Uudet tilat Ohkolan sairaalassa tukevat oikeuspsykiatrista hoitoa
12.11.2026 08:30:00 EET | HUS | Tiedote
HUS ottaa käyttöön Mäntsälässä sijaitsevan Ohkolan sairaalan uuden sairaalarakennuksen 16. marraskuuta 2026. Uudisrakennukseen siirtyvät oikeuspsykiatrian vakauttavan hoidon osastot sekä osa potilaiden kuntoutusta ja sairaalan toimintaa tukevista palveluista. Samalla osa toiminnasta jatkuu nykyisessä sairaalarakennuksessa, joten Ohkolan sairaala muodostaa jatkossa yhden kokonaisuuden vanhasta ja uudesta rakennusosasta.
Ohkolan sairaalassa on yhteensä 120 hoitopaikkaa seitsemällä osastolla. Osa nykyisistä toiminnoista jää vanhaan rakennukseen ja osa muuttaa uudisrakennukseen.
Ohkolan sairaalan uudisrakennus tarjoaa tilat HUSin oikeuspsykiatrisille vakauttavan hoidon osastoille ja muille hoitoa tukeville toiminnoille sekä yhdistää uuden ja vanhan rakennusosan yhdeksi yhtenäiseksi sairaalaksi. Uudisrakennukseen sijoittuvat kolme oikeuspsykiatrian vakauttavan hoidon osastoa, joissa on yhteensä 56 potilaspaikkaa.
Pitkäjänteistä kuntoutusta ja turvallista hoitoa
Oikeuspsykiatriassa potilaiden hoito on korostuneen strukturoitua, toiminnallista ja kuntoutuksellista. Se on usein pitkäkestoista ja paluu sairaalan ulkopuolelle on valvottua ja ohjattua.
Oikeuspsykiatrinen kuntoutus voi kestää jopa vuosia ja siinä ovat käytössä samat työvälineet ja hoitomenetelmät kuin muidenkin potilaiden kohdalla.
Skitsofrenia on yleisin diagnoosi niillä potilailla, jotka hyötyvät Ohkolan sairaalassa toteutettavasta laitoskuntouksesta. Toiminnallinen kuntoutus, asumisvalmennus ja arjen elämäntaitojen opettelu kuuluu laitoskuntoukseen.
Osastoilla tehdään kuntouttavan hoidon lisäksi myös tuomioistuimen määräämiä mielentilatutkimuksia. Tällaisessa tutkimuksessa otetaan kantaa rikoksesta epäillyn, syytetyn tai tuomitun syyntakeisuuteen rikoksen tekohetkellä sekä hänen hoidon tarpeeseensa tutkimuksen päättyessä. Mielentilatutkimus on kokonaisvaltainen tutkimus, jossa suljetun osastoseurannan aikana kartoitetaan perusteellisesti tutkittavan elämänhistoria ja psykiatrinen diagnostiikka pitäen sisällään persoonallisuuden kehityksen ja sen mahdolliset häiriöt.
Uudet tilat tukevat kuntoutusta
”Uudet tilat on suunniteltu tukemaan potilaiden kuntoutumista ja nykyaikaista oikeuspsykiatrista hoitoa. Suunnittelussa on onnistuttu yhdistämään turvallisuus, yksityisyys, viihtyisyys ja toiminnallisuus tavalla, joka palvelee sekä potilaita että henkilökuntaa”, sanoo HUS Psykiatrian toimialajohtaja Jesper Ekelund.
