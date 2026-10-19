Hietalahden hallin ravintolatoiminta supistuu – uusi väliaikaiskonsepti suunnitteilla

Lokakuussa tehdyissä Helsingin Kaupunkitilat Oy:n tilaamissa palo-, sähkö- ja LVI-tarkastuksissa on käynyt ilmi, että ravintolahallina toimiva entinen kauppahalli ei nykyisellään sovellu kaikilta osiltaan ravintolakäyttöön. Hallin toimintaa voidaan jatkaa vain turvallisuuden ja tilojen hyväksytyn käyttötarkoituksen sallimissa rajoissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osa ravintoloista ei voi jatkaa toimintaansa hallissa, vaan niiden vuokrasopimukset tullaan irtisanomaan kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Lisäksi joissain liiketiloissa joudutaan neuvottelemaan toiminnan konseptimuutoksista esimerkiksi riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi.

- Tämä on erittäin valitettavaa erityisesti hallin yrittäjien kannalta. Mutta ei tilanne välttämättä heillekään ihan yllätyksenä tule, sillä ravintoloitsijat ovat jo pidempään olleet tyytymättömiä nykytilanteeseen ja huoltopyyntöjä on tullut paljon, sanoo Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.

Hallissa tehdään pikaisella aikataululla välttämättömimmät korjaustyöt turvallisuuden varmistamiseksi, mutta isommat investoinnit edellyttävät laajempaa kokonaissuunnitelmaa. Kyseessä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, suojeltu rakennus.

- Näemme tässä toki myös mahdollisuuden lähteä kehittämään entistä parempaa hallia ja pyrimmekin nyt nopeuttamaan hallin peruskorjauksen hankesuunnitelman tekoa. Hietalahden alue on vahvassa muutoksessa ja haluamme, että halli vastaa jatkossa entistä paremmin niin asiakkaiden kuin yrittäjienkin tarpeisiin, kertoo Bauer.

Ennen odotettua peruskorjausta halliin tullaan kuitenkin kehittämään väliaikaiskonsepti, jossa pienimuotoisemman kahvila- ja ravintolatoiminnan lisäksi kattaukseen kuuluu esimerkiksi myymälätoimintaa ja tapahtumallisuutta. Hallin ovet pysyvät siis edelleen auki ja toiminta jatkuu mukautetusti.

Hietalahden kauppahallin omistaa Helsingin kaupunki ja sitä vuokraa ja hallinnoi Helsingin Kaupunkitilat Oy (vuodesta 2022). Halli on toiminut ravintola- ja kahvilahallina vuodesta 2015. Sitä ennen siellä on ollut perinteistä kauppahallitoimintaa, ja se on ollut myös antiikkihalli ja luomuhalli.



Lisätiedot:



Peggy Bauer

toimitusjohtaja

Helsingin Kaupunkitilat Oy

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