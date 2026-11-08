KrP ja Indians jauhoivat keskiviikkovoitot
11.11.2026 21:10:22 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigassa iskettiin keskiviikkona kaksi ottelua, joissa ennakkosuosikit kuittasivat täydet pistesaaliit. Sarjakakkonen Nokian KrP kaatoi kotonaan jumbo LASBin 7-2 ja viidentenä oleva Westend Indians vieraissa kahdeksantena killuvan TPS:n 7-3.
Mestari KrP karkasi heti avauserässä 3–0-johtoon kaksinkamppailuvoittojen pohjustamilla osumilla. Teemu Halmela näpäytti luukulta avausmaalin, Topias Simonen Juuso Aholan levityksestä 2-0 ja vielä Matias Mäenpää takatolppaohjurilla eron kolmeen. LASBin maalitilin avasi ylivoimalla Santeri Kakko tilanteessa 4-0, mutta toisella tauolla KrP johti jo 6-1. Päätöserä näki Niko Halmeen 6–2-kavennuksen vastustajan alimpana hukkaamasta pallosta ja Konsta Aron kaukaa linkoaman päätösmaalin. MM-hyökkääjä Juuso Ahola oli saldolla 1+2 illan pistehai.
Westend Indians näytti karkaavan heti avauserässä Jere Niemelän, Jani Rauhalan ja Setti Roimelan takoessa taululle kolmen maalin vierasjohdon, ja pelin puolivälissä Rasmus Kainulainen iski luukulta jo 4-1 espoolaisille. TPS nousi Ville Harjunalasen kavennuksella ja Alex Eklundin vain seitsemän sekuntia ennen toista taukoa ylivoimalla lapioimalla osumalla vielä maalin päähän, mutta päätösjaksolla Indians karkasi. Rasmus Kainulainen kirjautti tänään 2+1, ja Niko Einiö syötti voittajien maaleista kolme.
Sarja jatkuu perjantaina Lempäälässä ottelulla Classic–LASB.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
O2-Jyväskylälle kolmas voitto neljään otteluun8.11.2026 20:07:06 EET | Tiedote
O2-Jyväskylä jätti LASBin edelleen ilman kauden avausvoittoa vietyään kaikki kolme pistettä Lahdesta lukemin 4-2. Viimeisimmistä neljästä ottelustaan kolme voittaneet keskisuomalaiset nousivat viidenneksi ohi Westend Indiansin, joka tosin on pelannut neljä ottelua vähemmän.
OLS katkaisi tappioputkensa Jyväskylässä7.11.2026 20:37:37 EET | Tiedote
OLS katkaisi kuuden ottelun tappioputkensa tänään vieraskaukalossa, kun O2-Jyväskylä taipui maalein 5-3. Lauantain muut voittajat olivat SPV, TPS ja Nokian KrP.
Eevi Lehmusvuori laukoi Wirmolle kauden toisen voiton7.11.2026 18:57:58 EET | Tiedote
SBS Wirmo otti kauden toisen voittonsa F-liigan naisten sarjassa, kun se kaatoi kotonaan toisen sarjanousijan SPV:n 5-2. Lauantain muissa otteluissa nähtiin vierasvoitot SSRA:n lyödessä Kooveen 8-2 ja EräViikinkien kukistaessa Pirkat 5-2.
MM-kisavahti jätti paikallisvastustajan nollille6.11.2026 21:31:57 EET | Tiedote
Oilers palasi ohi Classicin F-liigan kakkoseksi kaatamalla kotonaan paikallisvastustajansa Westend Indiansin 6-0. Tampereen MM-kisoihin valmistautuvan Markus Laakson nollapeli irtosi 20 torjunnalla.
Kupittaalla 10 maalin avauserä – Classic takoi taas kaksinumeroiset5.11.2026 21:04:26 EET | Tiedote
Classic nousi F-liigan kakkospaikalle kaadettuaan torstain ainoassa ottelussa Kupittaalla TPS:n 14-7. Heti avauserässä 10 maalia tarjoillut mittelö tuotti Classicin kahdeksannen perättäisen voiton ja viidennen perättäisen, jossa joukkue mättää kaksinumeroiset lukemat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme