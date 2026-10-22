Akateeminen Kirjakauppa avaa uuden myymälän Rediin
12.11.2026 11:38:12 EET | Adlibris Finland Oy | Tiedote
Akateeminen Kirjakauppa avaa uuden myymälän Helsingin Kalasatamassa sijaitsevaan kauppakeskus Rediin lauantaina 14. marraskuuta. Kyseessä on ketjun ensimmäinen kokonaan uusi myymälä vuosiin.
Akateeminen Kirjakauppa on viime vuosina supistanut myymäläverkostoaan. Redin myymälä on osa omistajan, Pohjoismaiden suurimman kirjakaupan Adlibriksen panostusta Suomen markkinoihin. Adlibris osti Akateemisen Kirjakaupan vuoden 2026 alussa.
Uskomme, että lukeminen tulee kasvamaan, ja haluamme houkutella erityisesti nuoria kirjojen ja lukemisen pariin. Kalasatama on voimakkaasti kasvava alue, ja Redin kävijämäärät ovat hienossa kasvussa. Olemme varmoja, että laadukkaalle kirjakaupalle on täällä kysyntää. Haluamme, että Redin myymälästä tulee alueen ihmisten yhteinen kohtaamispaikka, jonne jäädään selailemaan ja löytämään uutta luettavaa, sanoo Adlibriksen ja Akateemisen Kirjakaupan maajohtaja Heikki Pirnes.
Myymälää johtaa myymäläpäällikkö Katja Roth, joka johtaa myös Akateemisen Kirjakaupan Kirjataloa Helsingin keskustassa. Hänellä on vahva ja laaja-alainen kokemus kirja-alalta.
Noin 330 neliön myymälä sijaitsee Redin toisessa kerroksessa kirjastoa vastapäätä. Siinä otetaan käyttöön Akateemisen Kirjakaupan uusi myymäläkonsepti, jossa uutuudet ovat aiempaa näkyvämmin esillä, ja nimikkeitä vaihdetaan joustavasti eri kategorioiden sisällä. Myymälän avautuessa valikoimassa noin 4 000 kirjanimikettä, ja kirjojen lisäksi myydään myös paperitavaraa ja lehtiä. Valikoima on suunniteltu alueen asukkaiden kiinnostuksen kohteiden pohjalta, ja sitä muokataan kysynnän mukaan.
Odotamme innolla, että pääsemme toivottamaan asiakkaat tervetulleiksi uuteen myymäläämme. Haluamme tarjota inspiroivan ympäristön kirjojen parissa ja kehittää valikoimaamme asiakkaiden toiveita kuunnellen. Tavoitteenamme on tehdä Redin Akateemisesta Kirjakaupasta kirjojen ystävien kohtaamispaikka, johon on mukava tulla yhä uudelleen, sanoo myymäläpäällikkö Katja Roth.
Myös kauppakeskus Redi toivottaa uuden kirjakaupan tervetulleeksi.
Olemme erittäin iloisia saadessamme Akateemisen Kirjakaupan uuden myymälän juuri Rediin. Se täydentää upeasti kauppakeskuksen vapaa-ajan tarjontaa ja tuo asiakkaillemme uuden paikan viihtyä ja inspiroitua. Erityisen hienoa on saada kirjat ja lukeminen entistä vahvemmin osaksi Redin tarjontaa aikana, jolloin mahdollisuus pysähtyä hyvän kirjan äärelle tuntuu tärkeämmältä kuin pitkään aikaan, sanoo Redin kauppakeskusjohtaja Mika Mustasilta.
Avajaisviikonloppu 14.–15.11.
Myymälä aukeaa yleisölle ensimmäistä kertaa lauantaina 14.11. klo 10. Avajaisviikonlopun ajan kaikki tuotteet ovat -20 %*, ja ensimmäiset 50 ostajaa saavat lahjakassin.
Myymälä on avoinna ma–pe klo 10–20, la klo 10–18 ja su klo 12–18.
Osoite: Kauppakeskus Redi, 2. kerros, Hermannin rantatie 5, 00580 Helsinki.
*Tarjous voimassa 14.–15.11. Redin Akateemisessa Kirjakaupassa. Etua ei voi yhdistää muihin etuihin tai tarjouksiin. Alennus ei koske postimaksettuja kortteja, postimerkkejä eikä lahjakortteja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki PirnesMaajohtajaAdlibris / Akateeminen KirjakauppaPuh:+358 50 532 1406heikki.pirnes@akateeminen.com
Kristiina AjpeViestintäpäällikköAdlibrispress@adlibris.com
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Tietoa Akateemisesta Kirjakaupasta ja Adlibriksesta
Akateeminen Kirjakauppa on vuonna 1893 perustettu kirjakauppaketju, jolla on myymälät Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Turussa. Lippulaivamyymälä sijaitsee Helsingin keskustassa Alvar Aallon suunnittelemassa Kirjatalossa. Vuoden 2026 alusta Akateeminen Kirjakauppa on ollut Pohjoismaiden suurinta kirjakauppaa Adlibrista, joka palvelee lukijoita sekä verkossa että myymälöissä eri puolilla Pohjoismaita. Yhdessä Akateeminen Kirjakauppa ja Adlibris yhdistävät verkkokaupan laajan valikoiman ja kivijalkamyymälöiden pitkän kokemuksen kirjojen ja kulttuurin kohtaamispaikkoina. akateeminen.com | adlibris.com
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