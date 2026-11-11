Hyrkkö vaatii Orpoa puuttumaan Tavion Somalia-päätökseen: “Julmaa peliä ihmishengillä”

— Pääministerillä ei vaikuta olevan homma hanskassa, sanoo Hyrkkö.

Ensin pääministeri kommentoi kehitysministeri Tavion päätöstä katkaista Somaliassa käynnissä olevien hankkeiden rahoitus sanomalla, että hänen pitää käydä asia läpi. Hetken kuluttua pääministeri totesi, että asia oli ministerin päätösvallassa.

— Pääministerin olisi kannattanut paneutua asiaan hieman perusteellisemmin ja laittaa rajat perussuomalaisten vaalitempuille. Tämä on julmaa peliä ihmishengillä, jyrähtää Hyrkkö.

Hyrkkö viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan Yhdysvaltojen ja Euroopan valtioiden tekemät kehitysyhteistyöleikkaukset saattavat johtaa jopa kymmeniin miljooniin kuolemiin, jotka olisivat muuten olleet vältettävissä.

Tänään uutisoitiin, että ulkoministeriön virkamiehet jättivät Tavion päätökseen eriävän mielipiteen. Ulkoministeriön osastopäällikkö on arvioinut ministerin päätöksen rikkovan hallintolakia.

— Ulkoministeriön virkamiesten kannanotto on painava eikä pääministeri voi sitä sivuuttaa. Lainvastaisten päätösten tekemistä ei voi kuitata “ministerin toimivaltaan kuuluvana”, sanoo Hyrkkö.

Tavion tyrmäämissä hankkeissa oli tarkoitus muun muassa parantaa äitien terveydenhoitoa, kehittää jätehuoltoa ja vahvistaa naisten toimeentuloa ja ravitsemustaitoja. Hyrkkö painottaa tämänkaltaisen tuen parhaimmillaan pelastavan ihmishenkiä.

— Somalia kärsii muun muassa pitkittyneistä konflikteista ja ilmastokriisin vaikutuksista. On täysin kohtuutonta rankaista kansalaisjärjestöjä ja ennen kaikkea erittäin vaikeissa olosuhteissa eläviä naisia ja lapsia maansa hallinnon toimista, sanoo Hyrkkö.

Hyrkkö on huolissaan kehitysyhteistyön tulevaisuudesta tilanteessa, jossa moni puolue kaavailee tämän kauden jättileikkausten päälle lisäleikkauksia kehitysyhteistyöhön.

— On todella ankeaa, että niin moni puolue on nielaissut perussuomalaisten syötin ja alkanut vähätellä kehitysyhteistyön merkitystä ja vaikuttavuutta. Erilaisten kriisien ja konfliktien myötä kehitysyhteistyötä tulisi pikemminkin vahvistaa. Kyse on ennen kaikkea globaalista vastuusta, mutta myös itsekkäistä lähtökohdista: Kehitysyhteistyö on turvallisuuspolitiikan ennaltaehkäisevää työtä, joka myös lisää vaikuttavuuttamme kansainvälisillä kentillä, sanoo Hyrkkö.