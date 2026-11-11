Yrittäjät: EU:n uusi kuluttajapaketti uhkaa lisätä pienyritysten velvoitteita verkkokaupassa

– Vaarana on yritysten poistuminen markkinoilta ja kilpailun väheneminen, jos kuluttajakaupasta tehdään liian raskasta. Se voisi nostaa hintoja ja kaventaa kuluttajien valinnanvaraa, Lempiäinen arvioi alustavasti komission ehdotusta.

Komissio julkaisi tänään ehdotukset Digital Fairness Act -asetukseksi sekä yksinkertaistamisdirektiiviksi. Seuraavaksi ehdotukset menevät Euroopan parlamentin ja jäsenmaita edustavan EU:n neuvoston käsiteltäväksi. Yrittäjät vaikuttaa uudistukseen vahvasti EU-tasolla.

Pienyrittäjälle yksinkertaistamista mitataan arjessa

Komissio tavoittelee uudistuksella myös sääntelyn yksinkertaistamista. Tavoite on tärkeä, mutta yksinkertaistamisen pitää näkyä yrityksille konkreettisina kevennyksinä.

– Pienyrittäjälle yksinkertaistamista mitataan arjessa sillä, vähenevätkö velvoitteisiin kuluva työ ja kustannukset. Uudistuksen pitää aidosti helpottaa yrityksen arkea. Komissio myös itse toteaa vaikutusarviossaan, että kokonaisuudesta tulee pk-yrityksille kustannuksia, Lempiäinen korostaa.

Tuoreessa Yrittäjägallupin kuluttajansääntely vaikuttaa jo suomalaisyritysten haluun käydä kuluttajakauppaa. Noin kahdeksan prosenttia vastaajista on sääntelyn vuoksi vähentänyt tai lopettanut kuluttajakaupan tai jättänyt sen aloittamatta. Kun mukaan lasketaan vähentämistä tai lopettamista harkitsevat, osuus on jo yli yksi kymmenestä ja nousee noin 12 prosenttiin.

– Uusien velvoitteiden tarpeellisuus on arvioitava huolellisesti, päällekkäistä sääntelyä on poistettava ja pienyrityksille on turvattava tolkulliset tavat täyttää vaatimukset.

Kiinalaisiin halpakauppoihin puututaan

Komission paketilla on tärkeät tavoitteet. Se pyrkii muun muassa suojelemaan lapsia sekä puuttumaan nykyistä tehokkaammin kuluttajansuojan rikkomuksiin ja epäreiluihin kaupallisiin käytäntöihin.

– Suomalaiset pk-yritykset eivät lähtökohtaisesti harjoita sellaisia epärehellisiä tai manipuloivia käytäntöjä, joihin komissio pyrkii puuttumaan. On kohtuutonta, jos väärinkäytösten torjuminen tuo uusia velvoitteita myös yrityksille, jotka eivät ole syyllistyneet harhaanjohtaviin käytänteisiin, Lempiäinen sanoo.

Yrittäjät on pitkään vaatinut tehokkaampia toimia esimerkiksi kiinalaisten halpaverkkokauppojen rikkomuksia vastaan. Kuluttajansuojan laiminlyönnistä tai kuluttajien manipuloinnista ei saa syntyä kilpailuetua.

Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin säännösten muuttaminen suoraan sovellettavaksi EU-asetukseksi loisi pohjan komission valtuuksille puuttua myös EU:n ulkopuolisten verkkokauppojen laajoihin rikkomuksiin.

– Yrittäjät pitää tavoitettava tärkeänä ja on pitkään vaatinut tehokkaampia toimia esimerkiksi kiinalaisten halpaverkkokauppojen rikkomuksia vastaan.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Tutkimukseen vastasi 1 120 pk-yritysten edustajaa, ja tiedonkeruu tehtiin 29.9.–7.10.2026. Kokonaistuloksen luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä. Tutustu tuloksiin tästä.

Fakta: Mistä on kyse?

Komission Digital Fairness Act (DFA) -asetusehdotuksen tavoitteena on torjua epäreiluja kaupallisia käytäntöjä erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Se toisi uusia sääntöjä esimerkiksi verkkokaupan käyttöliittymiin, vaikuttajamarkkinointiin, yksilölliseen hinnoitteluun ja jatkuviin tilauksiin. Asetus korvaisi nykyisen sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin, yhtenäistäisi sääntelyä EU:ssa ja loisi pohjaa tehokkaammalle EU-tason valvonnalle.

Samalla julkaistu yksinkertaistamisdirektiiviehdotus pyrkii keventämään yritysten velvoitteita poistamalla eräitä ennakkotietovaatimuksia ja selkeyttämällä digitaalisten tilausten peruuttamissääntöjä. Kevennykset kohdistuisivat erityisesti digitaalisen sisällön myyntiin ja sovellusten sisäisiin pieniin lisäostoihin. Lisäksi päällekkäistä sääntelyä karsittaisiin kokoamalla nykyisiä velvoitteita DFA-asetusehdotukseen.

Lisätietoja: asiantuntija Sanna Lempiäinen, 040 9693 112, sanna.lempiainen@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät