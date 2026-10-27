Jarkko Piiraisen Juureton, silti pysyvä on valittu Kainuun kirjallisuuspalkinnon ehdokkaaksi
12.11.2026 08:30:00 EET | Momentum Kirjat | Tiedote
Kainuun kirjallisuuspalkinto on vuosittain myönnettävä palkinto teokselle, joka kertoo Kainuusta tai jonka tekijä on kotoisin Kainuusta tai toimii Kainuussa. Esiraati on valinnut finaaliin viisi kirjaa, joista voittajan valitsee avaruustähtitieteen emeritusprofessori ja kirjailija Esko Valtaoja.
Jarkko Piiraisen runokokoelman Juureton, silti pysyvä tekstit ovat syntyneet hänen lapsensa kuoleman jälkeisinä vuosina. Kokoelman runot kertovat luopumisesta, läpitunkevasta surun sumusta ja toivottomuudesta, mutta myös rajat ylittävästä rakkaudesta. Runoilija on Kajaanissa asuva viestintätyöläinen. Juureton, silti pysyvä on Piiraisen esikoisteos.
Kainuun Kirjallisuuspalkinto on suuruudeltaan 2 500 € ja sen ovat lahjoittaneet yhteistyössä kaikki Kainuun kunnat. Kilpailuun voivat osallistua teokset, jotka ovat kaupallisen kustantajan julkaisemia tai omakustanteita. Kirjat edustavat kaunokirjallisuutta sisältäen runouden, tietokirjallisuutta, lastenkirjallisuutta ja sarjakuvia. Niiden tulee olla ilmestynyt edellisenä vuonna 1.11. jälkeen ja viimeistään 31.10. sinä vuonna, kun palkinto jaetaan.
Kainuun Kirjallisuuspalkinto jaetaan Kainuun Kirjamessuilla Kajaanissa su 15.11.2026.
Lisätietoja antavat:
Marko Karvonen | marko.karvonen@sotkamo.fi | P. +358 44 089 5033
Päivi Myllynen | paivi.m.myllynen@gmail.com | P. +358 41 432 5416
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Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
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