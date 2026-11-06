Valtiovarainvaliokunnan perussuomalaiset: Työn verotus kevenee ja verobyrokratia vähenee vuonna 2027
11.11.2026 12:03:47 EET | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | Tiedote
Valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä vuoden 2027 tuloverotuksesta. Hallituksen esityksen mukainen työtulovähennyksen korotus keventäisi työn verotusta noin 230 miljoonalla eurolla. Lisäksi veroasteikon kaikille tulorajoille tehtäisiin täysimääräiset indeksitarkistukset.
– Pieni- ja keskituloisten työn verotus kevenee entisestään vuonna 2027. Palkasta jää enemmän käteen, ja se vahvistaa ostovoimaa. Perussuomalaisten mielestä työn verotusta pitää keventää myös tulevalla vaalikaudella, sanoo kansanedustaja Ville Vähämäki.
Hallitus muuttaa myös startup -yhtiöiden työsuhdeoptioiden verotusta paremmin kasvua tukevaan suuntaan. Työsuhdeoptio antaa työntekijälle oikeuden hankkia yhtiön osakkeita ennalta sovittuun hintaan. Listaamattoman yhtiön osakkeita optiolla hankkiva työntekijä voisi tietyin ehdoin maksaa optioedun veron vasta osakkeiden myyntivuoden verotuksessa.
– Nykyisin työntekijä voi joutua maksamaan optioedun veron säästöistään jo ennen osakkeiden myyntiä. Kun veron voi maksaa myyntituloista, suomalaisilla kasvuyrityksillä on paremmat mahdollisuudet houkutella osaajia optioiden avulla, toteaa kansanedustaja Sami Savio.
Uusia kohteita lahjoitusvähennyksen piiriin
Yksityishenkilöiden ja yhteisöjen lahjoitusvähennys laajenee vuonna 2027 muun muassa liikuntaa, lasten ja nuorten hyvinvointia sekä terveyttä edistäviin lahjoituksiin.
– Lahjoitusvähennyksen laajennus helpottaa yhdistysten ja säätiöiden yksityisen rahoituksen hankintaa. Paikallisessa urheiluseurassa lahjoitukset voivat tuoda lisää harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille, sanoo Jari Koskela.
Yksityishenkilö voisi vähentää suoraan verostaan 30 prosenttia vähintään 500 euron rahalahjoituksesta, kun saajana on Verohallinnon nimeämä yhdistys tai säätiö ja rahat käytetään laissa hyväksyttyyn tarkoitukseen.
– Valiokunta päätti laajentaa mietinnössään lahjoitusvähennyksen koskemaan myös vapaaehtoista maanpuolustustyötä tukevia lahjoituksia. Pidän erikoisena, että kaikki oppositiopuolueet eivät tätä laajennusta kannattaneet, kummastelee kansanedustaja Jari Ronkainen.
Kerättyjen pullojen pantit verovapaiksi
Hallituksen esityksellä pullopanteista kerätyt tulot säädetään verovapaiksi. Esitys perustuu hallituksen norminpurkutyöryhmän esitykseen.
– Pullopanttitulot ovat olleet veronalaista tuloa, vaikka käytännössä kukaan ei niitä verottajalle ole ilmoittanut. Nyt tehtävä muutos on maalaisjärjen mukaista ylikireän sääntö-Suomen purkua. Vastaavia lainsäädännön erikoisuuksia pitää purkaa myös jatkossa, sanoo Minna Reijonen.
Yhteyshenkilöt
Ville VähämäkiKansanedustajaPerussuomalaisten eduskuntaryhmäPuh:094323195ville.vahamaki@eduskunta.fi
Sami SavioKansanedustajaPerussuomalaisten eduskuntaryhmäsami.savio@eduskunta.fi
Jari KoskelaKansanedustajaPerussuomalaisten eduskuntaryhmäPuh:094323120jari.koskela@eduskunta.fi
Jari RonkainenKansanedustajaPerussuomalaisten eduskuntaryhmäPuh:094323141jari.ronkainen@eduskunta.fi
Minna ReijonenKansanedustajaPerussuomalaisten eduskuntaryhmäPuh:094323135minna.reijonen@eduskunta.fi
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