Jarkko Piiraisen Juureton, silti pysyvä on valittu Kainuun kirjallisuuspalkinnon ehdokkaaksi

Saila Kaajan esikoisrunoteoksen säkeissä asuu lempeyden voima – julkistustilaisuus ja näyttelyn avajaiset Helsingissä la 31.10. 23.10.2026 13:27:14 EEST | Tiedote

Saila Kaajan runokokoelma Lempeät hyvästit on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. ”Haluatte, että eilinen olisi tänään ja huominen olisi nyt. Päivänne kiitävät kimaltavien halujen ja uhkien laaksossa. Elämä ei ole ulkona eikä sisällä. Rakkaus ei asu pinnalla, eikä pinnan alla. Rakkaus vallitsee keskipisteessä, läpäisee kaiken, täydesti. Kerran elämän virrassa, on herättävä unestaan.” Saila Kaaja on sosionomi ja teatteri-ilmaisun ohjaaja, joka kirjoittaa ihmisyydestä, henkisestä kivusta, peloista ja eheytymisestä. Hänen esikoisteoksensa Lempeät hyvästit on lohdullinen, runollinen kirja lempeyden voimasta, rakkaudesta ja henkisestä heräämisestä. KAAJA, SAILA : Lempeät hyvästit 67 sivua ISBN 9789524174206 Ilmestymisaika: Lokakuu 2026 Kirjan julkistustilaisuus ja näyttelyn avajaiset Helsingissä lauantaina 31.10. klo 15 Kirjan ilmestymistä juhlitaan Aviadorin Kulttuurikulmassa (Liisankatu 19) lauantaina 31.10. klo 15. Samassa yhteydessä avautuu Saila Kaajan taidenäyttely, joka on esil