jotain olennaista asukkaasta ja kodin luonteesta. Tällöin taiteeseen syntyy henkilökohtainen suhde, ja myös kohtaamisille sen äärellä avautuu uudenlaisia mahdollisuuksia. On hienoa, että juuri tämä ajatus on saanut tunnustusta Vuoden yleisötyöteko -palkinnon myötä", kertoo hankkeen vastaava taiteilija Laura Ikonen.

Taidetta koteihin -tapahtumia on toteutettu myös vuonna 2019 osana HKT:n Valokeilassa Koillinen -hanketta. Lisäksi vuosina 2020–2021 toteutettiin Taidetta koteihin Kalasatama -projekti, jossa alueen kotien tarinat koottiin taideinstallaatioon kauppakeskus REDIin.

Kotitapahtumista koottu valokuvanäyttely on vuoden 2026 loppuun asti esillä studio Pasilan lämpiössä. Taidetta koteihin – valokuvanäyttely esityksistä olohuoneissa esittelee kaudella 2025 toteutettujen Taidetta koteihin -tapahtumien tunnelmia, koteja ja niissä syntyneitä kohtaamisia. Näyttely tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa kotiesityksiin myös heille, jotka eivät itse päässeet intiimeihin esityksiin paikan päälle.

Taidetta koteihin -toiminta oli osa Pääroolissa Malmi -hanketta, jota rahoittaa Helsingin kaupunki. Alueellisen Pääroolissa Malmi -taidehankkeen tarkoitus on tarjota asuinalueelle erilaisia teatterin ja taiteen osallistumismahdollisuuksia sekä tukea alueen omaa kulttuuritoimintaa luoden myös uusia kaupunkikulttuurin muotoja. Hanke tutkii ja tekee teatteritaiteen keinoin näkyväksi kaupunginosan historiaa sekä muuttuvaa identiteettiä. Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä alueen paikallistoimijoiden ja asukkaiden sekä muiden Helsingin malli -toimijoiden kanssa.

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