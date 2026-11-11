Vihreiden Pitko: Kokoomus heräsi datakeskusten haittoihin juuri ennen vaaleja

Multala totesi somepäivityksessään tänään, että datakeskusaallon hallitsemiseen tarvitaan uusia toimenpiteitä.

– On hienoa, että ministeri tunnistaa nyt saman huolen, josta kunnissa ja luonnonsuojelijoiden piirissä on varoitettu jo pitkään. Ajoitus on kuitenkin silmiinpistävä. Kokoomuksen luontopuhe näyttää vahvistuvan sitä mukaa kuin eduskuntavaalit lähestyvät, Pitko sanoo.

Valmis työkalu metsien raivaamisen hillitsemiseen oli jo olemassa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon kaudella käynnistetty työryhmä valmisteli maankäytön muutosmaksun, joka olisi tehnyt metsän raivaamisesta rakentamisen tieltä maksullista. Orpon hallitus kirjasi ohjelmaansa ainoastaan maksun vaikutusten arvioinnin, eikä se ole vienyt maksua eteenpäin.

– Juuri nyt, kun datakeskukset kaatavat metsää hehtaaritolkulla, maankäytön muutosmaksu olisi ollut täsmälleen oikea työkalu. Kokoomus päätti jättää sen pöydälle heti kauden alussa. Siksi on vaikea ottaa vakavasti Multalan äkillistä myönteistä suhtautumista maankäytön muutosmaksuun, Pitko toteaa.

Myös ekologisen kompensaation osalta pohjatyö oli vihreiden johdolla tehty. Ympäristöministeriölle keväällä 2023 luovutetussa selvityksessä esitettiin, että vapaaehtoisten luontohyvitysten markkinat käynnistetään valtion tuella ja että velvoittavuudesta päätetään, jos vapaaehtoisuus ei riitä. Orpon hallitus kirjasi ohjelmaansa vain vapaaehtoisen kompensaation kehittämisen, eikä velvoittavuus ole edennyt.

– Me Vihreät valmistelimme kaksi valmista työkalua: maankäytön muutosmaksun ja velvoittava ekologisen kompensaation. Kumpaakaan ei ministeri Multalan aikana otettu käyttöön. Nyt datakeskukset raivaavat metsää ilman, että kukaan joutuu hyvittämään menetettyä luontoa, Pitko sanoo.

Päinvastoin kuin ministeri puhuu, hallitus on itseasiassa keventämässä datakeskusten sääntelyä.

– Eduskunnassa käsittelyssä oleva alueidenkäyttölaki keventää maakuntakaavan ohjaavuutta, joka olisi omiaan hallitsemaan datakeskusten kaltaisten suurten hankkeiden ylikunnallisia vaikutusta, lisää maanomistajan oikeuksia kaavoituksessa ja karsii valitusoikeuksia kuntalaisilta, luettelee Pitko.

– Kokoomus kiinnostuu luontopolitiikasta nähtävästi vain vaalien alla, ei valtaa käyttäessään. Pelkät puheet eivät auta ympäristöä. Vihreät loisi reilut ja sitovat pelisäännöt datakeskuksille heti, eikä vasta kun metsä jo kaatuu, Pitko päättää.