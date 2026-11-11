Uudet tilat Ohkolan sairaalassa tukevat oikeuspsykiatrista hoitoa

Ohkolan sairaalassa on yhteensä 120 hoitopaikkaa seitsemällä osastolla. Osa nykyisistä toiminnoista jää vanhaan rakennukseen ja osa muuttaa uudisrakennukseen.

Ohkolan sairaalan uudisrakennus tarjoaa tilat HUSin oikeuspsykiatrisille vakauttavan hoidon osastoille ja muille hoitoa tukeville toiminnoille sekä yhdistää uuden ja vanhan rakennusosan yhdeksi yhtenäiseksi sairaalaksi. Uudisrakennukseen sijoittuvat kolme oikeuspsykiatrian vakauttavan hoidon osastoa, joissa on yhteensä 56 potilaspaikkaa.

Pitkäjänteistä kuntoutusta ja turvallista hoitoa

Oikeuspsykiatriassa potilaiden hoito on korostuneen strukturoitua, toiminnallista ja kuntoutuksellista. Se on usein pitkäkestoista ja paluu sairaalan ulkopuolelle on valvottua ja ohjattua.

Oikeuspsykiatrinen kuntoutus voi kestää jopa vuosia ja siinä ovat käytössä samat työvälineet ja hoitomenetelmät kuin muidenkin potilaiden kohdalla.

Skitsofrenia on yleisin diagnoosi niillä potilailla, jotka hyötyvät Ohkolan sairaalassa toteutettavasta laitoskuntouksesta. Toiminnallinen kuntoutus, asumisvalmennus ja arjen elämäntaitojen opettelu kuuluu laitoskuntoukseen.

Osastoilla tehdään kuntouttavan hoidon lisäksi myös tuomioistuimen määräämiä mielentilatutkimuksia. Tällaisessa tutkimuksessa otetaan kantaa rikoksesta epäillyn, syytetyn tai tuomitun syyntakeisuuteen rikoksen tekohetkellä sekä hänen hoidon tarpeeseensa tutkimuksen päättyessä. Mielentilatutkimus on kokonaisvaltainen tutkimus, jossa suljetun osastoseurannan aikana kartoitetaan perusteellisesti tutkittavan elämänhistoria ja psykiatrinen diagnostiikka pitäen sisällään persoonallisuuden kehityksen ja sen mahdolliset häiriöt.

Uudet tilat tukevat kuntoutusta

”Uudet tilat on suunniteltu tukemaan potilaiden kuntoutumista ja nykyaikaista oikeuspsykiatrista hoitoa. Suunnittelussa on onnistuttu yhdistämään turvallisuus, yksityisyys, viihtyisyys ja toiminnallisuus tavalla, joka palvelee sekä potilaita että henkilökuntaa”, sanoo HUS Psykiatrian toimialajohtaja Jesper Ekelund.

Pääosin yksikerroksinen uudisrakennus on sovitettu osaksi sairaala-aluetta ja sitä ympäröivää puistomaista maisemaa. Potilaiden käytössä on osastokohtaisia ulkoilupihoja sekä koko sairaalan yhteinen, kuntoutumista tukeva piha-alue liikunta- ja oleskelumahdollisuuksineen. HUSissa hoitoympäristöä kehitetään taiteen avulla terveyttä edistäväksi ja potilaan voimavaroja tukevaksi. Taide tukee myös henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Uusiin tiloihin siirtyvät sairaalan pääsisäänkäynti, terapiatilat, vierailu- ja tapaamistilat, neuvottelutilat, kuntosali, palvelukeittiö sekä henkilöstöravintola. Vanhaan sairaalarakennukseen jäävät edelleen osa potilasosastoista, asumisvalmennus, toiminnallisen kuntoutuksen palvelut sekä muu oikeuspsykiatrinen kuntoutus- ja tutkimustoiminta. Vanhan ja uuden rakennuksen välille rakennettu yhdyssilta mahdollistaa sairaalan toimimisen yhtenä kokonaisuutena.

Rakennus valmistui elokuussa 2026, ja ensimmäiset potilaat muuttavat uusiin tiloihin 16. marraskuuta 2026.

Viisi faktaa Ohkolan sairaalasta Mäntsälässä

Yhteensä 120 hoitopaikkaa seitsemällä osastolla.

Hoitopaikka oikeuspsykiatrisille potilaille sekä mielentilatutkimuksille.

Hoito on korostuneen strukturoitua, toiminnallista ja kuntouttavaa.

Uudisrakennuksessa 56 potilaspaikkaa kolmella vakauttavan hoidon osastolla.

Uudisrakennuksen pinta-ala noin 8 000 bruttoneliömetriä.

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