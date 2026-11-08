KrP ja Indians jauhoivat keskiviikkovoitot

Mestari KrP karkasi heti avauserässä 3–0-johtoon kaksinkamppailuvoittojen pohjustamilla osumilla. Teemu Halmela näpäytti luukulta avausmaalin, Topias Simonen Juuso Aholan levityksestä 2-0 ja vielä Matias Mäenpää takatolppaohjurilla eron kolmeen. LASBin maalitilin avasi ylivoimalla Santeri Kakko tilanteessa 4-0, mutta toisella tauolla KrP johti jo 6-1. Päätöserä näki Niko Halmeen 6–2-kavennuksen vastustajan alimpana hukkaamasta pallosta ja Konsta Aron kaukaa linkoaman päätösmaalin. MM-hyökkääjä Juuso Ahola oli saldolla 1+2 illan pistehai.

Westend Indians näytti karkaavan heti avauserässä Jere Niemelän, Jani Rauhalan ja Setti Roimelan takoessa taululle kolmen maalin vierasjohdon, ja pelin puolivälissä Rasmus Kainulainen iski luukulta jo 4-1 espoolaisille. TPS nousi Ville Harjunalasen kavennuksella ja Alex Eklundin vain seitsemän sekuntia ennen toista taukoa ylivoimalla lapioimalla osumalla vielä maalin päähän, mutta päätösjaksolla Indians karkasi. Rasmus Kainulainen kirjautti tänään 2+1, ja Niko Einiö syötti voittajien maaleista kolme.

Sarja jatkuu perjantaina Lempäälässä ottelulla Classic–LASB.