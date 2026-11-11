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LUMO-ohjelmien yleisötilaisuudet ovat alkaneet

11.11.2026 16:17:05 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Varsinais-Suomen ja Satakunnan Luonnon monimuotoisuuden maakunnalliset ohjelmat ovat edenneet työpajatyöskentelystä yleisötilaisuuksiin, joissa ovat esillä ohjelman luontotietokarttaluonnokset. Kartoissa maakunnat on jaettu luonnoltaan eriäviin aluekokonaisuuksiin, joille on määritetty kunkin kokonaisuuden kannalta merkittävimmät luontotoimet sekä maakunnan monimuotoisuuden keskittymät. Laajassa sidosryhmäyhteistyössä syntyvät ohjelmat keskittyvät vapaaehtoisen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Tilaisuuksissa kerrotaan tarvittavista luontotoimista sekä rahoitusmahdollisuuksista. Seuraavat LUMO-ohjelmien alueelliset yleisötilaisuudet järjestetään Paraisilla 19.11.2026 ja Salossa 16.12.2026.

Paimionjokilaakson ilmakuva
Paimionjokilaakso kiemurtelee monimuotoisena peltojen keskellä. Kuvassa Askalan perinnemaisema. Turo Tuomikoski

Luontotietokarttojen luonnokset esillä, tervetuloa tutustumaan ja kommentoimaan! 

LUMO-ohjelmien luontotietokartta pohjautuu ajantasaiseen ja luotettavaan luontotietoon. Ohjelman toimintaperiaatteena on toimien kohdentaminen uhanalaisimman luonnon turvaamiseksi sekä paikallisten luontotoimien ja toimijoiden tukeminen. Ohjelmat koostuvat luontotietokartasta, jonka pohjalta laaditaan luontokadon pysäyttämisen tavoitteet ja toimenpiteet. Luontotietokarttojen ensimmäiset luonnokset on nyt tuotu esille yleisötilaisuuksiin. Tule mukaan ja tuo oma näkemyksesi mukaan ohjelmaan. 

Ensimmäinen LUMO-ohjelmien yleisötilaisuus keräsi lähes 150 osallistujaa Turkuun 27.10.2026. Tilaisuudessa esiteltiin Satakunnan ja Varsinais-Suomen LUMO-ohjelmien sisältöä ja luontotietokarttaluonnoksia. Lisäksi tilaisuus tarjosi mahdollisuuden asian parissa toimivien tapaamiseen ja tiedon vaihtoon. Tilaisuudet jatkuivat LUMO-päivällä Porissa 4.11.2026.  

Seuraava yleisötilaisuus on Paraisilla 19.11.2026. Ilmoittautuminen on auki. Salossa tilaisuus järjestetään 16.12.  Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin. Seuraa tilannetta LUMO-ohjelman sivuilla, ja ilmoittaudu mukaan. Tilanteen tasalla tilaisuuksista pysyt laittamalla viestiä Maija Mussaarelle maija.mussaari@elinvoimakeskus.fi.  

Kohdentamalla tehoa luontokadon torjuntaan  

Yleisötilaisuuksien jälkeen LUMO-ohjelman yhteistyöryhmät kokoontuvat asettamaan maakunnallisia tavoitteita luontokarttojen pohjalta. LUMO-ohjelmat valmistuvat 2027 lopussa. Suomi on sitoutunut luontokadon pysäyttämiseen, mutta tavoite on karkaamassa käsistä. Vapaaehtoinen monimuotoisuuden turvaaminen on osa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja kehittämisen kokonaisuutta, jota edistetään kunnallisella, maakunnallisella, valtiollisella sekä EU:n tasolla. Rahoitus on vahvasti riittämätöntä luontokadon torjumiseksi, siksi LUMO-ohjelma keskittyy ohjaamaan rahoitusta luontokadon pysäyttämisen kannalta kiireellisimmille alueille ja kohteille.  

