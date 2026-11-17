Merihaan etelärantaan tulee rantareitti veden äärelle
18.11.2026 09:28:59 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Merihaanpuiston ja Signe Branderin terassin itäosan suunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet. Puistoon on tulossa rantareitti, monipuolista kasvillisuutta sekä paikkoja pysähtymiseen ja päästä veden äärelle. Signe Branderin terassille tulee istutuksia, puita ja penkkejä. Alueelle on suunnitteilla myös pienvenesatama.
Merihaanpuistossa pääsee veden äärelle
Merihaanpuiston läpi suunnitellaan rantareittiä, jonka varrelle sijoitetaan penkkejä ja oleskelupaikkoja. Lähemmäs veden rajaa pääsee askelkivipolkua pitkin. Puistoon istutetaan puita ja pensaita sekä monipuolisesti niitty- ja rantakasvillisuutta. Merihaanpuistossa aiemmin sijainnut Risto Salosen Heijastuksia-veistos on tarkoitus palauttaa puistoon rakentamisen yhteydessä.
Puisto toimii samalla osana alueen tulvasuojausta. Rannan puoleinen osa suunnitellaan kestämään ajoittaista tulvavettä, ja puiston ylempään osaan rakennetaan kasvillisuuden peittämä tulvavalli. Näin tulvasuojauksen rakenteet sulautuvat osaksi puistoa.
Merihaanpuisto on tarkoitus toteuttaa ennen alueen muuta rakentamista. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen loppuvuodesta 2027, jolloin puisto voisi valmistua vuoden 2028 aikana.
Signe Branderin terassille istutuksia ja penkkejä
Signe Branderin terassin länsiosan suunnitelma on hyväksytty jo vuonna 2021. Nyt valmistunut suunnitelmaluonnos koskee terassin itäosaa.
Terassille tulee aukio, jolle suunnitellaan aaltoilevan muotoisia istutusalueita. Penkkien ja graniittimuurien rajaamille alueille istutetaan puita, pensaita ja perennoja. Aukiolle on asemakaavassa osoitettu myös paikka kahvila- tai ravintolarakennukselle.
Terassi rakennetaan tulvasuojauksen vuoksi 3,3 metrin korkeudelle merenpinnasta. Puistossa maasto puolestaan laskee lähemmäs rantaa ja veden äärelle.
Signe Branderin terassin ja Merihaanpuiston suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan. Terassilla ja puistossa on jo tehty esirakentamista. Terassin viimeistely tehdään kuitenkin vasta viereisten asuinrakennusten rakentamisen jälkeen, ja tämänhetkisen arvion mukaan se valmistuu kokonaisuudessaan 2030-luvun alkupuolella.
Puiston yhteyteen suunnitellaan myös Merihaan veneseuran pienvenesatamaa. Sataman toteuttaminen edellyttää vesilupaa, joten sen rakentamisen aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Suunnitelmaluonnoksiin voi nyt tutustua ja antaa palautetta
Merihaanpuiston ja Signe Branderin terassin suunnitelmaluonnoksia esitellään torstaina 19. marraskuuta klo 16.30–18 osoitteessa Siltasaarenkatu 12 A, 4. kerros.
Suunnitelmat ovat esillä 1. joulukuuta asti kaupungin verkkosivulla.
Katu- ja puistosuunnitelmat on tavoitteena hyväksyä keväällä 2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Tienvieri
Tiimipäällikkö
Liikenne- ja katusuunnittelu
kaupunkiympäristön toimiala
Puh: 09 310 20480
anna.tienvieri@hel.fi
Tomas Palmgren
Projektinjohtaja
Puisto- ja viheraluesuunnittelu
kaupunkiympäristön toimiala
Puh: 09 310 38586
tomas.palmgren@hel.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 17.11.202617.11.2026 18:15:12 EET | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 17.11.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Päiväkoti Kruununhaka öppnas i en historisk kasernbyggnad i början av året17.11.2026 15:32:24 EET | Pressmeddelande
Kasernbyggnaden i Kronohagen har renoverats till ett nytt daghem som är uppdelat i flera hemliknande utrymmen. Daghemmet är dimensionerat för 224 barn, men inledningsvis börjar 140 barn i daghemmet.
Päiväkoti Kruununhaka avataan alkuvuodesta historialliseen kasarmirakennukseen17.11.2026 15:32:24 EET | Tiedote
Kruununhaassa sijaitseva kasarmirakennus on kunnostettu uudeksi päiväkodiksi, joka jakautuu useampaan kodinomaiseen tilaan. Päiväkoti on mitoitettu 224 lapselle, mutta alkuun päiväkodissa aloittaa 140 lasta.
Arkitekturtävling för Allas Pool drar igång – även Magasinsstrandens projekt går framåt13.11.2026 14:53:21 EET | Pressmeddelande
En arkitekturtävling för nya Allas Pool drar igång i den östra delen av Södra hamnen. Vid Magasinsstranden behandlas principerna för uthyrning och försäljning av tomter för det nya arkitektur- och designmuseet och Saaret-projektet.
Allas Poolin arkkitehtuurikilpailu käynnistyy – myös Makasiinirannan hankkeet etenevät13.11.2026 14:53:21 EET | Tiedote
Eteläsataman itäosassa käynnistyy uuden Allas Poolin arkkitehtuurikutsukilpailu. Makasiinirannassa käsitellään uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sekä Saaret-hankkeen tonttien vuokraus- ja myyntiperiaatteita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme