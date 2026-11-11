Timo Furuholm: Orpon hallitus laittaa lapset maksamaan suuryritysten ja miljonäärien veronalennukset
11.11.2026 13:56:45 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm pitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreita laskelmia pienituloisuuden lisääntymisestä karuna osoituksena Orpon hallituksen epäoikeudenmukaisesta talouspolitiikasta.
THL:n mukaan hallituksen sosiaaliturva- ja veromuutokset pienentävät pienituloisimman kymmenesosan käytettävissä olevia tuloja keskimäärin 80 euroa kuukaudessa aikuista kohden. Samaan aikaan suurituloisimman kymmenesosan tulot kasvavat 50 euroa kuukaudessa.
– Nämä luvut paljastavat Orpon hallituksen todelliset arvovalinnat. Kaikkein köyhimmiltä viedään ja kaikkein rikkaimmille annetaan lisää. Kyse ei ole vahingosta, vaan tietoisista poliittisista päätöksistä. Perusuomalaiset katsovat vierestä, kun kokoomuksen vaalirahoittajien asiaa ajetaan täysi häikäilemättömästi pienituloisen suomalaisen kustannuksella, Furuholm sanoo.
THL arvion mukaan hallituksen päätökset lisäävät pienituloisten määrää 102 000 henkilöllä, joista 22 000 on lapsia. Samalla köyhyys syvenee jo valmiiksi pienituloisten keskuudessa.
– 100 000 uuden työpaikan sijaan tulikin 100 000 uutta köyhää. Erityisen julmaa on lapsiperheköyhyyden kasvattaminen tilanteessa, jossa monilla perheillä on jo valmiiksi vaikeuksia selvitä arjestaan. Lapset laitetaan maksamaan miljonäärien ja suuryritysten veronalennukset, Furuholm sanoo.
THL:n laskelmien mukaan kotitalouksien yhteenlasketut tulot pysyvät lakimuutosten suorien vaikutusten osalta lähes ennallaan, eli köyhimmät suomalaiset maksavat rikkaimpien viisikymppiset. Furuholmin mukaan tämä osoittaa hallituksen politiikan todellisen päämäärän.
– Tämä on koko hallituksen politiikan irvokkuus. Hallitus kutsuu tätä vastuulliseksi talouspolitiikaksi, vaikka todellisuudessa kyse on tulonsiirrosta pienituloisilta hyvätuloisille. Tässä ei ole kyse hyvinvointivaltion pelastamisesta, vaan sen mielivaltaisesta moukaroinnista.
Yhteyshenkilöt
Timo FuruholmkansanedustajaPuh:050 551 0421timo.furuholm@eduskunta.fi
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