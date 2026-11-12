Pharmac Finland, Soten Tuottajat ja SYNLAB yhdistävät voimansa – uusi Terveyspisteet-palvelukokonaisuus laajentaa apteekkien palveluita

Pharmac Finland Oy laajentaa toimintaansa apteekkien terveyspistepalveluihin

Apteekkien pitkäaikainen yhteistyökumppani Pharmac Finland Oy laajentaa annosjakelupalvelunsa rinnalle terveydenhuollon palveluita. Yhteistyössä Soten Tuottajat Oy:n kanssa kehitettävä Terveyspisteet-kokonaisuus tuo apteekkeihin lääkäripalvelut, reseptien uusimisen, terveyspisteiden tukipalvelut ja laboratoriopalvelut. Laboratoriodiagnostiikasta vastaa SYNLAB Suomi Oy.

Uusi yhteistyömalli helpottaa apteekkien arkea, parantaa terveyspalveluiden saatavuutta ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Apteekit voivat laajentaa palveluitaan hyödyntämällä valmiita toimintamalleja, lääkäriverkostoa ja digitaalisia järjestelmiä.

OmaResepti ja OmaLääkäri sujuvoittavat reseptiasiointia ja annosjakelun aloittamista Uudet OmaResepti- ja OmaLääkäri-palvelut tuovat lääkäripalvelut apteekin asiakkaiden saataville ja vähentävät apteekkien reseptiselvittelyä. OmaResepti-palvelu avautuu 16.11.2026.

• Reseptipalvelut: reseptien uusiminen ja uusien lääkemääräysten arviointi lääkärin toimesta.

• Annosjakelun aloitus: 20 minuutin OmaLääkärin aloitusvastaanotto lääkityksen arviointiin ja annosjakelun käynnistämiseen.

• Nopeat vasteajat: palveluvaihtoehtoina 12 tunnin tai kiireellisissä tilanteissa 20 minuutin vasteaika.

Terveyspisteet, laboratoriopalvelut ja digitaaliset ratkaisut Palvelukokonaisuus tukee uusien terveyspisteiden perustamista ja nykyisten palveluiden kehittämistä.

Kokonaisuuteen kuuluvat:

• Terveydenhuollon palvelut: vastuulääkäripalvelut, tuki lupa- ja viranomaisasioissa, lääkärin etävastaanotot, rokotukset ja muut terveydenhuollon palvelut.

• Laboratoriopalvelut: tutkimuspalvelut yhteistyössä laboratoriodiagnostiikan kumppani SYNLABin kanssa.

• Asioinnin tuki: apteekin henkilökunta voi avustaa asiakkaita palveluiden käytössä.

• stemGO Medical: A1-luokan potilastietojärjestelmä, jolla rokotus- ja hoitotiedot voidaan kirjata Kanta-palveluihin. Järjestelmä on lääkäreiden ja apteekin terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä asianmukaisin käyttöoikeuksin.

Apteekeille uusia mahdollisuuksia terveyspalveluiden tarjoajina

Yhteistyön tavoitteena on tuoda terveyspalvelut lähemmäksi asiakkaita ja vahvistaa apteekkien asemaa monipuolisina terveydenhuollon palvelupisteinä. Samalla apteekeille avautuu mahdollisuus kehittää uutta, jatkuvaa ja kannattavaa palveluliiketoimintaa.

Palvelukokonaisuuden yhteistyökumppanit:

• Pharmac Finland Oy – palvelukokonaisuuden kehittäjä ja markkinoija.

• Soten Tuottajat Oy – lääkäripalvelut, muut terveydenhuollon palvelut ja järjestelmät: (stemGO Oy)

• SYNLAB Suomi Oy – laboratoriodiagnostiikan kumppani.

Yhteistyö käynnistää uuden vaiheen Pharmacin apteekeille tarjoamien ammattilaispalveluiden ja terveyspalveluiden kehittämisessä.

Lisätietoa palveluista: terveyspisteet.fi

Lisätiedot medialle:

Pharmac Finland Oy Karoliina Kaijasilta-Järvenpää | Toimitusjohtaja karoliina.kaijasilta-jarvenpaa@pharmac.fi

Soten Tuottajat Oy Teemu Salminen | Hallituksen jäsen

teemu@vastaanotto.fi

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