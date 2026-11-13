Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa uudet tilat Tullille Tornion rajanylityspaikalle nykyistä E4-tullirakennusta vastapäätä. Uudisrakennukseen sijoittuvat Tullin operatiiviset tilat ja muut toiminnot, minkä lisäksi alueelle rakennetaan ajoneuvojen tarkastusrakennus.

Työmaalla muurattiin tänään kohteen peruskivi, jonka sisään talletettiin muistoksi pala tämän päivän Torniota ja Tullia. Lieriöön sijoitettiin uudisrakennuksen peruskirjan lisäksi käytössä olevia metallirahoja, päivän paikallislehti ja kohteen asemapiirros sekä Tullin toimintaa kuvaavia esineitä ja asiakirjoja: Tullin ansioristit, virkapuvun hihamerkit, Tullin kolikko sekä laki Tullin hallinnosta ja Tullin työjärjestys.

Rakennusten yhteenlaskettu laajuus on noin 2 700 neliömetriä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 14 miljoonaa euroa, ja pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Sorvoja Oy. Rakennustyöt käynnistyivät syksyllä 2026, ja seuraavaksi työmaalla alkaa rakennuksen rungon pystytys. Työmaalla työskentelee keskimäärin noin 25–30 henkilöä. Hanke valmistuu alustavan arvion mukaan toukokuussa 2028.

”Työt etenevät nyt suunnitellusti, ja seuraavaksi muutos alkaa näkyä työmaalla isommin, kun rakennuksen runko nousee. Tavoitteena on toteuttaa Tullille toimivat, nykyaikaiset ja turvalliset tilat, jotka palvelevat sen toimintaa pitkälle tulevaisuuteen”, sanoi Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Juha Keränen.

Tullin nykyiset toiminnot sijaitsevat kolmessa eri osoitteessa, eivätkä nykyiset tilat enää vastaa toiminnan tarpeita. Toimintojen keskittämisen tavoitteena on tehostaa tullivalvontaa ja tilannekuvan muodostamista sekä parantaa viranomaisyhteistyötä.

”Rakennushankkeen valmistuttua saamme Tullin kaikki toiminnot Suomen vilkkaimmalla rajanylityspaikalla vihdoin saman katon alle, mikä kokonaisuutena parantaa yhteistyötä Tullin eri toimintojen välillä ja tehostaa tilannekuvan muodostamista. Siirtyminen saapuvan liikenteen puolelle selkeyttää Tullin valvontatoimintaa. Saamme myös selkeän ja turvallisen toiminta-alueen, jossa on huomioitu myös poikkeustilanteiden tarpeet”, kertoo Pohjoisen valvonnan tullipäällikkö Jukka Riekki.

Tilojen tehokkaampi käyttö pienentää hiilijalanjälkeä ja tuo valtiolle kustannussäästöjä. Rakentamisessa käytetään vähähiilistä betonia sekä muita vähäpäästöisiä materiaaleja, ja uudisrakennukseen tulee muun muassa 30 kW:n aurinkovoimala.

Hankkeen verkkosivu: https://www.senaatti.fi/hankkeet/tornion-tulli/