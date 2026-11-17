Katsauksen tavoitteena on tarjota säännöllisesti päivittyvä tilannekuva alueen investointiympäristöstä sekä tukea aluekehitystä, ennakointia ja julkista keskustelua. Yhteenveto auttaa hahmottamaan hankkeiden mittaluokkaa, aikajännettä sekä niiden vaikutuksia elinkeinoelämään, työllisyyteen ja alueen kilpailukykyyn.

Katsauksessa on tarkasteltu investointien kokonaismääriä maakunnittain ja seutukunnittain. Katsaus sisältää tietoa myös suunnitteilla olevista tuuli- ja aurinkovoimainvestoinneista erillisenä kokonaisuutena.

Merkittävät investoinnit vauhdittavat alueen kehitystä pitkälle 2030-luvulle

Investointiselvityksen mukaan Pohjanmaan elinvoimakeskuksen alueelle suunnitellaan yhteensä noin 70 miljardin euron investointeja. Arvio sisältää teollisuuden, energian, datakeskusten ja vihreän siirtymän hankkeita sekä energiantuotantoinvestoinnit, kuten maa- ja merituulivoiman sekä aurinkovoiman tuotantoinvestoinnit. Osa hankkeista etenee suunnitelmien mukaan lähivuosina toteutukseen, kun taas osa suunnitelmista ulottuu 2030-luvulle saakka.

Pohjanmaalle suunniteltujen teollisuus- ym. suurinvestointien arvo on noin 17,9 miljardia euroa ja Keski-Pohjanmaalle noin 17,3 miljardia euroa. Merkittävimpiä investointikokonaisuuksia ovat datakeskukset, akku- ja energiavarastointiteknologiat, vety- ja Power-to-X-hankkeet sekä metalli-, kemian- ja materiaaliteollisuuden investoinnit. Näiden investointien lisäksi tuuli- ja aurinkovoimahankkeet muodostavat alueella merkittävän investointikokonaisuuden. Energiantuotantohankkeiden arvioitu yhteenlaskettu arvo on Pohjanmaalla noin 28,5 miljardia euroa ja Keski-Pohjanmaalla noin 6,4 miljardia euroa.

Elinvoimakeskuksen tiedossa on myös vielä salassa pidettäviä hankkeita, joiden investointisummia ei ole laskettu mukaan kartoituksessa esitettyihin summiin.

– Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle on suunnitteilla todella merkittävä määrä suuria investointihankkeita. Haluamme tarjota eri toimijoille helposti hyödynnettävän ja informatiivisen tilannekuvan siitä, millaisia kasvumahdollisuuksia ja kehitysnäkymiä alueellamme on nähtävissä, toteaa elinkeino-osaston osastopäällikkö Terhi Mäkinen Pohjanmaan elinvoimakeskuksesta.