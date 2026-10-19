Hietalahden hallin ravintolatoiminta supistuu – uusi väliaikaiskonsepti suunnitteilla
12.11.2026 08:30:00 EET | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote
Hietalahden ravintolahallin toimintaa joudutaan mukauttamaan rakennuksen teknisten puutteiden vuoksi. Hallin toiminta jatkuu, mutta ravintoloiden määrä vähenee ja tilalle konseptoidaan jotain uutta. Myös peruskorjauksen hankesuunnitelmaa pyritään nopeuttamaan.
Lokakuussa tehdyissä Helsingin Kaupunkitilat Oy:n tilaamissa palo-, sähkö- ja LVI-tarkastuksissa on käynyt ilmi, että ravintolahallina toimiva entinen kauppahalli ei nykyisellään sovellu kaikilta osiltaan ravintolakäyttöön. Hallin toimintaa voidaan jatkaa vain turvallisuuden ja tilojen hyväksytyn käyttötarkoituksen sallimissa rajoissa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osa ravintoloista ei voi jatkaa toimintaansa hallissa, vaan niiden vuokrasopimukset tullaan irtisanomaan kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Lisäksi joissain liiketiloissa joudutaan neuvottelemaan toiminnan konseptimuutoksista esimerkiksi riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi.
- Tämä on erittäin valitettavaa erityisesti hallin yrittäjien kannalta. Mutta ei tilanne välttämättä heillekään ihan yllätyksenä tule, sillä ravintoloitsijat ovat jo pidempään olleet tyytymättömiä nykytilanteeseen ja huoltopyyntöjä on tullut paljon, sanoo Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.
Hallissa tehdään pikaisella aikataululla välttämättömimmät korjaustyöt turvallisuuden varmistamiseksi, mutta isommat investoinnit edellyttävät laajempaa kokonaissuunnitelmaa. Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, suojeltu rakennus.
- Näemme tässä toki myös mahdollisuuden lähteä kehittämään entistä parempaa hallia ja pyrimmekin nyt nopeuttamaan hallin peruskorjauksen hankesuunnitelman tekoa. Hietalahden alue on vahvassa muutoksessa ja haluamme, että halli vastaa jatkossa entistä paremmin niin asiakkaiden kuin yrittäjienkin tarpeisiin, kertoo Bauer.
Ennen odotettua peruskorjausta halliin tullaan kuitenkin kehittämään väliaikaiskonsepti, jossa pienimuotoisemman kahvila- ja ravintolatoiminnan lisäksi kattaukseen kuuluu esimerkiksi myymälätoimintaa ja tapahtumallisuutta. Hallin ovet pysyvät siis edelleen auki ja toiminta jatkuu mukautetusti.
Hietalahden kauppahallin omistaa Helsingin kaupunki ja sitä vuokraa ja hallinnoi Helsingin Kaupunkitilat Oy (vuodesta 2022). Halli on toiminut ravintola- ja kahvilahallina vuodesta 2015. Sitä ennen siellä on ollut perinteistä kauppahallitoimintaa, ja se on ollut myös antiikkihalli ja luomuhalli.
Lisätiedot:
Peggy Bauer
toimitusjohtaja
Helsingin Kaupunkitilat Oy
+358 40 828 3140
peggy.bauer@kaupunkitilat.fi
Elina Murtola
tekninen isännöitsijä
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
040 517 5695, 09 310 15055
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
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