Pääosin yksikerroksinen uudisrakennus on sovitettu osaksi sairaala-aluetta ja sitä ympäröivää puistomaista maisemaa. Potilaiden käytössä on osastokohtaisia ulkoilupihoja sekä koko sairaalan yhteinen, kuntoutumista tukeva piha-alue liikunta- ja oleskelumahdollisuuksineen. HUSissa hoitoympäristöä kehitetään taiteen avulla terveyttä edistäväksi ja potilaan voimavaroja tukevaksi. Taide tukee myös henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Uusiin tiloihin siirtyvät sairaalan pääsisäänkäynti, terapiatilat, vierailu- ja tapaamistilat, neuvottelutilat, kuntosali, palvelukeittiö sekä henkilöstöravintola. Vanhaan sairaalarakennukseen jäävät edelleen osa potilasosastoista, asumisvalmennus, toiminnallisen kuntoutuksen palvelut sekä muu oikeuspsykiatrinen kuntoutus- ja tutkimustoiminta. Vanhan ja uuden rakennuksen välille rakennettu yhdyssilta mahdollistaa sairaalan toimimisen yhtenä kokonaisuutena.
Rakennus valmistui elokuussa 2026, ja ensimmäiset potilaat muuttavat uusiin tiloihin 16. marraskuuta 2026.
Viisi faktaa Ohkolan sairaalasta Mäntsälässä
- Yhteensä 120 hoitopaikkaa seitsemällä osastolla.
- Hoitopaikka oikeuspsykiatrisille potilaille sekä mielentilatutkimuksille.
- Hoito on korostuneen strukturoitua, toiminnallista ja kuntouttavaa.
- Uudisrakennuksessa 56 potilaspaikkaa kolmella vakauttavan hoidon osastolla.
- Uudisrakennuksen pinta-ala noin 8 000 bruttoneliömetriä.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joni LiskolaYlilääkäriHUS PsykiatriaPuh:050 427 6530joni.liskola@hus.fi
Marja UlkuniemiYlihoitajaHUS PsykiatriaPuh:040 623 2726marja.ulkuniemi@hus.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
Antalet personer som skadat sig med elsparkcykel minskade på jourerna i Helsingfors11.11.2026 08:55:00 EET | Pressmeddelande
På HUS jourer i Helsingfors behandlades under januari–augusti i år 31 procent färre skador i anknytning till körning med elsparkcyklar än i fjol. Även antalet berusade personer som skadade sig minskade. Skador i anknytning till körning med elsparkcykel är dock ännu mycket vanliga.
Sähköpotkulaudalla loukkaantuneiden määrä väheni Helsingin päivystyksissä11.11.2026 08:55:00 EET | Tiedote
HUSin Helsingin päivystyksissä hoidettiin kuluvan vuoden tammi–elokuussa 31 prosenttia vähemmän sähköpotkulautailuun liittyviä loukkaantumisia kuin vuotta aiemmin. Myös päihtyneenä loukkaantuneiden määrä väheni. Sähköpotkulaudalla loukkaantuminen on kuitenkin edelleen huomattavan yleistä.
Fewer e-scooter injuries treated at Helsinki emergency departments11.11.2026 08:55:00 EET | Press release
Between January and August 2026, HUS's emergency departments in Helsinki treated 31% fewer e-scooter related injuries than in the previous year. The number of patients who were intoxicated at the time of injury was also lower. Despite the decline, e-scooter injuries are still highly common.
Istukan tulehdus voi herkistää sikiön aivot syntymänaikaiselle hapenpuutteelle9.11.2026 09:49:43 EET | Tiedote
Synnytyksen aikana sikiön hapenpuutteen riskiä arvioidaan suurelta osin kardiotokografian eli KTG:n avulla. Menetelmä on maailmanlaajuisesti yleisin tapa seurata sikiön vointia synnytyksen aikana, mutta sen tulkinta on edelleen haastavaa. Samanlaiset sykekäyrän muutokset eivät aina merkitse kaikille sikiöille samanlaista riskiä.
Placental inflammation may increase the fetal brain's vulnerability to oxygen deprivation during labor9.11.2026 09:49:43 EET | Press release
During labor, the risk of fetal oxygen deprivation is assessed largely using cardiotocography (CTG) monitoring. CTG is the most widely used method worldwide for monitoring fetal wellbeing during labor, but its interpretation remains challenging. Similar changes in the fetal heart rate do not necessarily indicate the same level of risk for every fetus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme