Vihreiden Pitko: Kokoomus heräsi datakeskusten haittoihin juuri ennen vaaleja
11.11.2026 16:53:03 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Jenni Pitko pitää hyvänä, että ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) on alkanut puhua datakeskusten luontohaitoista ja paikallisten asukkaiden huolista. Pitko muistuttaa kuitenkin, että kokoomus on johtanut hallitusta kolme ja puoli vuotta, eikä huolipuhe korvaa tekoja, joita hallitus on jättänyt tekemättä – ja on jopa toimillaan pahentanut tilannetta.
Multala totesi somepäivityksessään tänään, että datakeskusaallon hallitsemiseen tarvitaan uusia toimenpiteitä.
– On hienoa, että ministeri tunnistaa nyt saman huolen, josta kunnissa ja luonnonsuojelijoiden piirissä on varoitettu jo pitkään. Ajoitus on kuitenkin silmiinpistävä. Kokoomuksen luontopuhe näyttää vahvistuvan sitä mukaa kuin eduskuntavaalit lähestyvät, Pitko sanoo.
Valmis työkalu metsien raivaamisen hillitsemiseen oli jo olemassa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon kaudella käynnistetty työryhmä valmisteli maankäytön muutosmaksun, joka olisi tehnyt metsän raivaamisesta rakentamisen tieltä maksullista. Orpon hallitus kirjasi ohjelmaansa ainoastaan maksun vaikutusten arvioinnin, eikä se ole vienyt maksua eteenpäin.
– Juuri nyt, kun datakeskukset kaatavat metsää hehtaaritolkulla, maankäytön muutosmaksu olisi ollut täsmälleen oikea työkalu. Kokoomus päätti jättää sen pöydälle heti kauden alussa. Siksi on vaikea ottaa vakavasti Multalan äkillistä myönteistä suhtautumista maankäytön muutosmaksuun, Pitko toteaa.
Myös ekologisen kompensaation osalta pohjatyö oli vihreiden johdolla tehty. Ympäristöministeriölle keväällä 2023 luovutetussa selvityksessä esitettiin, että vapaaehtoisten luontohyvitysten markkinat käynnistetään valtion tuella ja että velvoittavuudesta päätetään, jos vapaaehtoisuus ei riitä. Orpon hallitus kirjasi ohjelmaansa vain vapaaehtoisen kompensaation kehittämisen, eikä velvoittavuus ole edennyt.
– Me Vihreät valmistelimme kaksi valmista työkalua: maankäytön muutosmaksun ja velvoittava ekologisen kompensaation. Kumpaakaan ei ministeri Multalan aikana otettu käyttöön. Nyt datakeskukset raivaavat metsää ilman, että kukaan joutuu hyvittämään menetettyä luontoa, Pitko sanoo.
Päinvastoin kuin ministeri puhuu, hallitus on itseasiassa keventämässä datakeskusten sääntelyä.
– Eduskunnassa käsittelyssä oleva alueidenkäyttölaki keventää maakuntakaavan ohjaavuutta, joka olisi omiaan hallitsemaan datakeskusten kaltaisten suurten hankkeiden ylikunnallisia vaikutusta, lisää maanomistajan oikeuksia kaavoituksessa ja karsii valitusoikeuksia kuntalaisilta, luettelee Pitko.
– Kokoomus kiinnostuu luontopolitiikasta nähtävästi vain vaalien alla, ei valtaa käyttäessään. Pelkät puheet eivät auta ympäristöä. Vihreät loisi reilut ja sitovat pelisäännöt datakeskuksille heti, eikä vasta kun metsä jo kaatuu, Pitko päättää.
Yhteyshenkilöt
Jenni PitkoVihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3168jenni.pitko@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Holopainen: Orpon taloustalkoissa köyhimmät maksavat ja rikkaimmat palkitaan11.11.2026 10:30:40 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen pitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoretta selvitystä pysäyttävänä osoituksena Orpon hallituksen talouspolitiikan epäoikeudenmukaisuudesta. THL:n mukaan hallituksen päätökset pienentävät pienituloisimman kymmenesosan tuloja keskimäärin 80 euroa kuukaudessa aikuista kohti, kun taas suurituloisimman kymmenesosan tulot kasvavat 50 eurolla.
Vihreiden Hyrkkö: Kristillisdemokraattien leikkauslistalle joutui myös lähimmäisenrakkaus10.11.2026 14:31:56 EET | Tiedote
Kristillisdemokraattien julkaiseman sopeutuslistan mukaan puolue jatkaisi jo ennänätystason saavuttaneita kehitysyhteistyöleikkauksia ja säästäisi kaksi miljardia hyvinvointialueilta. Vihreiden Hyrkön mukaan puolue unohtaa omat arvonsa, sillä lähimmäisenrakkaus ei lopu Suomen rajalle eikä terveyskeskuksen ovelle.
Sofia Virran sairasloma on päättynyt10.11.2026 12:10:16 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran sairasloma on päättynyt ja hän on palannut töihin. Puheenjohtajan äänen toipuminen on kuitenkin vielä kesken.
Vihreiden Harjanne peräänkuuluttaa päästövähennyksiä ja ilmastonmuokkaukseen varautumista AMOC-romahduksen estämiseksi: ”Ilmastonmuutoksen eteneminen on Suomelle venäläistä rulettia”10.11.2026 10:32:16 EET | Tiedote
Tutkijoiden huoli Atlantin AMOC-merivirtauksen heikentymisestä kasvaa. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.
Vihreiden Hopsu: Orpo siirtää työllisyyslupauksiaan tulevaisuuteen – pienituloisten ahdinko syvenee jo nyt9.11.2026 16:13:07 EET | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpo arvioi sunnuntaina Ylen haastattelutunnilla, että hallituksen tavoittelemat 100 000 uutta työpaikkaa voivat syntyä vasta tulevina vuosina. Maanantaina julkaistun Talentian kyselyn mukaan sosiaalialan ammattilaiset arvioivat hallituksen toimeentulotukiuudistuksen heikentäneen pienituloisten toimeentuloa ja lisänneen heidän ongelmiaan. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii hallitusta korjaamaan uudistuksen ongelmat ja ryhtymään toimiin työllisyyden vahvistamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme