Yrittäjät: EU:n uusi kuluttajapaketti uhkaa lisätä pienyritysten velvoitteita verkkokaupassa
11.11.2026 15:42:31 EET | Suomen Yrittäjät | Tiedote
EU-komission Digital Fairness Act -esitys uhkaa kasvattaa suomalaisten pienyritysten sääntelytaakkaa verkkokaupassa. Esitys toisi yrityksille uusia velvoitteita. Ne koskevat muun muassa verkkokaupan toimintaa, hinnoittelua ja kuluttajille annettavia tietoja. – Pienillä yrityksillä on rajalliset mahdollisuudet hallita jatkuvasti kasvavaa sääntelyä, Suomen Yrittäjien asiantuntija Sanna Lempiäinen sanoo.
– Vaarana on yritysten poistuminen markkinoilta ja kilpailun väheneminen, jos kuluttajakaupasta tehdään liian raskasta. Se voisi nostaa hintoja ja kaventaa kuluttajien valinnanvaraa, Lempiäinen arvioi alustavasti komission ehdotusta.
Komissio julkaisi tänään ehdotukset Digital Fairness Act -asetukseksi sekä yksinkertaistamisdirektiiviksi. Seuraavaksi ehdotukset menevät Euroopan parlamentin ja jäsenmaita edustavan EU:n neuvoston käsiteltäväksi. Yrittäjät vaikuttaa uudistukseen vahvasti EU-tasolla.
Pienyrittäjälle yksinkertaistamista mitataan arjessa
Komissio tavoittelee uudistuksella myös sääntelyn yksinkertaistamista. Tavoite on tärkeä, mutta yksinkertaistamisen pitää näkyä yrityksille konkreettisina kevennyksinä.
– Pienyrittäjälle yksinkertaistamista mitataan arjessa sillä, vähenevätkö velvoitteisiin kuluva työ ja kustannukset. Uudistuksen pitää aidosti helpottaa yrityksen arkea. Komissio myös itse toteaa vaikutusarviossaan, että kokonaisuudesta tulee pk-yrityksille kustannuksia, Lempiäinen korostaa.
Tuoreessa Yrittäjägallupin kuluttajansääntely vaikuttaa jo suomalaisyritysten haluun käydä kuluttajakauppaa. Noin kahdeksan prosenttia vastaajista on sääntelyn vuoksi vähentänyt tai lopettanut kuluttajakaupan tai jättänyt sen aloittamatta. Kun mukaan lasketaan vähentämistä tai lopettamista harkitsevat, osuus on jo yli yksi kymmenestä ja nousee noin 12 prosenttiin.
– Uusien velvoitteiden tarpeellisuus on arvioitava huolellisesti, päällekkäistä sääntelyä on poistettava ja pienyrityksille on turvattava tolkulliset tavat täyttää vaatimukset.
Kiinalaisiin halpakauppoihin puututaan
Komission paketilla on tärkeät tavoitteet. Se pyrkii muun muassa suojelemaan lapsia sekä puuttumaan nykyistä tehokkaammin kuluttajansuojan rikkomuksiin ja epäreiluihin kaupallisiin käytäntöihin.
– Suomalaiset pk-yritykset eivät lähtökohtaisesti harjoita sellaisia epärehellisiä tai manipuloivia käytäntöjä, joihin komissio pyrkii puuttumaan. On kohtuutonta, jos väärinkäytösten torjuminen tuo uusia velvoitteita myös yrityksille, jotka eivät ole syyllistyneet harhaanjohtaviin käytänteisiin, Lempiäinen sanoo.
Yrittäjät on pitkään vaatinut tehokkaampia toimia esimerkiksi kiinalaisten halpaverkkokauppojen rikkomuksia vastaan. Kuluttajansuojan laiminlyönnistä tai kuluttajien manipuloinnista ei saa syntyä kilpailuetua.
Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin säännösten muuttaminen suoraan sovellettavaksi EU-asetukseksi loisi pohjan komission valtuuksille puuttua myös EU:n ulkopuolisten verkkokauppojen laajoihin rikkomuksiin.
– Yrittäjät pitää tavoitettava tärkeänä ja on pitkään vaatinut tehokkaampia toimia esimerkiksi kiinalaisten halpaverkkokauppojen rikkomuksia vastaan.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Tutkimukseen vastasi 1 120 pk-yritysten edustajaa, ja tiedonkeruu tehtiin 29.9.–7.10.2026. Kokonaistuloksen luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä. Tutustu tuloksiin tästä.