LUMO-ohjelma tähtää tehokkaisiin yhteisratkaisuihin 

Maakunnallisten LUMO-ohjelmien tarkoituksena on lisätä tietoa tarvittavista toimista kattavasti ja kaikkien käyttöön. Kartan avulla luonnon monimuotoisuustyöstä ja luontokadon torjunnasta kiinnostuneet pääsevät tutustumaan ja tarttumaan oman toiminta-alueensa merkittävimpiin luontotoimiin.  

Ohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää eri maankäytön sektoreilla sellaisia toimintatapoja, jotka turvaavat ja edistävät luonnon monimuotoisuutta. LUMO-ohjelman tavoitteena ovat erityisesti ratkaisut, jotka toteuttavat samanaikaisesti useaa luontokadon ja ympäristönsuojelun kärkitavoitetta (win-win toimet). Luontotavoitteiden jäsentyessä kartalle, tämä tavoite tulee mahdolliseksi entistä paremmin. 

Toteuttamisen kivijalkana ovat toimivat neuvonta- ja yhteistyöverkostot, jotka ohjaavat ratkaisujen käytännön toteuttamisessa. LUMO-ohjelman osoittamiin luonnonhoidon, ennallistamisen ja suojelualueiden perustamisen toimiin voi halutessaan saada rahoitusta esimerkiksi METSO-ohjelman, Helmi-ohjelman, säätiöiden sekä Luonnonarvokaupan kautta. Rahoitusmahdollisuuksia esitellään LUMO-tilaisuuksissa.  

Toisaalta viestiä viedään korkeammille hallinnollisille tasoille Satakunnan ja Varsinais-Suomen luontokadon torjunnan kiireellisimmistä tavoitteista ja rahoitusvajeista. Näin lounaisrannikon haasteet pääsevät osaksi rahoitustyökalujen valtakunnallista suunnittelua.  

Lisätietoja LUMO-ohjelmista: Lounais-Suomi - Elinvoimakeskus 

Ilmoittaudu tästä 19.11. Paraisten tilaisuuteen.

Avainsanat

luonnon monimuotoisuusluontotieto

Kuvat

Luontotyön kohdentaminen tapahtuu määrittelemällä eri tyyppisille aluekokonaisuuksille erityiset luontotyön tavoitteet. Aluekokonaisuuksia löytyy kartalta kahdenlaisia: aluekokonaisuudet näkyvät kartalla eri väreillä ja monimuotoisuuskeskittymät katkoviivoilla. Eri väreillä näkyvät aluekokonaisuudet on määritetty luonnon- ja kulttuurimaiseman pohjalta. Taustalla maisemamaakuntien maisemaseutujako, yhdessä geologisten ja topografisten sekä kasvillisuusvyöhykkeiden ja muiden ekologisten piirteiden (tunnistettu aineistotyön perusteella) kanssa. Maakunnalliset monimuotoisuuskeskittymät ovat alueita, joilla maakunnalle ominaisten uhanalaisten luontotyyppien ja lajien monimuotoisuus on korkeimmillaan, ja ne tunnistetaan perustuen parhaaseen saatavilla olevaan luontotietoon.
Luontotyön kohdentaminen tapahtuu määrittelemällä eri tyyppisille aluekokonaisuuksille erityiset luontotyön tavoitteet. Aluekokonaisuuksia löytyy kartalta kahdenlaisia: aluekokonaisuudet näkyvät kartalla eri väreillä ja monimuotoisuuskeskittymät katkoviivoilla. Eri väreillä näkyvät aluekokonaisuudet on määritetty luonnon- ja kulttuurimaiseman pohjalta. Taustalla maisemamaakuntien maisemaseutujako, yhdessä geologisten ja topografisten sekä kasvillisuusvyöhykkeiden ja muiden ekologisten piirteiden (tunnistettu aineistotyön perusteella) kanssa. Maakunnalliset monimuotoisuuskeskittymät ovat alueita, joilla maakunnalle ominaisten uhanalaisten luontotyyppien ja lajien monimuotoisuus on korkeimmillaan, ja ne tunnistetaan perustuen parhaaseen saatavilla olevaan luontotietoon.
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Paimionjokilaakson ilmakuva
Paimionjokilaakso kiemurtelee monimuotoisena peltojen keskellä. Kuvassa Askalan perinnemaisema.
Turo Tuomikoski
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

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