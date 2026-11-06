Ennätysmäärä osallistujia Kontiolahden GP-kisoihin – maajoukkue kahden viikon päästä alkavaan kotimaailmancupiin selvillä viikonlopun jälkeen

Suomalaiset ampumahiihtäjät avaavat kilpailukautensa Kontiolahden GP-kisoissa tulevana viikonloppuna.

Kisa on näyttökilpailu, jonka jälkeen Suomen Ampumahiihtoliitto täydentää Suomen viidennen naisedustajan maailmancupin ensimmäisiin kilpailuihin sekä nimeää urheilijat IBU-cupin ensimmäisiin kilpailuihin.

”Koko nykyinen maajoukkue on ilmoittautunut. Valmistelemme 3,3 kilometrin latua kisaviikonloppua varten. Viimeisten kisalatujen lumetus alkoi eilen keskiviikkona”, sanoo GP-kisojen pääsihteeri Jarno Lautamatti Kontiolahden Urheilijat ry:stä.

Maailmancup käynnistyy Suomen osakilpailulla Kontiolahdella marraskuun lopussa. Maailmancupin avausviikon ohjelma kattaa neljä kisapäivää ja kuusi starttia.

Ennätysmäärä osallistujia

Lautamatti kertoo, että osallistujamäärä GP-kisoissa on ennätyksellinen.

Ilmoittautumisia on kahdelle päivälle 215. Kilpailuja käydään naisten ja miesten yleisten sarjojen lisäksi 11 muussa ikäluokassa.

Osallistujien määrää lisäävät muista maista saapuvat urheilijat. Mukana on kilpailijoita Suomen lisäksi Australiasta, Virosta ja Isosta-Britanniasta.

Minkkinen: ”Kesä treenattu kovaa”

Joutsan Pommia edustava Suvi Minkkinen on ilmoittautunut sekä lauantain että sunnuntain kisaan.

Kumpanakin päivänä ohjelmassa on 7,5 kilometrin pikakilpailu. Naiset hiihtävät kolme kertaa 2,5 kilometrin lenkin sekä ampuvat yhden kerran makuulta ja yhden kerran pystystä.

”Kesä on treenattu kovaa, niin kiva päästä kilpailujen pariin”, Minkkinen sanoo ennakkotunnelmista.

Minkkisen kesäkausi on sujunut hyvin. Tuttuun tyyliin pieni epävarmuus painaa mieltä ennen maailmancupin käynnistymistä.

”Lumilla on oltu vajaa kaksi viikkoa ennen GP-kisaviikonloppua. Onneksi valmistautumista ja lumelle siirtymistä on aikaa vielä reilu viikko ennen maailmancupia. Tavoite on, että silloin ollaan kunnossa.”

Sanomalehti Karjalainen näyttää GP-kisojen naisten ja miesten kilpailut sekä lauantaina että sunnuntaina. Lähetykset alkavat kello 10.50 ja ovat Karjalaisen tilaajien katsottavissa.

Yleisö on tervetullut seuraamaan GP-kisaa ilman pääsymaksua.

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INFO: Ampumahiihdon GP Kontiolahti 14.-15.11.2026

Ohjelma

La 14.11.2026

Klo 10.00 Kohdistus, M/N, M/N19-21, M17

Klo 11.00 Pikakilpailu, M/N, M/N19-21, M17

Klo 13.00 Kohdistus, N17, M/N13-15, M/N40-65

Klo 14.00 Pikakilpailu, N17, M/N13-15, M/N40-65



Su 15.11.2026

Klo 10.00 Kohdistus, M/N, M/N19-21, M17

Klo 11.00 Pikakilpailu, M/N, M/N19-21, M17

Klo 13.00 Kohdistus, N17, M/N13-15, M/N40-65

Klo 14.00 Pikakilpailu, N17, M/N13-15, M/N40-65



Tarkemmat tiedot (mm. kilpailumatkat, ilmoittautuneet ja tulokset kilpailun jälkeen) tapahtumasivulta