Merihaanpuistossa pääsee veden äärelle

Merihaanpuiston läpi suunnitellaan rantareittiä, jonka varrelle sijoitetaan penkkejä ja oleskelupaikkoja. Lähemmäs veden rajaa pääsee askelkivipolkua pitkin. Puistoon istutetaan puita ja pensaita sekä monipuolisesti niitty- ja rantakasvillisuutta. Merihaanpuistossa aiemmin sijainnut Risto Salosen Heijastuksia-veistos on tarkoitus palauttaa puistoon rakentamisen yhteydessä.

Puisto toimii samalla osana alueen tulvasuojausta. Rannan puoleinen osa suunnitellaan kestämään ajoittaista tulvavettä, ja puiston ylempään osaan rakennetaan kasvillisuuden peittämä tulvavalli. Näin tulvasuojauksen rakenteet sulautuvat osaksi puistoa.

Merihaanpuisto on tarkoitus toteuttaa ennen alueen muuta rakentamista. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen loppuvuodesta 2027, jolloin puisto voisi valmistua vuoden 2028 aikana.

Signe Branderin terassille istutuksia ja penkkejä

Signe Branderin terassin länsiosan suunnitelma on hyväksytty jo vuonna 2021. Nyt valmistunut suunnitelmaluonnos koskee terassin itäosaa.

Terassille tulee aukio, jolle suunnitellaan aaltoilevan muotoisia istutusalueita. Penkkien ja graniittimuurien rajaamille alueille istutetaan puita, pensaita ja perennoja. Aukiolle on asemakaavassa osoitettu myös paikka kahvila- tai ravintolarakennukselle.

Terassi rakennetaan tulvasuojauksen vuoksi 3,3 metrin korkeudelle merenpinnasta. Puistossa maasto puolestaan laskee lähemmäs rantaa ja veden äärelle.

Signe Branderin terassin ja Merihaanpuiston suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan. Terassilla ja puistossa on jo tehty esirakentamista. Terassin viimeistely tehdään kuitenkin vasta viereisten asuinrakennusten rakentamisen jälkeen, ja tämänhetkisen arvion mukaan se valmistuu kokonaisuudessaan 2030-luvun alkupuolella.

Puiston yhteyteen suunnitellaan myös Merihaan veneseuran pienvenesatamaa. Sataman toteuttaminen edellyttää vesilupaa, joten sen rakentamisen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Suunnitelmaluonnoksiin voi nyt tutustua ja antaa palautetta

Merihaanpuiston ja Signe Branderin terassin suunnitelmaluonnoksia esitellään torstaina 19. marraskuuta klo 16.30–18 osoitteessa Siltasaarenkatu 12 A, 4. kerros.

Suunnitelmat ovat esillä 1. joulukuuta asti kaupungin verkkosivulla.

Katu- ja puistosuunnitelmat on tavoitteena hyväksyä keväällä 2027.