Fakta: Mistä on kyse?
Komission Digital Fairness Act (DFA) -asetusehdotuksen tavoitteena on torjua epäreiluja kaupallisia käytäntöjä erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Se toisi uusia sääntöjä esimerkiksi verkkokaupan käyttöliittymiin, vaikuttajamarkkinointiin, yksilölliseen hinnoitteluun ja jatkuviin tilauksiin. Asetus korvaisi nykyisen sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin, yhtenäistäisi sääntelyä EU:ssa ja loisi pohjaa tehokkaammalle EU-tason valvonnalle.
Samalla julkaistu yksinkertaistamisdirektiiviehdotus pyrkii keventämään yritysten velvoitteita poistamalla eräitä ennakkotietovaatimuksia ja selkeyttämällä digitaalisten tilausten peruuttamissääntöjä. Kevennykset kohdistuisivat erityisesti digitaalisen sisällön myyntiin ja sovellusten sisäisiin pieniin lisäostoihin. Lisäksi päällekkäistä sääntelyä karsittaisiin kokoamalla nykyisiä velvoitteita DFA-asetusehdotukseen.
Lisätietoja: asiantuntija Sanna Lempiäinen, 040 9693 112, sanna.lempiainen@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät
Yhteyshenkilöt
Sanna LempiäinenasiantuntijaPuh:09 229 22 889Puh:040 9693 112sanna.lempiainen@yrittajat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjät: Pk-yrityksissä on halua palkata – työllisyyspalvelut remonttiin11.11.2026 08:56:37 EET | Tiedote
Lähes neljännes (23 %) Yrittäjägallupiin vastanneista pk-yrityksistä suunnittelee rekrytointeja seuraavan 12 kuukauden aikana. Viimeisen vuoden aikana työntekijöitä on rekrytoinut lähes joka kolmas vastaajayritys.
Yrittäjät: Alustatyölaki voi hämärtää työsuhteen ja yrittäjyyden rajanvetoa5.11.2026 15:37:11 EET | Tiedote
Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksen, jolla säädetään uusi alustatyölaki. Lailla pannaan täytäntöön EU:n alustatyödirektiivi. – Suomen Yrittäjille on tärkeää, että alustatyötä on mahdollista tehdä jatkossa myös yrittäjänä. Työsuhteen ja yrittäjyyden rajavetoa ei saa hämärtää, johtava asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät: Yrittäjälle on turvattava uusi alku epäonnistumisen jälkeen5.11.2026 09:32:24 EET | Tiedote
Yrittäjä tarvitsee paremmat mahdollisuudet selvitä tilapäisistä talousvaikeuksista ja jatkaa yrittäjänä konkurssin jälkeen. Yrittäjät esittää pienille yrityksille kevyempiä ja kohtuuhintaisempia keinoja talousvaikeuksien ratkaisemiseen.
Yrittäjägallup: Omistajanvaihdos ajankohtaisempaa aiempaa useammalle yritykselle – rahoitushuolet kasvaneet4.11.2026 06:30:00 EET | Tiedote
Kasvaneet rahoitushuolet vaikeuttavat yritysten jatkuvuuden turvaamista. Vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä huoli korostuu, vaikka juuri niissä yrityksen arvoa kehitetään selvästi keskimääräistä useammin. ”Omistajanvaihdos on ajankohtainen kymmenille tuhansille yrityksille. Yritysten jatkuvuus ei voi olla yksin yrittäjien varassa. Myös rahoituksen on toimittava, jotta elinkelpoisten yritysten tulevaisuus voidaan turvata. Pelissä ovat työpaikat, palvelut ja verotulot”, omistajanvaihdostoiminnan päällikkö Inkeri Sundberg Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjägallup: Yrittäjät tukevat laajalti kotihoidon tukea31.10.2026 06:30:00 EET | Tiedote
Yrittäjägallupiin vastanneista, joilla on alaikäisiä tai aikuisia lapsia, 69 prosenttia haluaa säilyttää kotihoidon tuen. Kotihoidon tuen poistamista kannattaa vain 12 prosenttia vastaajista. Tuella on ollut merkitystä myös yrittäjäperheiden toimeentulolle: 42 prosenttia kertoo kotihoidon tuella olleen merkitystä perheen toimeentulolle lasten ollessa pieniä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme